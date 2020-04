Hannover

Wenn sie zur Arbeit gehen, geht die Angst mit. „Wir wissen ja alle, dass die Patienten diese Krankheit haben“, sagt Timm Daron, „und ich habe ältere Kollegen, die selbst dem Risikoprofil entsprechen.“ Natürlich tragen sie meist FFP-2-Masken, doch jeder weiß, dass es einen hundertprozentigen Schutz nicht gibt. „Die Angst, das Virus in die eigene Familie zu tragen, schwingt immer mit“, sagt Daron.

Der 28-Jährige ist Intensivpfleger auf Station 14 der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Etwa ein Dutzend Betten gibt es hier, im vierten Stock eines schmucklosen MHH-Gebäudes. „In den vergangenen Wochen sind wir zur reinen Covid-19-Station geworden“, sagt er.

Schmuckloser Bau: Im vierten Stock dieses MHH-Gebäudes ist die Corona-Station 14 untergebracht. Quelle: Karin Kaiser/MHH

Für die meisten Menschen ist das Coronavirus eine kaum greifbare, abstrakte Bedrohung. Ein unsichtbarer, fast irrealer Feind. Hier ist das anders. Auf Station 14 ist die Gefahr höchst konkret; hier kämpfen Menschen täglich auf Leben und Tod gegen das Virus – Patienten, Pfleger, Ärzte.

Das Virus hat alles verändert

Selbst für enge Angehörige gilt auf Station 14 ein grundsätzliches Besuchsverbot. Auch Journalisten dürfen nicht auf die Station. Fotos und Videos, aufgenommen von der MHH, zeigen Timm Darons Arbeitsplatz als einen Ort der High-Tech-Medizin: Matratzen mit Luftpolstern ermöglichen das weiche Lagern der Patienten, die hier meist im künstlichen Koma liegen. An den Betten stehen Monitore, in Regalen lagern verpackte Materialien. Ein Ort steriler Funktionalität, wie in einem Labor.

Rund 20 Corona-Patienten wurden hier in den vergangenen Wochen behandelt. Etwa die Hälfte ist wieder genesen; einige sind hier verstorben. Für Timm Daron und seine Kollegen hat das Virus alles verändert. Sie schieben Überstunden – und die Arbeit ist anstrengender geworden. „Die Belastung ist schon maximal“, sagt der Nordstädter. Wie schon vor Corona-Zeiten wechselt er Verbände, hält Maschinen am Laufen, beobachtet Patienten. „Doch man kann ja niemals einfach so in ein Zimmer hineingehen.“

„Die Belastung ist schon maximal": Intensivpfleger Timm Daron arbeitet auf Station 14. Quelle: MHH

Bevor er ans Bett eines Patienten treten kann, muss er Schutzhaube und Brille anlegen, die Maske aufsetzen und den wasserabweisenden Kittel mit Plastikmembran überziehen. „Darunter schwitzt man wie im Gewächshaus, wie in einer Mini-Sauna“, sagt er. Kürzlich sei er in einem Doppelzimmer drei Stunden im Einsatz gewesen – Atemtraining, Mobilisieren der Patienten, Essen anreichen. „Danach musste ich mich erst einmal umziehen“, sagt er. Beim Verlassen des Zimmers folgt jedes Mal ein Desinfektionsritual. Ein falscher Handgriff beim Ausziehen der Kleidung kann verhängnisvolle Folgen haben.

„Wer hier ist, bleibt lange“

Auf Station 14 landen Patienten, bei denen die Infektion einen schweren Verlauf nimmt. „Wer erst einmal hier ist, bleibt auch lange hier“, sagt Marius Hoeper. Der 57-jährige Lungenspezialist und Intensivmediziner leitet die Station. Im Schnitt müssten Patienten hier drei bis vier Wochen lang künstlich beatmet werden. Die meisten könnten danach in ihr normales Leben zurückkehren, sagt Hoeper, allerdings bräuchten sie mit Reha und Training teils bis zu einem halben Jahr, um wieder ganz fit zu werden.

„Die Krankheit verläuft anders, als wir es sonst von viralen Infektionen kennen“: Prof. Marius Hoeper leitet Station 14. Quelle: MHH

Covid-19 gibt den Medizinern noch viele Rätsel auf: „Die Krankheit verläuft anders, als wir es sonst von viralen Infektionen kennen“, sagt Prof. Hoeper. „Man denkt, alles wird gut, und dann geht es dem Patienten plötzlich doch wieder schlechter.“ Natürlich tauschen sich die Ärzte von Station 14 mit Kollegen aus China, Spanien und den USA aus. Doch ein Mittel gegen das Virus kennen sie noch nicht. Immer wieder gibt es Berichte, dass Medikamente helfen könnten, die eigentlich gegen Malaria, HIV oder Ebola entwickelt wurden. „Wir setzen diese in der Regel aber nicht ein“, sagt Hoeper. „Es gibt keine verlässlichen Daten dazu – sie könnten mehr schaden als nützen.“

