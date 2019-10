Hannover

Die Wahlbeteiligung von nur 47 Prozent hat viele überrascht. Stefan Müller meint dazu auf Facebook: „Diese Wahlbeteiligung spricht weniger für die Stärke von Grünen und CDU (die beide ihre 15 % an der Gesantwählerschaft ausgeschöpft haben), als vielmehr für die Schwäche der SPD. In Hannover lässt es sich gut leben. Das ist das Verdienst der SPD. Aber sie darf sich darauf nicht ausruhen oder arrogant sein. Es müssen auch die Fehler und Versäumnisse zugegeben werden und daran gearbeitet werden.“

Auch andere meinen, dass sich die SPD den Verlust des Rathauses in Hannover selbst zuzuschreiben hat. Dennis Wartenberg schreibt dazu: „Über 70 Jahre Monokultur im Rathaus sind in jedem Fall beendet!“ Nicola Wachweger schreibt zur Niederlage von SPD-Spitzenkandidat Marc Hansmann: „Wundert mich nicht, auch diese Niederlage ist hausgemacht!“ Also die Nutzerin Silke Wie sieht das so: „Warum war er enttäuscht? Hat er ernsthaft daran geglaubt, dass eine SPD noch mal gewählt wird???? Das Ergebnis war für jeden realistisch denkenden Menschen vorausschaubar!“

Viele Nutzer auf Twitter und Facebook sind auch froh, dass der AfD-Kandidat Joachim Wundrak mit 4,6 Prozent der Stimmen keine Rolle gespielt hat. Im Gegensatz zu den AfD-Stimmen bei der Landtagswahl in Thüringen.

Aber wie geht es nun weiter? Wer setzt sich in der Stichwahl durch? Andreas Hast meint: „Neustart Ecki Scholz – Ist in etwa so, als wenn 96 Otto Rehagel verpflichten würde, um mal frischen Wind in den Verein zu bringen.“ Bei Facebook geht es dann auch um seine Erfahrungen aus der Wirtschaft, die CDU-Kandidat Scholz im Rathaus einbringen will: „Eine Stadtverwaltung ist dabei aber auch kein Unternehmen“, schreibt Stefan Rose. Annika Freud entgegnet: „Vielleicht sollte man die Stadtverwaltung eher wie ein Unternehmen aufstellen, dann ist sie effizienter und gerade für den Bürger attraktiver.“

Grünen-Kandidat Belit Onay bekommt dagegen auf Facebook nach einigen Glückwünschen von Anhängern viele kritische und auch hämische Kommentare. „Wir brauchen keine Experimente sondern jemanden mit Führungserfahrung in diesem verantwortungsvollen Job!“, schreibt Klaus Reimann als Antwort auf Christian Berner, der meinte: „Glückwunsch! Gut gemacht. Wäre ein spannendes Experiment“. Um kurz danach noch einmal nachzulegen: „Um Himmels Willen... wenn der es wird geht’s mit Hannover richtig bergab. Keine Autos mehr in der Innenstadt, schadet dem Einzelhandel, weniger Ordnung (sieht man in Linden)... Für ein besseres Klima großer Schaden für die Wirtschaft.“ Besonders in der Verkehrspolitik befürchten viele Nutzer Nachteile. „Wenn der gewinnt könnt ihr bald alle mit dem Fahrrad in die Stadt fahren“, kommentiert Baerbel Carnehl.

Lukas Bert macht sich auf Twitter schon mal Gedanken über die Stichwahl:

