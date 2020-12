Hannover

Die Erstklässler in Hannover und dem Umland waren in diesem Jahr dicker, motorisch weniger geschickt und konnten schlechter Deutsch sprechen als noch ein Jahr zuvor – nach Angaben der Region Hannover eine unmittelbare Folge des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr. „Sprachförderung konnte nicht stattfinden, insbesondere fehlte für viele Kinder nicht deutscher Herkunft in dieser Zeit der Kontakt zur deutschen Sprache. Die Zeit von Inaktivität und vermehrtem Medienkonsum hatte negative Auswirkungen auf die motorische Entwicklung und die Gewichtsentwicklung der Kinder.“

Die Region Hannover kommt nach Auswertung der Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen im Frühsommer zu diesem Schluss – die Erhebungen wurden nach Ende der ersten Beschränkungen vorgenommen. Dabei wurden die Kinder auf Größe, Gewicht und auf ihre Fähigkeiten zu sehen und zu hören untersucht. Außerdem wurden unter anderem Sprache, Motorik, Konzentrationsfähigkeit und die Reife des Kindes überprüft.

Mehr Kinder, die nicht Deutsch sprechen

„Die statistischen Auswertungen zeigen eine signifikante Zunahme auffälliger und grenzwertiger Ergebnisse in den Tests zur Erhebung der Sprachkompetenzen der Kinder“, heißt es in der am Montag veröffentlichten Untersuchung zu den sozialen Folgen der Corona-Krise. Der Sprachförderbedarf habe zugenommen – ebenso wie der Anteil der Kinder, die „radebrechend oder gar kein Deutsch sprechen“. In diese Gruppe fällt mehr als jedes fünfte Kind (22,2 Prozent) – im vergangenen Jahr waren es 19 Prozent.

Doch damit nicht genug. Auch die Feinmotorik der Kinder habe sich im Vergleich zu 2019 „signifikant verschlechtert“. Im vergangenen Jahr hatten schon fast 27 Prozent einen „auffälligen Befund“ – im Corona-Jahr waren es 30 Prozent.

Mehr fettleibige Kinder

Die Kinder leiden auch stärker unter Übergewicht und sogar Fettleibigkeit. Hier sei die Zunahme „hochsignifikant“ – von 9,5 Prozent auf 13,4 Prozent der Schulanfänger. Von ihnen waren 5,6 Prozent adipös, also fettleibig (4,1 Prozent im Vorjahr).

Es dürfte einen Zusammenhang mit dem Freizeitverhalten der Kinder im ersten Lockdown geben. „Die Auswertungen zeigen eine deutliche Zunahme des Medienkonsums.“ 7 Prozent der Kinder waren täglich mehr als zwei Stunden mit TV, Smartphone oder Spielkonsole beschäftigt (4,7 Prozent im Vorjahr). Gleichzeitig hatten mehr Kinder einen eigenen Fernseher.

Trauriger, ängstlicher, wütender

Auch das Wohlbefinden der Kinder hat der Lockdown beeinträchtigt: Viele litten darunter, dass sie unter anderem Freunde und Großeltern nicht besuchen oder ihren Hobbys nicht nachgehen konnten. Die Folgen: Die Kinder seien häufiger traurig, ängstlicher oder wütender gewesen.

„Es zeigte sich außerdem eine größere Belastung in den Familien“: Jede fünfte Familie gab an, dass des während des Lockdowns häufiger Streit gegeben habe, fast 22 Prozent hatten durch die Krise zusätzliche finanzielle Sorgen.

Daten geglättet

Die Statistiker der Region weisen darauf hin, dass Angaben zu Wohlbefinden und Familienleben nicht repräsentativ sind. Die Daten der Schuleingangsuntersuchungen mussten zudem statistisch geglättet werden, erklärt die Region. Die Untersuchungen wurden im Frühjahr infolge der Pandemie eingestellt. Nach dem Lockdown wurden sie wieder aufgenommen.

Die Region konzentrierte sich aber auf Kinder mit Förderbedarf sowie Kinder aus bildungsfernen und Familien mit Migrationshintergrund. Dennoch sei durch eine besondere Gewichtung ein direkter Vergleich mit den Daten aus dem Vorjahr möglich.

