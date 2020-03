Hannover/Laatzen

Und plötzlich ist die Diagnose da: Infektion mit dem Coronavirus. Für immer mehr Menschen in der Region wird dieses Szenario Realität, und ihr Leben ändert sich dann schlagartig: Sie müssen sich für mindestens 14 Tage in die häusliche Quarantäne zurückziehen, dürfen keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, nicht einkaufen gehen, nicht den Hund ausführen – auf keinen Fall die Wohnung oder das Haus verlassen. Wie lebt es sich, wenn das eigene Leben schlagartig nur noch auf wenige Quadratmeter reduziert wird? Zwei Familien aus Hannover und dem Laatzener Ortsteil Ingeln-Oesselse erzählen uns ihre Geschichte.

+++Husten nach dem Südtirol-Urlaub+++

Anfang März war ADAC-Geschäftsführer Uwe Ilgenfritz-Donné (57) mit Frau Beatrice Donné (57), Tochter (23) und Sohn (21) noch im Urlaub in Südtirol. Obwohl Italien zu diesem Zeitpunkt bereits Städte und Regionen im Norden des Landes isoliert hatte, war das Coronavirus im Urlaubsort kein großes Thema. „Das war eine wunderbare Informationspolitik“, sagt Ilgenfritz-Donné sarkastisch. „Die Behörden haben dort erklärt, dass es das Coronavirus in Südtirol nicht gebe.“

Eine Fehlinformation, wie sich herausstellte. Auf der Rückfahrt bekam Beatrice Donné Husten. Später kam auch noch Schüttelfrost hinzu, ein ungewöhnlicher Druck auf den Bronchien. Weil da die Gedanken längst bei der Corona-Gefahr waren, ließ sich die Familie in Hannover testen – und bekam vor fünf Tagen die Diagnose mitgeteilt: Beatrice Donné und der 21-jährige Sohn wurden positiv getestet, Ilgenfritz-Donné und die 23-jährige Tochter negativ. Doch alle vier sind seit Mitte vergangener Woche in häuslicher Quarantäne.

++++Schock nach der Diagnose++++

Christian H. aus Ingeln-Oesselse weiß, wo er sich angesteckt haben muss: in Ischgl, im Westen Österreichs, Anfang des Monats. Dort war er mit Kollegen Skifahren. Als der erste aus der Runde positiv getestet wurde, hat auch er sich beim Hausarzt checken lassen. Vergangenen Donnerstag kontaktierte ihn das Gesundheitsamt der Region, ordnete Quarantäne an.

„Ja, es sind Tränen geflossen nach dem positiven Testergebnis“, sagt Christian H. – aber nicht aus Angst oder Panik, „sondern weil meiner Frau und mir sofort klar war, was für eine Verantwortung wir für Familie, Freunde und Kollegen haben“. Dazu muss man sagen, dass bislang nur Christian positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bei seiner Frau und den beiden Kindern stehen die Ergebnisse aus. Sie sollen Anfang der Woche vorliegen. Auch hat kein Familienmitglied auch nur ansatzweise Erkältungssymptome. „Nicht mal Husten“, wie Christian H. sagt.

Dennoch ist das Familienleben in dem Haus im Laatzener Ortsteil derzeit völlig aus den Fugen geraten. In Quarantäne sind sie zwar alle – aber der positiv getestete Christian H. ist zusätzlich von Frau und Kindern separiert. „Ich hocke in unserem Gästezimmer und nutze das Gäste-WC. Wenn ich Wäsche oder den Rasierer aus dem Familienbad brauche, muss ich das nachts holen, wenn die anderen in ihren Zimmern schlafen“, beschreibt der 43-Jährige die belastende Situation. Kontakt ist ihm strikt untersagt.

+++Neuer Alltag für die Familie mit vier Erwachsenen +++

Beatrice Donné leidet nicht besonders unter den Coronavirus-Symptomen. „Die Beschwerden sind erträglich“, sagt sie. Unter normalen Umständen wäre sie nicht auf die Idee gekommen, mit diesen Erkältungsanzeichen überhaupt einen Arzt zu konsultieren. Ihr 21-jähriger Sohn habe, obwohl positiv auf das Virus getestet, überhaupt keine Beschwerden. „Der würde joggen gehen, wenn er denn dürfte“, sagt Vater Uwe Ilgenfritz-Donné. Doch das ist verboten – kein Familienmitglied darf das Einfamilienhaus in Hannover verlassen, allerhöchstens mal für zwei Schritte in den Garten. Für die Familie Ilgenfritz-Donné, deren erwachsene Kinder längst ausgezogen waren, eine besondere Herausforderung, plötzlich wieder zu viert unter einem Dach zu leben. „Wir müssen uns als Familie wieder neu zusammenraufen“, sagt Ilgenfritz-Donné.

+++Isolation in Ingeln-Oesselse+++

Als der 43-jährige Christian H. in Ingeln-Oesselse seine Diagnose erhalten hatte, machte er sie auch gegenüber Nachbarn sofort öffentlich und lud alle ein, Fragen an ihn zu stellen. Die Resonanz war positiv, die Hilfsbereitschaft überwältigend. „Die halbe Nachbarschaft hat sich für Einkäufe angeboten. Wir haben das jetzt auf zwei Nachbarn beschränkt. Sonst komme ich mit dem Zurückzahlen der ausgelegten Beträge durcheinander“, sagt Christian H. Die medizinische Betreuung liegt beim DRK, Ehrenamtliche und ein Arzt stehen mit ihm in Verbindung. Auch das Gesundheitsamt ruft regelmäßig an und erkundigt sich nach seinem Befinden. „Das Gesundheitswesen wird ja zurzeit häufig kritisiert. Bei uns läuft die Betreuung aber super. Das muss man auch mal loben“, sagt er.

+++Hilfsbereitschaft in Hannover+++

Auch die Familie Ilgenfritz-Donné erlebte eine Welle der Solidarität aus der Nachbarschaft. Hilfsbereite Menschen brachten Brötchen, gelegentlich auch mal Blumen, ein weiterer Nachbar schob die geleerte Mülltonne mit Plastikhandschuhen wieder aufs Grundstück. „Die Nachbarschaft rückt zusammen“, das sei sehr berührend, sagt Ilgenfritz-Donné. Und gerade erst wurde ihm deutlich, wie wichtig es ist: Am Wochenende teilte der Supermarkt, von dem sie sich in den vergangenen Tagen ihre Lebensmittel haben liefern lassen, mit, dass er wegen der hohen Nachfrage erst wieder in acht Tagen eine Lieferung mit Einkäufen vorbeibringen könne. Bis dahin, so Ilgenfritz-Donné würden ihre Vorräte aber nicht reichen.

Von Frank Winternheimer und Heiko Randermann