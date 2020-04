Hannover

Mahlendes Getöse. So kündigt sich die Zeitenwende akustisch an. Als er den Lärm hört, tritt der Schriftsteller Ernst Jünger ans Fenster. „Dann gleitet langsam, wie ein Augentrug, ein grauer Panzerwagen mit leuchtendweißem Stern vorbei“, notiert er an jenem Apriltag 1945 in Kirchhorst in sein Tagebuch. Es folgen „Kriegswagen in ungeheurer Zahl“, ein „Zug von gefährlichen Spielzeugen“. Ernst Jünger, selbst Offizier und später wegen seiner kalten Kriegsbeschreibungen umstritten, erlebt den Einmarsch der Amerikaner als epochale Zäsur: „Von einer solchen Niederlage erholt man sich nicht wieder“, schreibt er, „sie deutet eine Wende im Leben der Völker an.“

Anzeige

Die wenigsten Deutschen sahen das Kriegsende damals als Befreiung. Auch die Alliierten verstanden sich selbst anfangs nicht als Befreier; für sie war Deutschland ein besiegter Feindstaat. Und doch ist heute, 75 Jahre danach, offenkundig, dass mit dieser Wende eine von Frieden und Freiheit geprägten Ära ihren Anfang nahm.

Sinnlose Kämpfe in Limmer

Für Hannover lässt sich auf eine symbolische Minute genau beziffern, wann diese begann: Am 10. April um 10.27 Uhr meldete ein pflichtbewusster Reichsbahner einem Kollegen in Lehrte: „Ich schalte jetzt die Leitung ab, die Amis sind soeben vor dem Hauptbahnhof eingetroffen.“ Die NS-Zeit war in Hannover zu Ende.

Vorher – nachher: Der Einzug von US-Panzern in Linden am 10. April 1945 - und die Limmerstraße heute.

(Hinweis: Bitte bewegen Sie den Schieber in der Mitte der Bilder nach links oder rechts)

Vorher – nachher: Beginenturm und Marktkirche nach den Kriegszerstörungen und heute

Vorher – nachher: Trauerzug für die auf dem Seelhorster erschossenen Zwangsarbeiter 1945 - und die Hildesheimer Straße heute

Bis zum Schluss hatte NS-Gauleiter Hartmann Lauterbacher pathetische Durchhalteparolen verbreitet – und sich dann Richtung Harz abgesetzt. Die Soldaten der 84. US-Division, die Hannover vom Norden und vom Westen her einnahmen, stießen nur am Stadtrand noch auf Widerstand. An der Schleuse in Limmer fielen Schüsse; in einem sinnlosen Gefecht fanden noch 23 junge, kaum ausgebildete deutsche Marinesoldaten den Tod.

Bald danach rollten ihre Panzer über die Vahrenwalder und die Limmerstraße, die Deutschen kamen vorsichtig aus Bunkern und Kellern. Am Straßenrand verfolgten sie den Einmarsch. Viele schweigend, manche neugierig, einige froh. „Als wir in die Stadt einzogen, wurde unser Jeep umringt und man jubelte uns zu, so dass ich eine Minute lang dachte, ich sei in Belgien“, schrieb der spätere US-Außenminister Henry Kissinger, der als junger Sergeant nach Hannover kam.

Vorher – nachher: Ein US-Jeep fuhr 1945 am Hauptbahnhof vor - heute lässt der Ernst-August-Platz kaum noch etwas von den damaligen Zerstörungen erahnen.

(Hinweis: Bitte bewegen Sie den Schieber in der Mitte der Bilder nach links oder rechts)

Vorher – nachher: Vom Krieg gezeichnet: Der Kröpcke nach den Zerstörungen der Bomben - und als belebter Platz heute.

Vorher – nachher: Die Neustädter Kirche inmitten der Zerstörungen - und heute.

Schokolade vom farbigen GI

Lässig und fast unsoldatisch wirkten die GIs auf viele Hannoveraner. Und fast alle, die damals Kinder waren, wussten später zu berichten, dass ein farbiger Soldat ihnen an diesem Tag Schokolade geschenkt und so mit einer einzigen Geste die NS-Propaganda vom bestialischen Untermenschen widerlegt hatte.

„Die Nazis hatten uns erzählt, die Feinde würden unsere Frauen vergewaltigen und den Kindern die Kehle durchschneiden“, sagt Manfred Rothenbusch, „und jetzt waren die Amerikaner da und verteilten Kaugummi.“ Er war gerade elf Jahre alt, als die US-Soldaten in seiner Nachbarschaft in der Südstadt Quartier bezogen. Ein Sergeant namens Frank Green aus der Bronx setzte das Kind auf seinen Jeep. Der clevere Junge sprach ein wenig Englisch und konnte sogar übersetzen; die Amerikaner nannten ihn bald „Blondie“ und behandelten ihn wie eine Art Maskottchen.

