Hannover

Es ist so peinlich. Ich schiebe den Weihnachtsbaum mit dem Stammende voraus in den Trichter. Ich betätige den Starthebel der Maschine. Jetzt sollte der Baum wie von Zauberhand vollautomatisch durch den Trichter ins Transportnetz gezogen werden. Und was passiert? Die Maschine bewegt sich, aber sie produziert nur ein langes, leeres Netz, der Baum liegt immer noch da, wo er vorher lag. Das Pärchen, das daneben steht, schaut mich eine Spur mitleidig an.

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Ecke Geibelstraße, zehn Uhr morgens. Ich habe gerade ganz stolz meinen vierten Weihnachtsbaum verkauft, Nordmanntanne, Supersonderangebot für 19,95 Euro, ein durchaus schönes Exemplar. Dann wollte ich das Teil noch mit der Weihnachtsbaumeinpackmaschine einpacken, von der ich bis vor einer Stunde gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ich wollte es betont lässig machen, wie jemand, der das seit Jahren im Schlaf kann. Und dann vergesse ich, den Stamm an der Zugvorrichtung zu arretieren. Klaus lächelt sanft und sagt, dass passiere ihm auch schon mal, was natürlich nicht stimmt.

Frisch geschlagen

Eigentlich ist es Klaus, der hier die Weihnachtsbäume verkauft. Klaus arbeitet für die Baumschule Peter Nötel aus Isernhagen, und natürlich stammen alle 800 Bäume hier aus Nötels Plantagen, also aus der Region. Frisch geschlagen, nicht wie das Zeug aus Dänemark oder Polen, das man im Baumarkt bekommt und das schon fast rieselt. Support your local Weihnachtsbaumdealer.

Die Baumschule von Peter Nötel betreibt in der Stadt 20 Verkaufsplätze für Weihnachtsbäume, der am Maschsee ist der größte. Quelle: Samantha Franson

Ich bin heute der Support. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, acht Stunden lang Tannenbäume zu verkaufen. Ich hätte Klaus fragen können, aber ich wollte es selbst ausprobieren, und Fragen an Klaus habe ich auch so noch genug. Klaus ist übrigens etwas zurückhaltend, was die Öffentlichkeit angeht, weswegen er hier nicht auf Fotos zu sehen ist, und Klaus heißt er auch nicht, aber er ist ein echter Kumpel. Und er kann alles rund um den Tannenbaum erklären.

Welcher Baum ist der beliebteste? „Nordmanntanne.“ Warum? „Hat weiche Nadeln und nadelt nicht so schnell.“ Welche Bäume haben wir sonst noch? „Blautannen.“ Warum heißen Blautannen Blautannen? „Guck doch mal.“ Gab es nicht früher auch Fichten? „Ja.“ Und? „Piksen und nadeln schnell. Haben wir nicht mehr.“ Und sonst? „Nobilistannen und Kiefern. Kann man nicht mehr verkaufen.“ Welcher Baum ist der tollste am Platz? Klaus zeigt auf eine vier Meter hohe Nordmanntanne von edelstem Wuchs, Premiumprodukt, Zweige wie mit dem Geodreieck gezogen, 121,95 Euro, plus ein Euro für das Netz. Oh, sage ich.

Mein erster Kunde an diesem Tag ist ein grauhaariger Mann, der sich den Baum unter den rechten Arm klemmt und sich dann anschickt, einhändig mit seinem E-Bike loszuradeln; ich überlege kurz, ob ich was sagen soll, beschließe aber, dass er schon groß ist und auf sich selbst aufpassen kann. Ich sage nur: „Frohes Fest.“

Warum stellen wir uns zum Fest Bäume ins Zimmer? Weil der Paradiesbaum für die Vertreibung aus dem Garten Eden steht und der 24. Dezember ursprünglich der Tag von Adam und Eva war, an dem die frühen Christen die Geschichte nachspielten. Mit einem immergrünen Baum. Im 18. Jahrhundert verbreitete sich der Brauch immer mehr.

Klamme Luft vom Maschsee

Es ist Wochentag, es ist noch früh, die Kunden bedrängen uns nicht gerade. „Tote Hose“, sagt Klaus. Wir haben sieben Grad, es ist also gar nicht richtig kalt, aber ich merke ziemlich schnell, wie mir etwas Unangenehmes von hinten unter die Jacke und in die Knochen kriecht, wenn ich mich nicht bewege. Die Luft, die über den Maschsee kommt, ist klamm.

Später wird es auch nieseln. Für solche und schlimmere Fälle hat Klaus eine Regenhose im Kassenhäuschen gebunkert: „Wenn es regnet, sind die Bäume sofort nass. Und wenn du damit an die Klamotten kommst, sind die sofort durchweicht.“ Klaus cremt sich auch regelmäßig die Hände ein. Kälte und Feuchtigkeit sind Gift für die Haut. Man merkt das Wetter nur dann nicht, wenn man arbeitet.

