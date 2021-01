Hannover

Es ist ein Satz, der so einfach, so selbstverständlich klingt. „Ich würde mich immer für das Leben entscheiden.“ Für Nicole Zöllner jedoch, Mutter der schwer kranken Lara, wird er innerhalb eines Dreivierteljahres gleich zweimal bittere Realität – und es ist ein großes Glück und zugleich ein Albtraum, dass sie die Frage in so kurzer Zeit zweimal beantworten muss.

Ihrer gerade einmal zwölf Jahre alten Tochter wird nach einer Lungentransplantation im November 2019 an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) Mitte August 2020 ein zweites Mal eine Lunge transplantiert. „Jetzt ist sie langsam wieder die Alte, unsere Lara eben“, sagt Mutter Nicole Zöllner heute – vier Monate nach der zweiten Organspende. Aber der Weg dahin ist schwer.

Anzeige

Lara übersteht erste Transplantation gut

Die HAZ berichtet bereits nach der ersten Transplantation über Lara, ebenfalls um die Weihnachtszeit herum. Ihre Familie sucht damals verzweifelt eine Wohnung. In ihr altes Zuhause kann sie nicht zurück, weil diese Wohnung zwar den Ansprüchen eines gesunden Menschen, aber nicht denen eines Kindes mit Spenderlunge entspricht.

Lara leidet unter Lungenhochdruck, einer seltenen, schweren Erkrankung, als sie als Notfall in die MHH kommt. Bereits nach wenigen Tagen wird das schwerst kranke Mädchen auf die Warteliste für eine Transplantation gesetzt – und hat Glück im Unglück. Wenige Stunden nach der Aufnahme in die Liste kommt die Nachricht, dass es eine Lunge für sie gibt. Sie wird operiert – und übersteht den schweren Eingriff gut.

Große Anteilnahme in sozialen Medien

Eine neue Wohnung findet die aus Algermissen im Landkreis Hildesheim stammende Familie schließlich zum 1. Mai 2020 in Sehnde-Bolzum. Zuvor wird sie monatelang von der MHH in Hannover in der Nähe der Klinik im Haus Schutzengel untergebracht, einer Unterkunft für an Mukoviszidose erkrankte Menschen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungewöhnlich viele Leser nehmen Anteil am Schicksal des kleinen Mädchens, teilen die Artikel über sie und ihre verzweifelte Wohnungssuche in den sozialen Medien und verbreiten sie damit weiter. Eine Stiftung bietet Hilfe an, manche Menschen schenken anonym sogar Geld. Lara gehe es inzwischen viel besser, sagt Mutter Nicole Zöllner damals glücklich. „Ich wünschte, die Ärzte, die ihr geholfen haben, könnten sehen, wie sie jetzt schon wieder tobt und lacht.“ Die Familie genießt es besonders, dass Lara wieder Fahrrad fährt, viele Kilometer weit. Schon vor ihrer Transplantation ist das ein großes Hobby der gesamten Familie gewesen. Alles scheint gut.

Plötzliche Abstoßung kann nicht behandelt werden

Dann aber passiert plötzlich, was die Familie als mögliche Komplikation zuvor immer weit von sich weggeschoben hatte. Laras Körper stößt das neue Spenderorgan ab. Das Mädchen wird erneut als Notfall in der MHH eingeliefert. Gerade einmal dreieinhalb Monate hat es in seinem neuen Zuhause bei der Familie verbracht.

Nach Angaben von Nicolaus Schwerk, MHH-Oberarzt für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Lungentransplantation, leidet Lara an einer besonders aggressiven Form der akuten Abstoßung. Es gebe Formen, die sich mithilfe von Medikamenten einigermaßen schnell wieder in den Griff bekommen ließen. Laras Abstoßung zeigt sich therapieresistent, keinerlei Medikamente schlagen an. Ihr Zustand ist sowieso schon lebensbedrohlich, und er verschlechtert sich rapide. Die Zwölfjährige wird wenige Tage nach ihrer Einlieferung erneut für eine Organtransplantation gelistet.

Zustand der Patientin ist lebensbedrohlich

Schon beim ersten Mal bezeichnen es die MHH-Ärzte als großes Glück, dass sie innerhalb weniger Stunden eine Lunge bekommt. Manche Kinder warteten bis zu anderthalb Jahren, heißt es damals. Lara wird dieses Glück ein zweites Mal zuteil. Wenn es einem Patienten so schlecht gehe wie ihr, wenn man als Arzt „mit dem Rücken zur Wand stehe“, gehe man bei der Auswahl Kompromisse ein, sagt Schwerk. Man ziehe auch Organe in Betracht, die vom Alter und von der Größe her nicht optimal passten. Aber bei Lara habe man tatsächlich auch beim zweiten Mal sehr schnell ein passendes Organ gefunden. Sie kann – und muss – nur ein paar Tage bis zur Transplantation warten. Es ist ein zweites großes Glück – und zugleich eine Bürde. Laras Mutter hat noch Monate später Schuldgefühle, dass andere Kinder viel länger auf ein Organ warten müssen.

