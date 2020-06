Hannover

In diesem Jahr ist zwar alles anders – und doch trotzt die Kleinkunst dem Coronavirus, so gut es eben geht. Als Großveranstaltung fällt das Kleine Fest im Großen Garten in diesem Jahr zwar aus, zahlreiche Kleinkünstler trifft die Krise bis ins Mark. Doch stattdessen gibt es im Sommer das Bühnenprogramm „Best of Kleines Fest im Gartentheater“. Dabei präsentieren sich vom 14. Juli bis zum 3. August diverse Publikumslieblinge der vergangenen Festivaljahre in Mixed-Show-Programmen zwischen den güldenen Figuren des Theaters im Großen Garten.

Nein, ein Kleines Fest wie in den vergangenen Jahren sei das nicht, sagt Harald Böhlmann, der das Spektakel seit 1986 organisiert: „Aber es ist eine Mixed-Show auf einer großen, wunderbaren Bühne, bei der ausnahmslos Spitzenkünstler auftreten.“ Für rund 30 Artisten beginnt am 14. Juli die Gartenarbeit, die meisten von ihnen treten als Solisten oder im Duett auf. „Sie alle freuen sich wie Bolle, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen“, sagt Böhlmann.

Bei der Gartenarbeit: Kabarettist Matthias Brodowy kommt nach Herrenhausen. Quelle: Hospiz Luise

Maximal 200 Besucher

An 21 Tagen wird es jeweils zwei 90-minütige Shows geben, jeweils um 17.30 Uhr und um 20.15 Uhr. Insgesamt gehen dabei sieben verschiedene Programme über die Bühne, die alle drei Tage wechseln. Walk-Acts und Feuerwerk wird es im Großen Garten nicht geben. Ein ausgefeiltes Wegekonzept soll Warteschlangen vermeiden. Besucher müssen auf dem Weg zum Platz Masken tragen, nicht jedoch während der Show. Bei jeder Vorstellung dürfen 200 Besucher im Gartentheater sein – insgesamt können so 8400 Gäste die Mixed-Shows sehen.

„Das Programm kann sich sehen lassen“: Harald Böhlmann, Stefan Becker, Belit Onay und Ghita Cleri bei der Vorstellung des Konzepts in Herrenhausen. Quelle: Michael Wallmüller

„Das ausgeklügelte Konzept schafft stimmungsvolle Atmosphäre, ohne die Sicherheit des Publikums aus den Augen zu verlieren“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay. „Das ganze ist kein Plan B, sondern ein Best-of-Programm, das sich sehen lassen kann.“ Bauchredner und Comedians, Clowns, Musiker und Kabarettisten treten im Gartentheater auf. „Das ist auch die Rückkehr von Kunst und Kultur ins öffentliche Leben“, sagt Stefan Becker von der Sparkasse Hannover, die das Programm sponsert.

Alter Bekannter: Clown Peter Shub kommt nach Herrenhausen. Quelle: Markus Holz

Bei jedem der sieben Programmvarianten ist Frans, der kleine Clown, dabei, der seit Jahren so etwas wie das Maskottchen des Kleinen Festes ist. Auch sonst präsentieren sich viele alte Bekannte: Clown Peter Shub und Zauberer Desimo treten ebenso auf wie Kabarettist Matthias Brodowy, Bausängerin Murzarella und Musik-Comedian Michael Krebs. „Es kommen aber auch drei Künstler, die noch nie im Großen Garten aufgetreten sind“, sagt Programmplanerin Ghita Cleri: Für den Entertainer Marc Masconi ist es ebenso eine Premiere wie für Bauchredner Jörg Jará und das Clown-Duo Strange Comedy.

Zauberer Desimo tritt seit Jahren im Großen Garten auf – hier ein Bild von 2001. Quelle: HAZ

So gibt es Karten

Der Vorverkauf für die Shows findet ausschließlich online statt. Ab Sonnabend, 20. Juni, 8 Uhr, sind Tickets (zwischen 21 und 29 Euro) auf der Website www.Vvk-kuenstlerhaus.de/kleinesfest zu haben. Infos zum Kartenverkauf gibt es unter www.kleinesfest-hannover.de. Eine Kaufbeschränkung auf eine bestimmte Zahl an Karten gibt es nicht. Um Abstandsregeln einzuhalten, können jedoch nur Tickets für maximal zwei benachbarte Plätze erworben werden. Dabei gelte das „Windhundprinzip“, sagt Organisator Harald Böhlmann: „Wer zuerst bestellt, bekommt in seiner Preisklasse die besten Plätze.“

Sieben verschiedene Programme Beim „Best of Kleines Fest im Gartentheater“ gibt es in diesem Jahr sieben verschiedene Programme. Programm 1 (14. bis 16. Juli, jeweils 17.30 Uhr und 20.15 Uhr) präsentiert Frans, den kleinen Clown, Panama Red (Musik), Frank Fischer (Comedy), Helge und das Du (Komik), Sascha Korf (Impro-Comedy) und Murzarella (Bauchsängerin). Programm 2 (17. bis 19. Juli, jeweils 17.30 Uhr und 20.15 Uhr) präsentiert Frans, den kleinen Clown, Panama Red (Musik), Desimo (Zauberei), Emmi + Willnowsky (Comedy-Duo), Michael Krebs (Musik-Comedy) und Martin Sierp (Comedy). Programm 3 (20. bis 22. Juli, jeweils 17.30 Uhr und 20.15 Uhr) präsentiert Frans, den kleinen Clown, Panama Red (Musik), Herr Niels (Mime-Comedy), Christian Korten (Stimmenimitator), Siegfried + Joy (Zaubershow) und Matthias Brodowy (Kabarett). Programm 4 (23. bis 25. Juli, jeweils 17.30 Uhr und 20.15 Uhr) präsentiert Frans, den kleinen Clown, Panama Red (Musik), Juggling Tango (Tango-Jonglage), Djuggledy (Diabolo-Artist), Marc Masconi (Musik), Timo Wopp (Kabarett-Comedy). Programm 5 (26. bis 28. Juli, jeweils 17.30 Uhr bis 20.15 Uhr) präsentiert Frans, den kleinen Clown, Marc Masconi (Musik), Jörg Jará (Bauchredner), Klirr de Luxe (Comedy-Artistik), Peter Shub (Clown) und Heinrich del Core (Kabarett). Programm 6 (29. bis 31. Juli, jeweils 17.30 Uhr bis 20.15 Uhr) präsentiert Frans, den kleinen Clown, Marc Masconi (Musik), Mirja Regensburg (Stand-up-Comedy), Erasmus Stein (Comedy-Zauberei), Strange Comedy (Clown-Duo) und Detlef Winterberg (Comedy). Programm 7 (1. bis 3. August, jeweils 17.30 Uhr und 20.15 Uhr) präsentiert Frans, den kleinen Clown, Marc Masconi (Musik), Carrington-Brown (Musik und Comedy), Fati Cevikkollu (Kabarett), Herr Kasimir (Clown und Jongleur), Jens Ohle (Comedy-Artistik) und Detlef Wutschik (Mommsen-Puppen-Comedy).

Von Simon Benne