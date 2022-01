Hannover

Dass dieser Moment in die Geschichte eingehen würde, ahnte sie nicht. Maria Rank hatte im Herbst 1946 bei einer neuen Zeitschrift namens „Diese Woche“ angefangen, die unter der Ägide der Briten gegründet worden war. Die junge Frau hatte Maschinenschreiben gelernt. Einen Atlas und eine Schreibmaschine brachte die 20-Jährige von daheim mit in die Redaktion im Anzeiger-Hochhaus, das sich halbwegs unterstört aus einem Trümmermeer erhob.

Um die Weihnachtszeit trommelte der junge Chefredakteur dort dann die komplette Redaktion im größten Raum des sechsten Stocks zusammen, weil das Blatt einen neuen Namen bekommen sollte. „Der Rudolf saß mir gegenüber, und er hatte seinen Vater mitgebracht“, erzählt die heute 95 Jahre alte Maria Rank. Der Rudolf, der mit Nachnamen Augstein hieß, bat also um Vorschläge. „Von den Redakteuren kam aber nichts“, sagt Maria Rank. Augsteins Vater murmelte dann irgendwann „Mirror“, und der Sohn übersetzte den englischen Titel. „Das“, sagt Maria Rank, „war die Geburtsstunde des ,Spiegels’.“

„Der Rudolf saß mir gegenüber ...“: Die heute 95-jährige Maria Rank war dabei, als der Spiegel gegründet wurde. Quelle: Katrin Kutter

Der „Spiegel“ sollte später als „Sturmgeschütz der Demokratie“ in die Annalen der jungen Bundesrepublik eingehen; ganz gemäß Augsteins Credo, dass kritischer Journalismus die liberale Grundordnung des Staates zu schützen habe. Vor 75 Jahren, am 4. Januar 1947, erschien die erste Auflage des Blattes. Sie kostete eine Mark, war 22 Seiten stark und hatte eine Auflage von nur 15.000 Exemplaren. Das Titelblatt zierte ein markanter, hellroter Rand. Die Briten hatten dem erst 23 Jahre alten Augstein und seinen Mitstreitern die Lizenz erteilt, ein politisches Wochenmagazin nach Vorbild der britischen „News Review“ oder der amerikanischen „Time“ aufzubauen.

Augstein war Volontär beim „Anzeiger“

Das Anzeiger-Hochhaus war für Augstein vertrautes Terrain. Er war in Hannover aufgewachsen. Sein Vater hatte ein Fotogeschäft am Vahrenwalder Platz, die Familie lebte in der Podbielskistraße 310 (heute Nr. 105). Nach dem Abitur am Ratsgymnasium hatte Augstein als Volontär beim „Hannoverschen Anzeiger“ angefangen, dem Vorgänger der HAZ. Im Sommer 1941 schrieb der Jungjournalist (Gehalt: 75 Reichsmark, Kürzel: gst) hier über Konzerte und Dichterlesungen. Doch er verbreitete auch Durchhalteparolen: „Aus der Kraft des Gemüts wachsen die Siege ebenso sehr wie aus Stahl und Eisen“, schwadronierte der 18-Jährige.

Arbeit im Anzeiger-Hochhaus: Rudolf Augstein 1947 mit einer Sekretärin. Quelle: Repro HAZ

Als er später zur Wehrmacht kam, schickte er dem „Anzeiger“ im Oktober 1942 pittoreske, harmlose Impressionen aus der Truppe, etwa einen Artikel über singende Soldaten („Der Waschraum ist der Konzertsaal des Kanoniers“). Und nachdem er den Krieg verloren hatte, trat er in Hannover in seinem abgewetzten Wehrmachtsmantel vor die britischen Presseoffiziere, die ihn zunächst als Redakteur des „Hannoverschen Nachrichtenblattes“ der Militärregierung anheuerten.

Auch die heute 95-jährige Maria Rank wurde von einem englischen Offizier begutachtet, ehe sie beim späteren „Spiegel“ anfangen durfte. „Er hieß Henry Ormond und empfing mich im getäfelten Verlegerzimmer im Anzeiger-Hochhaus“, erinnert sie sich. Die Engländer besorgten dem Redaktionsteam auch einfache, schwarze Fahrräder. Sie requirierten anderswo Schreibtische für die Redaktion – und sie sorgten dafür, dass morgens Tee an die Beschäftigten ausgegeben wurde. Schließlich sollte das Magazin den Deutschen die Demokratie nahe bringen.

Eine Frau unter vielen Männern

Der Ton in der „Spiegel“-Mannschaft sei relativ ungezwungen gewesen, erinnert sich Maria Rank: „Augstein war ja nur zwei, drei Jahre älter als ich; die meisten waren junge Leute – da ging es eher kollegial zu.“ In den schlecht geheizten Räumen des Hochhauses baute sie das Archiv des Magazins mit auf. Sie sichtete auch Agenturmeldungen. Als ein Autor einmal einen Fehler machte und in einem Artikel eine orientalische Stadt falsch verortete, war Augstein verärgert – und ließ Maria Rank künftig die Manuskripte gegenrecherchieren, ehe sie gedruckt wurden.