Die Alliierten kamen in eine geschundene Stadt. „ Hannover sah abweisender und wüster aus als jede andere Stadt im besetzten Deutschland“, notierte ein britischer Kriegsberichterstatter. Weite Teile der City lagen in Trümmern, jede zweite Wohnung war schwer beschädigt. Nur noch 217 000 Menschen hausten in den Ruinen, davon 54 000 Ausländer.

„Sie plünderten, raubten, mordeten“

Hannover war keine unschuldige Stadt. Noch am 6. April hatte die Gestapo mehr als 150 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter auf dem Seelhorster Friedhof erschossen. Manche der eben noch unterjochten Ausländer sannen nach der Befreiung nun auf Rache. Teils nahmen Russen auf offener Straße den Deutschen Fahrräder oder Uhren ab. „Tausende zwangsverschleppte Ausländer zogen marodierend, mit Gewehren und Messern bewaffnet, durch die trümmerübersäten Straßen“, notierte ein britischer Major fassungslos: „Alle schienen völlig betrunken. Sie plünderten, raubten, mordeten.“

Auch brave deutsche Bürger werden nach dem Zusammenbruch der alten Ordnungsstrukturen angesichts der miesen Versorgungslage zu Plünderern. Die entfesselten Massen stürmen Bäckereien oder Lagerhäuser in Nordhafen und Stöcken. Es kommt zu bizarren Szenen, jeder rafft zusammen, was er kann – teils werden Menschen im Pulk totgetrampelt.

Sex gegen Seidenstrümpfe

Schulspeisung und Hamsterfahrten, Schwarzmarkt und Kohlenklau – für viele Deutsche beginnt die Ära der Freiheit zunächst als Ära des Elends. Im April 1945 stehen jedem „Normalverbraucher“ in Hannover noch 1540 Kalorien zu. Im Mai werden die Rationen um ein Drittel gekürzt. Die Not zwingt viele Frauen zur Prostitution; die alliierten Soldaten bieten ihnen Lebensmittel oder Seidenstrümpfe für sexuelle Dienste. Bald warnen zweisprachige Plakate vor den grassierenden Geschlechtskrankheiten. „Die Würdelosigkeit von Frauen und Mädchen ist beschämend“, notierte der spätere Oberstadtdirektor Karl Wiechert in seinem Tagebuch.

Chaotische Zustände: Plünderer mit ihrer Beute im April 1945. Quelle: Landesarchiv Hannover

„Schon am zweiten Tag fingen Frauen an, sich zu prostituieren“, sagt Manfred Rothenbusch. Der Elfjährige kam damals an einer offen stehenden Wohnungstür vorbei, und als er hineinschaute, sah er zwei nackte Frauen und vier US-Soldaten ineinander verschlungen. Erstarrt blieb der Junge stehen. „Ich dachte, die bringen sich um.“ Dann flog ein Soldatenstiefel an seinem Kopf vorbei, und er flüchtete. An diesem Tag wurde der verstörte Junge von seiner Mutter aufgeklärt.

Ein andermal kam er ins Zimmer, als seine Nachbarin sich gerade einem Amerikaner hingab. Ihr eigener Mann war noch vermisst. Erst Jahre später sprach er die Frau darauf an. „Was hätte ich machen sollen“, sagte sie, „ich wäre sonst verhungert.“

Ein Verwundeter ohne Unterkiefer

Die Stadt bleibt lange vom Krieg gezeichnet – ebenso wie ihre Bewohner. „Verwundete ohne Beine sah man dauernd“, sagt Manfred Rothenbusch. Einmal jedoch, auf dem Weg zum Baden am Maschsee, kamen er mit Freunden an der Bismarckschule vorbei, wo in einem Lazarett Soldaten mit Kopfverletzungen lagen. Zwei Versehrte kamen den Jungen entgegen: „Einer war blind, er hatte nur noch ein halbes Gesicht und statt der Nase einen Schlauch“, sagt er. „Geführt wurde er von einem anderen, der keinen Unterkiefer mehr hatte. Ich lief in Panik weg, es war der blanke Horror.“

In den meisten Schulen begann der Unterricht erst im Spätsommer wieder. Manfred Rothenbusch, der viel Zeit mit den Amerikanern verbracht hatte, bekam dort eine Fünf in Englisch. Angeblich, weil er mit US-Slang sprach. „In Wahrheit“, sagt er heute, „war der Oberstudienrat ein alter Nazi, der mich für einen Verräter hielt.“ Die große Zeitenwende hatte zwar begonnen, doch abgeschlossen war sie noch lange nicht.

Zur Galerie So sah Hannover bei Kriegsende aus

Lesen Sie auch

Von Simon Benne