Gehandelt wird nicht

Ich verkaufe einen Baum an Maria Röttiger aus Wettbergen, und weil mir kalt ist, biete ich an, ihr den Baum zu ihrem Wagen zu tragen. Sie steckt mir 5 Euro Trinkgeld zu. Ich bin völlig perplex: Ich habe noch nie Trinkgeld bekommen!

Klaus hat klare Regeln: „Gehandelt wird nicht.“ Wenn jemand einen Ast abgehackt oder den Stamm etwas gekürzt haben will, holt Klaus Beil oder Säge, aber wenn sich eine Schlange am Kassenhäuschen gebildet hat, tut er das nicht. „Dann müssen sie warten, bis Zeit ist.“ Besinnlich sein können wir später.

Maria Röttiger aus Wettbergen kauft einen Baum bei HAZ-Autor Bert Strebe. Quelle: Samantha Franson

Die Baumschule von Peter Nötel betreibt in der Stadt 20 Verkaufsplätze für Weihnachtsbäume, der von Klaus am Maschsee ist der größte. Rund 10.000 Bäume werde er insgesamt bis Heiligabend in Hannover verkauft haben, schätzt Peter Nötel, ein Zehntel dessen, was an Tannenbäumen hier auf dem Markt ist. Pro Tag und Standquadratmeter muss Nötel 15 Cent an die Stadt zahlen. Das klingt wenig, bedeutet aber zum Beispiel für den Stand am Maschsee schnell 4000 Euro, plus Strom, plus Personal.

Viele Kunden mit Gutscheinen

Das muss man erst mal erwirtschaften. Die meisten wollen günstige Bäume. „Gäbbe dirrr 20 Euro!“, ruft ein Mann mit russischem Akzent und greift nach einem Prachtexemplar der Größe 5 zum Preis von 66,95 Euro. Ich weise ihn behutsam darauf hin, dass die günstigen Bäume woanders stehen. Sofort ist die Pracht nebensächlich.

Aber es gibt auch Menschen mit anderen Kriterien. Luise Heim, Studentin, und ihr Vater Ulrich Heim aus Höver begutachten nahezu jedes vorhandene Exemplar und diskutieren und telefonieren mit Zuhause. Sie haben auch schon mal den hässlichsten Baum gekauft, damit er nicht traurig ist. Diesmal wird es ein Pfundsbaum, zweifuffzig hoch.

Viele Kunden kommen mit Gutscheinen von Firmen, die ihre Weihnachtsfeiern coronabedingt ausfallen lassen mussten. Eine Frau betrachtet die Bäume und sagt: „Die sind aber alle nicht so schön.“ Eine andere Frau sagt: „Oh, sind die alle schön!“ Ein Mann erzählt, er habe immer große Tannen gehabt, aber jetzt sei er alleine, da tue es auch eine kleine.

Preise sind gleichgeblieben

Nachmittags kommen etwas mehr Kunden. Eine Frau ohne Gutschein beschwert sich über die Preise. „Sind dieselben wie letztes Jahr“, sagt Klaus. Ich sage, der Markt mache die Preise. Die Frau schaut mich an und sagt: „Na ja, Sie sind ja auch nur vom System belastet.“

Eigentlich nicht. Es macht Spaß. Ich merke nicht mehr, wie kalt es ist. Als ich mich nach acht Stunden verabschiede, haben Klaus und ich für Tannenduft und glänzende Kinderaugen in etlichen hannoverschen Haushalten gesorgt. Ein erhebendes Gefühl.

Muskelkater? Nö. Noch nicht.

Tipps rund um die Tanne Weihnachtsbäume sollte man am besten bis kurz vor dem Aufstellen draußen (Terrasse, Balkon) und im Netz lassen, aber auch ins Wasser tun. Nur wenn es sehr kalt ist, brauchen die Äste etwas Zeit, um sich auszubreiten. Wer Bäume mit Wurzelballen kaufen will, kann das fast überall tun. Ob sie später anwachsen, ist manchmal Glückssache. Blautannen schaffen es eher als Nordmanntannen. Man kann sich bei Peter Nötel in Isernhagen seinen Weihnachtsbaum auch selbst sägen. Bei Zimmertemperatur (aber gewässert) halten frisch geschlagene Tannenbäume mindestens 14 Tage. Nicht verkaufte Bäume werden übrigens geschreddert, aber bei Peter Nötel anschließend kompostiert. Die Verkaufsstelle am Maschsee ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt, an Heiligabend bis etwa 13 Uhr.

Von Bert Strebe