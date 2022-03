Hannover

In kleinen Grüppchen stehen Menschen auf dem Hof der Feuerwache 2 in Hannover-Stöcken in der Sonne. Vor wenigen Tagen hätten sie sich wohl kaum ausmalen können, einmal hier zu landen. Weit weg von der ukrainischen Heimat, zwischen Klinkergebäuden und Einsatzfahrzeugen am Rand der niedersächsischen Landeshauptstadt. Aber Putins Angriffskrieg in der Ukraine hat sie zu Flüchtlingen gemacht.

Die erste Nacht auf Feldbetten in der Feuerwache

„Diese Menschen haben eine wahnsinnige Tortur hinter sich“, sagt Rebecca Seidler. Sie ist die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, die in Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Verein in Niedersachsen (UVN) den Transport der Geflüchteten organisiert hat. Ein kurzfristig gemieteter Bus fuhr an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort angekommene Menschen nach Deutschland zu bringen. Einige sind unterwegs in Berlin ausgestiegen, die anderen haben die Nacht auf Feldbetten in der Feuerwache verbracht.

29 Geflüchtete sind mit dem Bus gegen 1 Uhr in der Nacht zu Dienstag in Hannover angekommen, vor allem Frauen und Kinder. Zehn weitere sind in der Nacht und am Morgen dazugekommen. Sie haben es mit ihren eigenen Autos bis hierher geschafft. Offiziell sind es die ersten Geflüchteten, die nach dem Angriff auf die Ukraine in Hannover angekommen sind.

Stundenlange Fußmärsche und Warten an der Grenze

Wie geht es den Menschen? Selbst mit der Presse sprechen könnten sie noch nicht, sagt Seidler. Ihr Eindruck: Die meisten seien schwer traumatisiert und völlig verzweifelt. „Viele mussten Familienmitglieder zurücklassen, etwa weil diese zu alt sind, um den beschwerlichen Weg bis zur Grenze zu schaffen.“ Auch Söhne, Ehemänner und Väter mussten in der Ukraine bleiben. Wegen der Generalmobilmachung der Regierung dürfen Männer zwischen 18 und 60 das Land nicht mehr verlassen.

Nach der Ankunft in der Nacht seien die Geflüchteten medizinisch versorgt worden, sagt Seidler. Vor allem einige Kinder hätten ganz geschwollene Beine gehabt. „Auf der Flucht mussten die Menschen teilweise acht Stunden lang laufen, weil sie mit dem Auto nicht mehr weiterkamen.“ Am Grenzübergang nach Polen hätten sie dann nochmals bis zu zwölf Stunden in der Kälte warten müssen, sagt Seidler.

„Wer weiß, wer am Ende an die Macht kommt“

Vor dem Tor der Feuerwache hält ein weißer Kombi. Eine junge Frau steigt aus und erkundigt sich, wo sie Spenden für die Geflüchteten abgeben kann. Sie wohne in Garbsen und sei selbst Ukrainerin, erzählt sie. Über den UVN habe sie mitbekommen, dass die Neuankömmlinge dringend warme Kleidung benötigten. „Ich habe Nachbarn und Freunde gefragt und alles zusammengepackt, was ich bekommen konnte“, sagt sie. Zwei Kartons und zwei Säcke mit Jeans, Kinderkleidung, Pullis und Jacken zieht sie aus dem Kofferraum.

Sie selbst habe noch Verwandtschaft in der Ukraine, sagt die Garbsenerin. „Sie haben es nicht geschafft, zu fliehen“, sagt sie und schluckt. Erkannt werden möchte sie nicht – aus Angst, ihre Verwandten oder sich in Gefahr zu bringen. „Wer weiß, wer am Ende an die Macht kommt“, sagt sie.

Onay besucht Geflüchtete

Am Mittag besucht Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Ukrainerinnen und Ukrainer. Etwa eine halbe Stunde unterhält er sich mit den Menschen, ohne Pressebegleitung. „Die Erlebnisse dieser Menschen nehmen mich sehr mit“, sagt er im Anschluss. Er sei froh, dass die Feuerwehr so schnell eine Unterkunft habe bereitstellen können.

„Wir erwarten noch mehr Menschen, die nach Hannover kommen“, sagt Onay. Darauf bereitet die Stadt sich vor. Neben den maximal 50 Plätzen in der Feuerwache 2 gibt es weitere 100 in der ehemaligen Feuerwache 1 am Goetheplatz. Auf dem Messegelände entstehen derzeit Notschlafplätze für bis zu 1200 Menschen. „Es ist schwer zu überblicken, wie viele Menschen genau in den nächsten Tagen ankommen werden. Aber wir sind vorbereitet“, sagt Onay.

Die knapp 40 ersten Geflüchteten aus der Ukraine bleiben nicht lange in Hannover. Noch am Nachmittag fährt ein großer Bus der Feuerwehr Hannover sie weiter nach Bad Fallingbostel, wo sich ein Ankunftszentrum der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen befindet. Dort würden dann alle weiteren Fragen geklärt, die die Geflüchteten derzeit bewegten, sagt Rebecca Seidler. Sie wollten wissen, wie es weitergeht, wo sie hinkönnten, wann sie arbeiten dürften. „Da wird man sehen, wie die Menschen in ihr neues Leben starten können“, sagt Seidler.

