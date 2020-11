Hannover

Stadt und Region wollen von Mitte Dezember an die Einwohner Hannovers und der Umlandgemeinden gegen Covid-19 impfen. Dafür wird jetzt auf dem Messegelände ein Impfzentrum aufgebaut. Zudem fahren mobile Impfteams umher und kümmern sich um Menschen, die nicht zum Messegelände kommen können. Obwohl noch viele Fragen unklar sind – Wer wird zuerst geimpft? Welcher Impfstoff wird verabreicht? –, steht der grobe Ablauf der Impfung bereits fest.

Impfstraßen und Impfplätze

Das gesamte Impfzentrum auf dem Messegelände ist in insgesamt 25 kleinere Einheiten gegliedert, von den Organisatoren Impfstraßen genannt. Jede dieser Straßen besteht aus vier Impfplätzen – dort werden die Impfdosen in den Oberarm gespritzt. Der Personalaufwand ist immens.

Hoher Personalaufwand

Jede Straße mit vier Impfplätzen wird von einem Arzt oder einer Ärztin betreut. Vier sogenannte impfbefähigte Personen, also Menschen, die Spritzen setzen können, gehören ebenfalls dazu. Insgesamt sieben Verwaltungshelfer haben Stadt und Region eingeplant, drei „Unterstützungskräfte“, Einweiser für Patienten, zwei Sanitäter und zwei Sicherheitskräfte kommen noch hinzu. Ein Mitarbeiter für die Objektüberwachung, also eine Art Pförtner, wirft ein Auge auf die Impfstraße. Insgesamt sind also 20 Menschen für vier Impfplätze zuständig.

Erst pieksen, dann 15 Minuten Ruhe

Der Ablauf der Impfung gestaltet sich voraussichtlich so: Das Land Niedersachsen verschickt Einladungen zum Impfen, mit einem genauen Termin zur Erstimpfung und einem weiteren für die notwendige Zweitimpfung. Diese Impfberechtigung muss bei der Ankunft auf dem Messegelände vorgelegt werden. Ein Arzt untersucht den Patienten am Beginn der Impfstraße und stellt fest, ob er oder sie gesundheitlich in der Lage ist, geimpft zu werden. Danach erfolgt der Pieks. Im Anschluss dürfen sich Patienten, die sich ein wenig unwohl fühlen, bis zu 15 Minuten im Liegebereich ausruhen, bevor sie das Gebäude wieder verlassen und die Heimreise antreten.

Hohe Taktung

Das Ganze soll schnell gehen. Stadt und Region rechnen damit, etwa 20 Patienten pro Stunde auf einer Impfstraße durchzuschleusen. Das ist eine enge Taktung, und in der Regionsverwaltung weiß man auch noch nicht, ob die Geschwindigkeit zu halten ist. „Manchmal braucht jemand doch mehr Beratung oder Zuspruch, weil er oder sie vielleicht ein bisschen Angst hat“, heißt es aus der Verwaltung.

Von Andreas Schinkel