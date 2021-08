Hannover

 Bei den Feriencard-Aktionen in Hannover erwartet die Kinder in diesem Jahr vor allem eins: Glitzer. Denn „Mit Glitzer wird alles besser“, steht als Motto über dem Programm. Glitzer steht dabei für Spaß und Lebensfreude, sagt Thomas Rott vom Jugend-Ferien-Service. Das sollen die Kinder nach den langen Lockdown-Phasen mit den mehr als 650 Aktionen im Programm erleben können – und tatsächlich ist der Andrang noch größer als in den vergangenen Jahren. „Alle sind froh, dass es wieder losgeht“, sagt Feriencard-Koordinatorin Paula Swiderke.

Im Küchenmuseum kochen die Kinder orientalisch

Eine Feriencard-Aktion führt die Kinder beispielsweise ins Küchenmuseum in der Oststadt. Dort kochen die Kinder im Laufe der Sommerferien Gerichte unterschiedlicher Nationalitäten. Dieses Mal geht es auf eine kulinarische Reise in den Orient: Linsen, Datteln, Mandarinen sind die Hauptzutaten des heutigen Suppengerichts. Gewürze dürfen nicht fehlen, „damit hantieren Kinder besonders gern“, sagt die Kochkurs-Leiterin Susanne Wahl. Zimt im herzhaften Hauptgericht? Schmeckt tatsächlich, beweist Wahl den staunenden Kindern.

Susanne Wahl zeigt Sophie, Sylvan und Niklas (von rechts) die Besonderheiten der orientalischen Küche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Erst gibt es eine Führung durch das Museum, dann einen Pfefferminztee – typisch orientalisch und damit eine gute Einstimmung in das folgende Kochvorhaben. „Den mag ich nicht“, stellt die siebenjährige Svea klar. Sie ist schon zum dritten Mal diesen Sommer beim Kochkurs dabei. Das erste Mal habe es Ratatouille-Suppe gegeben. Das war auch nicht ihrs - „zu viel Gemüse“. Das sei kein Problem, sagt die Kochkurs-Leiterin. Schließlich gehe es nicht darum, das alles schmeckt. Ziel sei viel mehr, Neues zu probieren.

Svea und Ida probieren vor dem Kochen einen Pfefferminztee. Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach einem Schneide-Training geht es selbst ans Werk. „Ich habe mir schon mal beim Schneiden ein tiefes Loch in den Fingernagel gehauen“, erzählt der siebenjährige Niklas, während er wie kein Zweiter seines Alters die Karotten so klein hackt, wie es irgend geht. Sein Vater könne nicht kochen, sagt er. Dafür helfe er seiner Mutter gern in der Küche aus.

Diese kann sich auf eine neue Koch-Idee freuen. Alle Kinder könnten das Tagesrezept nämlich zum Nachkochen mit nach Hause nehmen.

Im Hochseilgarten geht es für die Teilnehmer auch darum, Ängste zu überwinden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hoch hinaus in den Bäumen des Hochseilgartens Wakitu

Ein ganz anderes Programm bietet die Feriencard am selben Morgen in der Eilenriede. Hoch hinaus geht es im Hochseilgarten Wakitu. „Dieses Mal möchte ich mich überwinden“, verrät die neunjährige Mayla. Sie sei schon um die 50-mal im Wakitu gewesen. Das geschätzte 15 Meter hohe Kletternetz hochzuhangeln habe sie sich bisher noch nicht getraut.

Anders als Mayla ist Ida zum ersten Mal im Seilgarten. Sie habe keine Angst gehabt herzukommen, aber: „Als ich da oben war und immer höher musste, habe ich kurz Panik bekommen.“ Die Trainer hätten sie ermutigt und am Ende sei es „richtig cool“ gewesen.

Die Kooperation mit der Feriencard besteht seit rund 15 Jahren, sagt Seilgarten-Betriebsleiter Jörg Weihrauch. Nach 1,5 Jahren Pandemie fällt auf: „Die Motorik und Sozialkompetenz derKinder hat nachgelassen.“ Umso wichtiger, dass nun solch aktiven Gruppenaktionen wieder möglich sind.

Feriencard ist bis Ende der Ferien erhältlich

Bis zum Ende der Sommerferien ist die Feriencard in vielen Verkaufsstellen erhältlich, unter anderem in allen Stadtbibliotheken, im Üstra-Kundencenter sowie in einigen Freibädern und Freizeitheimen. Veranstaltungsanmeldungen erfolgen online.

Als Zusatzleistung gibt es weitere Vergünstigungen: Das gilt zum Beispiel für den Zoo Hannover oder die Sommerrodelbahn in Bodenwerder. Die Feriencard kostet neun Euro, gegen Vorlage des Hannover-Aktiv-Passes ist sie kostenlos.

Bei diesen Aktionen sind noch Plätze frei Mit über 650 Aktionen gebe es in diesem Jahr sogar noch mehr Aktionen als im vergangenen Corona-Sommer, bestätigt Feriencard-Koordinatorin Paula Swiderke. Neu im Programm und sicherlich ein Highlight sei unteranderem der Cheerleading-Schnupperkurs mit Cheerleadern des UBC Tigers. Beispielhaft sind noch folgende Aktionen verfügbar: Orientalisch Kochen: Dienstag, 3. August 2021; ab 09:00 Uhr für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren im Küchenmuseum

Von Felina Wellner