Inzwischen ist Lara im Kreis ihrer Schwestern wieder „die Alte“, sagt Mutter Nicole Zöllner. Quelle: privat

Große Angst vor dem Sterben

Dass es ein Spenderorgan gibt, ist bei einer Retransplantation eine Sache. Eltern werden aber auch gefragt, ob sie einen so schweren Eingriff und all die damit verbundenen Konsequenzen überhaupt wollen. Auch Lara selbst, gerade einmal zwölf Jahre alt, wird an der MHH gefragt, ob sie es sich zutraut, die Operation und die schwere Zeit danach noch einmal durchzustehen. Das Mädchen will, unbedingt. Sie habe große Angst vor dem Sterben gehabt, sagt Mutter Nicole Zöllner.

Es gebe auch Familien, die sich gegen den Eingriff entschieden, weil sie nicht wollten, dass ihr schwerst krankes Kind weiter leide, sagt Schwerk. Man dürfe das nicht als das Aufgeben eines Kindes verstehen. Es sei ein „alternativer Weg“. Es sei wichtig, auch solche Fragen frühzeitig und in Ruhe mit den betroffenen Familien zu besprechen. Auch Laras Mutter kennt eine Familie, die diesen Weg wählt. Sie geht ins Hospiz, statt ein zweites Mal möglicherweise lange auf eine möglicherweise lebensrettende OP zu warten. Das Kind stirbt wenige Tage später. Nicole Zöllner dagegen will weiter kämpfen. Das steht für die dreifache Mutter außer Frage.

MHH führt 2020 insgesamt 300 Organtransplantationen durch Insgesamt 300 Organtransplantationen hat das Transplantationszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) von Januar bis Ende November 2020 durchgeführt. 2019 waren es 321. Insgesamt wurden nach Angaben der MHH 20 Herzen, 77 Lebern, 114 Nieren, 84 Lungen und fünf Bauchspeicheldrüsen transplantiert. Zwei Herzen, 22 Lebern, fünf Nieren und elf Lungen gingen davon an Minderjährige. Im Jahr 2019 waren es im gleichen Zeitraum 20 Herzen, 68 Lebern, 132 Nieren, 96 Lungen und fünf Bauchspeicheldrüsen gewesen. Davon erhielten Kinder und Jugendliche drei Herzen, 20 Lebern, 14 Nieren und sechs Lungen.

Lara Zöllner übersteht auch die zweite Operation. Aber sie braucht dieses Mal erheblich länger, um wieder auf die Beine zu kommen. „Es gab Momente, da hat sie gesagt, sie will nicht mehr, da hat sie im Krankenhaus nur noch im Bett gelegen, und ihr war alles egal“, berichtet die Mutter. Am Ende habe eine Maltherapeutin Zugang zu ihr und ihren Gefühlen gefunden und wesentlich dazu beigetragen, die Zwölfjährige seelisch wieder aufzurichten, sagt Oberarzt Nicolaus Schwerk. Laras Rekonvaleszenz sei ein Beispiel dafür, wie wichtig auch nicht medizinische Hilfe von Kunst- oder Psychotherapeuten für an seltenen Krankheiten leidende Kinder sei.

Geschwisterstreit ist ein Grund zur Freude

Mittlerweile hat die Zwölfjährige wieder neue Lebensziele. Sie sitzt zwar noch im Rollstuhl, nachts braucht sie ein Beatmungsgerät, dazu viele Medikamente. Aber sie kann Weihnachten und Silvester wieder zu Hause verbringen. Lara sei „glücklich und dankbar für alles“, berichtet ihre Mutter. Anfang des Jahres 2021 steht eine Reha mit der Mutter an.

Lesen Sie auch: Diese Frau aus Hannover hat bereits das dritte Herz

Fahrrad fahren will sie wieder können, wie früher. Dazu kommt: Die Zwölfjährige ist unter den drei Schwestern endlich auch mal wieder die Zickige, Vorlaute. „Wie das unter Geschwistern eben normalerweise so ist“, sagt Nicole Zöllner fröhlich. Nach einem so schweren Eingriff mit all seinen Folgen auch für die Psyche kann offenbar sogar etwas eigentlich so Nerviges wie der ganz normale Geschwisterstreit plötzlich ein Grund zur Freude sein.

Von Jutta Rinas