Jugend in Hannover: Rudolf Augstein (r.) mit seinem Schulfreund Ernst August Born. Quelle: Privat

Dass sie eine der wenigen Frauen in der Redaktion war, sei ihr damals kaum bewusst gewesen, sagt die 95-Jährige im Rückblick. Einmal habe ein Mann sie losschicken wollen, um die Post aus dem Erdgeschoss zu holen. „Das ist nicht meine Aufgabe“, sagte sie selbstbewusst. „Danach wurde ich nie wieder dazu aufgefordert.“

Erst viele Jahre später wurde publik, dass in der Redaktion auch Männer mit NS-Vergangenheit untergekommen waren. Maria Rank erinnert sich daran, dass dort eines Tages ein Herr auftauchte, den sie im Krieg in SS-Uniform gesehen hatte. „Ich habe ihm das auf den Kopf zugesagt“, berichtet sie. Der Mann sei dann verschwunden – womöglich habe er sich abgesetzt, um unerkannt zu bleiben.

„Spiegel“-Affäre: Augstein auf dem „Spiegel“-Cover vom 7. November 1962. Quelle: AP Photo/HO/Der Spiegel

Als Dramatiker verrissen

Gleichwohl hatte die „Spiegel“-Truppe aus der Geschichte gelernt, dass man vor Autoritäten nicht kuscht. Das Blatt kritisierte nicht nur die britischen Militärs – sondern auch den eigenen Chef. Rudolf Augstein versuchte sich nämlich nebenbei auch als Dramatiker. Im Gemeindesaal der Gartenkirche wurde am 31. Oktober 1947 sein Stück „Die Zeit ist nahe“ aufgeführt. Die Verrisse waren vernichtend. Süffisant berichtete der „Spiegel“, dass das Publikum nur zögernd applaudierte. „Herr Augstein droht kühnerweise mit einem neuen Stück“, ätzte Kulturchef Hans Joachim Toll. Sein Chef nahm es hin, im eigenen Blatt derart abgekanzelt zu werden, und konzentrierte sich fortan ganz auf den Journalismus.

Kriegszerstörungen: Blick aus der Nordmannstraße auf das unversehrte Anzeiger-Hochhaus an der Goseriede. Quelle: Kurt Julius (HAZ-Archiv)

Wie Henry Nannens „Stern“, der ebenfalls im Anzeiger-Hochhaus gegründet worden war, zog der „Spiegel“ später nach Hamburg – unter anderem, weil es für das wachsende Blatt dort größere Druckkapazitäten gab. In seiner letzten Kolumne, die im September 1952 in Hannover entstand, verabschiedete sich Augstein im Namen des „Spiegels“ von seinem Heimatort: „Die Stadt der Leibniz-Kekse hat den jungen frechen Vogel wohl toleriert; auf den Klinkerhöhen des Hochhauses, des einzigen erhaltenen Wahrzeichens der Landeshauptstadt, hatte er sein Nest.“

Ein letzter Besuch im Hochhaus

Ein letzter Besuch: Rudolf Augstein im Januar 2002 vor dem Anzeiger-Hochhaus. Quelle: HAZ-Archiv

Augstein wurde über die Jahrzehnte zum Denkmal seiner selbst. Nur neun Monate vor seinem Tod kehrte der Jahrhundert-Journalist noch einmal dorthin zurück, wo seine Karriere begonnen hatte. Als alter Mann besuchte er im Januar 2002 ein letztes Mal das Anzeiger-Hochhaus. Begleiter mussten ihn stützen. „Er hat Witze gemacht und Gedichte zitiert“, erinnerte sich später der Hausmeister, der den 79-Jährigen damals ins ehrwürdige Verlegerzimmer führte. Sein einstiges Volontärsbüro habe Augstein nach all den Jahren allerdings nicht mehr wiedergefunden.

Rudolf Augstein als Lyriker Im „Spiegel“ schlug er meist einen schneidig-pointierten Ton an. Kaum bekannt ist hingegen, dass der junge Rudolf Augstein eine ausgesprochen lyrische Ader pflegte. Im Krieg schickte er selbst verfasste Gedichte nach Hannover. Die Schwester eines Schulfreundes verwahrte über Jahrzehnte ein Konvolut der kaum bekannten Texte, das der HAZ vorliegt. Einem früheren Lehrer beispielsweise schickte Augstein 1943 eine Ode an die Musik: „Musik! – Die Hälfte meiner Tage / gäb ich für eine Meisternacht, / wo ich des Lebens süsse Klage / in Tönen zu Papier gebracht“, heißt es darin. Er verfasste auch ein vielstrophiges mittelalterliches Heldenepos namens „Rolands Hornruf“. Augstein fand würdigende Worte für ein Fahrrad („Mein Stahlross, blinkend auf geschirrter Wagen, / Du braves Tier! / Hast mich auf meiner schönsten Fahrt getragen, / Die ich erlebt, ich danke dir“). Und er schrieb über das, was so viele junge Lyriker umtreibt: „Mädchen gehen am Hag / süss von Schauern durchschwellt. / Herz, dein brausender Schlag / füllt die goldene Welt.“ Politisch brisant ist ein undatiertes Gedicht namens „Der Deserteur“. Darin geht es um einen Soldaten, der seinen Urlaub überzieht und für diese Bagatelle zum Tode verurteilt wird. „Also ward, nachdem ein Bier genossen, unser Mann noch selben Tags erschossen“, formuliert Augstein lakonisch. Und mit sarkastischem Unterton prangert er die Militärgerichtsbarkeit an: „Heilge Ordnung, immer segensreiche, / die du machst zur mausetoten Leiche / den Deserteur – / sei gelobt, bedankt und hochgepriesen, / dass du streng Gerechtigkeit erwiesen / dem Deserteur.“

Von Simon Benne