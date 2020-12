Hannover

Straßenmusiker spielen Weihnachtslieder. Ein Luftballonverkäufer verkauft seine bunten Ballons an kleine Kinder, von einem Schmalzkuchenstand weht der Duft von frischem Gebäck herüber. In Hannovers Innenstadt herrscht vorweihnachtlicher Trubel, fast, als befänden wir uns gar nicht in einer Pandemie. Wären da nicht die langen Schlangen vor vielen Geschäften, die daran erinnern, dass am dritten Adventswochenende in diesem Jahr eben doch nicht alles normal ist.

Die derzeitige Coronaordnung sieht beim Einkaufen bislang vor, das nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Geschäfte darf. Auch die Maske ist in Innenstädten obligatorisch. Im Teil-Lockdown sind am Sonnabend die Läden in der City noch geöffnet. Doch wie lange das so bleibt, ist die große Frage. Denn am Sonntag beraten die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über einen kompletten Lockdown; die Folge wären dann auch Geschäftsschließungen.

Kunden zeigen sich geduldig

„Ich habe kurz überlegt weiterzugehen, aber dann habe ich mich doch angestellt“, sagt Julia Roddau. Sie wartete in der Schlange vor TK Maxx. Vor ihr dürften höchstens zehn Leute warten, hinter ihr ebenfalls. Die 22-Jährige gibt sich dennoch sehr gelassen. Sie möchte nur Kleinigkeiten für sich selbst besorgen. Weihnachtsgeschenke habe sie erst wenige eingekauft, erklärt sie entspannt. „Aber wenn die Geschäfte in den nächsten Tagen geschlossen werden, würde ich noch mal losziehen“, sagt sie.

Ähnlich geduldig zeigt sich Familie Boberg, die vor dem erst kürzlich eröffneten Legostore wartet. Sohn Bjarne spielt gern mit Lego – und jetzt möchte die Familie, die aus Lage für einen Verwandtenbesuch nach Hannover gereist ist, sich das neue Geschäft anschauen. Richtig wohl fühlt sich Jörg Boberg allerdings nicht. „Es ist schon ein bisschen unheimlich, wenn alle mit Maske umherlaufen“, sagt er. Das Anstehen hingegen sei kein Problem.

Warten geduldig vorm Lego-Store: Familie Boberg mit einer Ordnerin des Geschäfts. Quelle: Katrin Kutter

Gesundheit geht vor

Dass sich viele so bereitwillig anstellen, findet Martin Prenzler von der Citygemeinschaft Hannover wenig überraschend. „Da wo Schlangen sind, stellt man sich an. Denn die Schlange macht den Laden interessant“, erklärt er das Phänomen. Die Vielzahl der Warteschlangen waren am Sonnabend ein positives Signal für die Händler. „Das wird heute ein sehr erfolgreicher Tag“, sagt Prenzler am Sonnabendnachmittag. Die Besucherfrequenz in der Innenstadt liege etwa 10 bis 15 Prozent unter den Zahlen eines Adventswochenendes vor Corona. „Das ist für Pandemiebedingungen ziemlich gut“, sagt Prenzler.

Was ihn zusätzlich freut, ist, dass die Kunden nicht bloß gekommen sind, um sich die Waren anzuschauen. „Wir sind sehr zufrieden, weil die Menschen mit Kauflust in die Stadt kommen“, sagt er. Gleichzeitig verdeutlicht Prenzler, in welchem Zwiespalt auch die Händler stecken: „Wir wollen die Leute nicht dazu animieren, in die Innenstadt zu kommen. Die Gesundheit steht über allem.“ Dennoch rechnet er auch an den Tagen vor einem neuen Lockdown mit viel Kundschaft.

Angst vor Lockdown

Prenzler vermutet, dass viele Besucher jetzt noch ihre Einkäufe erledigen wollen, bevor die Geschäfte demnächst wieder schließen müssen. Und damit scheint er nicht ganz falsch zu liegen. Dirk Sommer wollte eigentlich erst in der kommenden Woche seine Weihnachtseinkäufe erledigen. „Ich bin hier, weil ich befürchte, dass die Läden wieder schließen“, sagt er. Sommer wartet vor einem Geschäft in der Nähe vom Kröpcke. Wo genau, bleibt ein Geheimnis, denn er möchte ein Geschenk für seine Frau kaufen. In zwei weitere Läden will er danach noch, dann hat er seine Weihnachtsgeschenke beisammen. Und das reicht ihm dann auch. Als Brillenträger gehe ihm die Maske „tierisch auf die Nerven“.

Dirk Sommer geht bei seinen Einkäufen pragmatisch vor: Drei Läden klappert er ab, dann will er die Innenstadt schnell wieder verlassen, um die Maske nicht länger tragen zu müssen. Quelle: Katrin Kutter

Auch Felix (21) und Zhanna (24) haben die Berichte vom wahrscheinlich bevorstehenden Lockdown in die Innenstadt getrieben. Sie stehen in der Warteschlange vor Zara, die auch im Laufe des Sonnabends nicht kürzer werden wird. Dass er in der Kälte warten muss, stört Felix aber nicht. Wenn er es in den Laden geschafft hat, will er nach einen neuen Mantel schauen. Vielleicht die letzte Chance, sich das passende Winteroutfit noch zuzulegen.

Mitgefühl für Ladenbesitzer

Ein junger Mann steht in der Schlange vor Pandora an. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Aber etwas wichtiges loswerden möchte er schon. „Ich finde es sehr schade für die Ladenbesitzer, wenn sie wieder schließen müssen“, sagt er. Er vermutet, dass viele stattdessen online bei Amazon einkaufen werden.

Manuel Osuna hat schon einige Einkäufe erledigt. Dennoch will er nicht, dass die Läden wieder schließen müssen. Quelle: Katrin Kutter

Auch Manuel Osuna ist kein Freund eines erneuten Lockdowns. „Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Eigentlich haben wir doch vor Monaten alles geregelt.“ Damit meint er die Hygienekonzepte für die Läden, die das Einkaufen weiterhin ermöglichen sollten. Osuna ist schon seit fast vier Stunden unterwegs, in der Hand trägt er drei Einkaufstüten. Die Einkäufe vor Ort zu erledigen, ist Osuna wichtig. „Solange wir hier in der Innenstadt einkaufen gehen, gibt es die Läden“, sagt er. „Da zahle ich auch gerne ein paar Euro mehr.“

Von Thea Schmidt