Der jüngste Patient war 19 Jahre alt

Anders als oft behauptet nimmt die Krankheit nicht nur bei alten Menschen einen schweren Verlauf. „Unser jüngster Patient war 19 Jahre alt“, sagt Hoeper. Häufig seien Männer um die 60 Jahre betroffen, häufig geht die Infektion mit anderen Krankheiten einher. Allen Covid-Patienten hier ist gemein, dass ihre Lungen versagen und die Sauerstoffversorgung nicht mehr funktioniert. „Künstliche Beatmung überbrückt die Zeit, bis sie wieder alleine atmen können“, sagt der Professor. Viel mehr können die Ärzte nicht tun.

Ein Stück High-Tech-Medizin: Auf Station 14 der MHH werden Covid-19-Patienten künstlich beatmet - und von Pflegekräften in umfassender Schutzkleidung versorgt. Quelle: Karin Kaiser/MHH

Zur täglichen Arbeit von Timm Daron gehört es, Patienten in Bauchlage zu drehen. Bei Lungenkrankheiten besteht die Kunst darin, die Luft dorthin zu bringen, wo das Blut sie auch aufnehmen kann. „Bei Bauchlage fließt das Blut in die besser belüfteten Areale der Lunge“, sagt der Pfleger. In besonderen Fällen kommt aber auch die ECMO zum Einsatz – die Extrakorporale Membranoxygenierung. „Das ist das letzte Mittel“, sagt er. Dieser Apparat entzieht dem Körper binnen einer Minute einen Großteil des Blutes, bis zu fünf Liter. In einem Filter wird dem Blut Sauerstoff zugeführt, dann fließt es wieder zurück. „Ein Patient ist seine ECMO gerade losgeworden“, sagt Daron, „ein anderer ist kürzlich am Gerät verstorben.“

Jeder Handgriff will wohl überlegt sein: Ehe Pflegekräfte auf Station 14 ein Zimmer betreten, müssen sie Masken und Schutzkleidung überziehen. Quelle: Karin Kaiser/MHH

Der Pfleger wird sehr still, wenn er darüber spricht. „Tod und Leben sind immer unsere täglichen Begleiter“, sagt er, „aber jetzt ist das Sterben so schlimm wie nie.“ Wegen des Besuchsverbots könne maximal ein Angehöriger beim Sterbenden sein: „Wer will dann entscheiden, welches Kind zum Vater darf?“, fragt er. Natürlich halten auch Pflegekräfte den Schwerkranken die Hand. „Aber wir gehören ja nicht zur Familie“, sagt er. In dem Raum, in dem Tote sonst zum Abschiednehmen noch einmal aufgebahrt werden, lagern jetzt Schutzausrüstungen. „Wenn Patienten alleine sterben, ist das auch für uns belastend“, sagt der Pfleger.

„Wir erwarten einen schweren Winter“

In den vergangenen Wochen gab es fast ausschließlich Corona-Patienten auf Station 14. „Zwischenzeitlich waren alle Betten belegt“, sagt Prof. Hoeper. Dass es zu Zuständen wie in Italien kommt und Menschen sterben müssen, weil es nicht genug Behandlungsplätze gibt, fürchtet er jedoch nicht: „Alle Krankenhäuser haben ihre Kapazitäten erweitert“, sagt er, „ich bin sicher, dass wir in Deutschland nicht werden entscheiden müssen, welchen Patienten wir sterben lassen.“

Ansonsten ist seine Prognose eher ernüchternd: „Wir gehen davon aus, dass Covid-19 uns auch ins nächste Jahr begleiten wird“, sagt Hoeper. Er rechnet damit, dass die Zahl der Fälle in der kalten Jahreszeit, gemeinsam mit den Influenza-Fällen, wieder steigt: „Wir erwarten eine schwere Wintersaison.“

In der Stimme des Professors schwingt Stolz mit, wenn er über den Einsatz seiner Mitarbeiter spricht: „Bei den Pflegekräften haben wir den niedrigsten Krankenstand seit Monaten“, sagt er. Das Team auf Station 14 sei hoch engagiert, und angesteckt habe sich bislang niemand: „Die Schutzmaßnahmen sind nervig, aber sie greifen.“ In dieser Woche wollen sich Gesundheitsminister Jens Spahn und Ministerpräsident Stephan Weil ein Bild von der Arbeit in der MHH machen. Timm Daron hofft, dass die Corona-Krise den Mitarbeitern in Krankenhäusern endlich auch zu der finanziellen Anerkennung verhilft, die sie verdienen. „Das ist die Politik uns schuldig.“

Von Simon Benne