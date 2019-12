Hannover

Es ist eine ungewöhnliche Gemeinde. Ausschließlich Männer stehen in der gut gefüllten Kirche. Stämmige Kerle in Trainingshosen und Kapuzenpullis, die in Gottesdiensten sonst nicht zum Stammpublikum zählen. „Alle hinsetzen, wir starten – und kein Gequatsche heute!“, ruft Ludger Holle. Die Männer, die eben noch in verschiedenen Sprachen miteinander gemurmelt haben, setzen sich folgsam.

Zur Galerie Beim Gottesdienst in der JVA Hannover

Der katholische Pastoralreferent ist Seelsorger in der JVA an der Schulenburger Landstraße. Mehr als 600 Haftplätze gibt es hier, meistens sind alle belegt. Die Andachten sind oft überfüllt. „Gott ist auch heute hier gegenwärtig“, sagt Holle im Adventsgottesdienst für Häftlinge. In einfachen Worten spricht er davon, dass Christus das Licht der Welt ist und dass es schon immer Gewalt unter den Menschen gegeben hat, ebenso wie die Sehnsucht nach Frieden.

„Not lehrt beten“

Es spielt ein ziemlich guter Pianist, und der libanesische Häftling Assaad, der einen Rosenkranz um den Hals trägt, liest aus der Bibel vor. Vor dem Vaterunser setzt Holle zwei Häftlinge, die zu laut sind, noch schnell beherzt auseinander. Und am Ende singt der sechsköpfige Gefangenenchor, der einmal in der Woche probt, tatsächlich „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“. Worte, die von Herzen kommen.

„In die Kirche zu gehen ist für mich eine Stunde Normalität“, sagt der Libanese Assaad, „das ist etwas, das man auch draußen tun könnte.“ Sein Glaube sei in der Haft fester geworden: „Hier gibt es nicht so viel Ablenkung wie draußen.“

„Ein Stück Normalität“: Assaad geht in der JVA gern in die Kirche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Natürlich weiß Seelsorger Holle, dass viele auch nur in seine Gottesdienste kommen, weil diese die Monotonie des Zellenalltags unterbrechen. Die Kirche sei im Knast auch „eine Informations- und Handelsbörse“, bemerkt ein Häftling vielsagend. „Und trotzdem bin ich überrascht, wie wichtig das Thema Glaube in der JVA ist“, sagt Holle. „Not lehrt beten.“

Schnitzel am Weihnachtstag

Dass der Glaube eine Quelle der Ethik ist, die auch den größten Schurken zwangsläufig zum guten Menschen läutert, ist ein frommer Wunsch. Holles Gemeinde besteht nicht aus Engeln, sondern aus Straftätern, die ganz zu Recht hier sind. „Doch auch jeder Täter ist ein Mensch, der seine Würde hat“, sagt der 55-Jährige.

In der Zeit vor dem Fest wird den Inhaftierten einiges geboten. Studenten der Musikhochschule haben hier ein klassisches Konzert gegeben. Bei einer Adventsfeier verteilen Seelsorger Päckchen an bedürftige Häftlinge. Weihnachtspakete dürfen Angehörige zwar schon seit einigen Jahren aus Sicherheitsgründen nicht mehr schicken. Dafür steht zum Fest aber etwas Besonderes auf dem Speiseplan: Heiligabend gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat, am Tag darauf Schnitzel mit Pilzen und Rahmsauce „Alles frisch gekocht – unser Koch ist da sehr innovativ“, sagt JVA-Sprecher Peter Landgraf.

„Wir gehen respektvoll miteinander um“: Der Gefangenenchor in der JVA-Kirche. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Trotzdem gibt es vor Weihnachten mehr Gesprächsanfragen als sonst, die Unruhe ist größer“, sagt Seelsorger Holle. „Viele haben ein schlechtes Gewissen ihren Familien gegenüber, weil sie am Fest nicht bei ihnen sein können.“ Das große Altarbild in seiner JVA-Kirche zeigt Weihnachtsmotive: Der Engel, der Stern, Maria an der Krippe. Das Fest, bei dem sich alles um Erlösung, Gnade und Vergebung von Schuld dreht, steht ja schon draußen für ein kaum erreichbares Ideal von heiler Welt.

„Es zerreißt einem die Seele“

Hinter Gittern wird vielen erst recht bewusst, wie brüchig ihre Existenz ist. Je sentimentaler man Weihnachten empfindet, umso stärker rückt die eigene Einsamkeit in den Fokus. Und weil an den Feiertagen nicht gearbeitet wird keine Besuche möglich sind, sind die Häftlinge ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Weihnachten kann hier niemand entkommen. „Da kann man sich selbst nicht entgehen“, sagt Helgo, 52, der schon so manches Christfest hinter Gittern verbracht hat.

„Die Angehörigen draußen leiden noch mehr als wir hier drinnen“, sagt der 31-Jährige Marco, der wegen Diebstahls hier sitzt. „Manchmal zerreißt es einem die Seele“, sagt Alexander, der unter anderem wegen Diebstahls, Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt wurde. „Zum Weinen gehe ich in die Zelle. Man kann es unterdrücken, aber dann kommt es später wie ein Wasserfall.“ Seelsorger Holle kann viele Geschichten von harten Burschen erzählen, denen bei „Alle Jahre wieder“ die Augen feucht werden. „Gefangene haben mir gesagt: ,Wenn die Tür zu ist, weint hier jeder.‘“

Nur keine Schwäche zeigen

Allerdings wird jemand, der Schwäche zeigt, in der von Männlichkeitsritualen geprägten Knast-Hierarchie schnell zum Opfer: „Man braucht schon Eier, um zuzugeben, dass man weint“, sagt Helgo. „Mindestens die Hälfte hier hält dich dann für ein Weichei – das vertraut man nicht jedem an.“

Festlich geschmückt: Ein Christbaum auf dem JVA-Gelände. Quelle: Tim Schaarschmidt

Viele Häftlinge versuchen, Weihnachten zu feiern, so gut es eben geht. „Wir haben geschmückt und Kekse gebacken“, sagt ein 48-Jähriger. Er hat in seiner Zelle einen Weihnachtsmann aufgestellt und sich aus Kunsttanne einen Adventskranz gewunden, mit eingefärbten Wattestäbchen als Kerzenflammenersatz. „Ich habe draußen mit meinen Kindern viel gebastelt“, sagt der Mann. Das war, bevor er fünf Jahre Haft bekommen hat. Wegen eines Sexualdelikts.

Heiligabend will er den Gottesdienst besuchen. Und die Männer aus dem Gefangenenchor werden auch dabei sein. „In unserem Chor gehen wir respektvoll miteinander um, das ist ja nicht immer so üblich“, sagt ein 26-jähriger Sänger. „Mancher singt zwar wie ein Katze“, sagt ein Tenor, der wegen eines Gewaltdeliktes sitzt, „aber wir geben uns Mühe. Und manchmal wird aus einer Katze auch ein Vogel.“

Von Simon Benne