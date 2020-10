Hannover

Sonnabend, kurz vor 10 Uhr in der Georgstraße. Bei Karstadt bringen zwei Mitarbeiter gelbe Schilder an den noch verschlossenen Türen an: „Heute letzter Tag! 95 Prozent auf alles!“ Vor Hannovers ältestem Kaufhaus bildet sich eine kleine Menschentraube. „Meinste nicht, dass das schon alles gelaufen ist?“, fragt eine ältere Dame ihren Mann. Kurz darauf erklingen Glocken. Es ist 10 Uhr, die Türen bei Karstadt öffnen sich und die Menschen betreten die Filiale.

Reste-Ausverkauf im Erdgeschoss

Die Dame scheint recht zu behalten. Innen erinnert nur noch wenig an ein Kaufhaus. Alle Regale sind leer, teilweise stehen sie bereits zusammengestellt in der Ecke. An manchen Abteilungen versperrt rot-weißes Flatterband den Weg. Nur in der Nähe der Kassen stehen noch eine Handvoll Wühltische. Auf ihnen liegt Kleinkram wie Grußkarten für 13 Cent, Bücher für 20 und Sticker für 40 Cent. Die größte Auswahl haben Kunden noch bei Schutzumschlägen für Bücher: Für 2 Cent das Stück können sie zwischen verschiedenen Farben wählen.

Anzeige

Im Erdgeschoss konnten die Besucher Handyhüllen, Grußkarten oder Schutzumschläge für Bücher kaufen. Quelle: privat

Schnell verschiebt sich die Menschentraube Richtung Rolltreppen. Nach und nach fahren die Besucher hoch, Etage für Etage. Doch was sie da sehen, lässt das Erdgeschoss wie ein Konsumparadies wirken. Die Etagen 1 bis 4 sind, von abgesperrten Regalen abgesehen, komplett leer.

Alles leer: Auf den Etagen 1 bis 4 gibt es am letzten Öffnungstag von Karstadt nichts mehr zu kaufen. Quelle: privat

Nur das Restaurant im fünften Stock ist noch bis 15 Uhr geöffnet. Rund ein Dutzend Menschen sitzen hier, trinken Kaffee oder schauen aus dem Fenster über die Stadt. So schnell, wie manch ein Besucher das Gebäude betreten hat, verlässt er es auch wieder.

Mitleid für die Angestellten

Auch Edda und Peter Schaefer aus Hemmingen wollten schauen, was es am letzten Tag in der hannoverschen Karstadt-Filiale gibt. Ziemlich wenig, ist ihr eindeutiges Fazit. „Der Besuch war eigentlich unnötig“, sagt Peter Schaefer. „Auch im Restaurant ist es zu traurig, um sich da hinzusetzen“, ergänzt seine Frau. „Wir sind einmal hoch- und direkt wieder runtergefahren.“ Gekauft haben sie nichts. Am meisten täten ihnen die Angestellten leid.

Peter und Edda Schaefer aus Hemmingen waren enttäuscht von ihrem Karstadt-Besuch am letzten Öffnungstag. Quelle: Irving Villegas

Die haben an diesem Sonnabend kaum etwas zu tun. Eine Mitarbeiterin achtet darauf, dass die wenigen übrig gebliebenen Produkte nicht auf den Boden fallen. Auch die Kassiererinnen haben wenig Arbeit. Die meisten Besucher verlassen das Haus, ohne etwas zu erwerben. Anders eine Frau im mittleren Alter, die ihren Namen nicht nennen möchte und an die Kasse kommt. Sie kauft einen Lipgloss, ein Buch und zwei Handyhüllen, insgesamt für 1,40 Euro. Ob sie die Handyhüllen überhaupt braucht, weiß sie noch nicht – aber selbst wenn nicht: „Dann habe ich ein Souvenir an Karstadt.“ Bereits vor ein paar Tagen habe sie Weihnachtsspielzeug für ihre Kinder in der Filiale gekauft. Davor war sie lange nicht mehr bei Karstadt. Dass das Warenhaus in der Georgstraße nun schließt, findet sie trotzdem schade. „Die Innenstadt stirbt so aus.“

Zukunft des Gebäudes unklar

Auch Hannelore und Dietmar Reyer aus der Wedemark sind traurig, dass Karstadt seine Türen nun für immer schließt. „Das hier war immer das Stammhaus“, sagt Hannelore Reyer. Sie und ihr Mann sind am Sonnabend extra für einen Besuch bei Karstadt nach Hannover gekommen. „Es war deprimierend und eine komische Stimmung. Den letzten Tag hätte man sich sparen können.“ Ein Eindruck, den viele Besucher teilen. „Zu Karstadt zu gehen war ein festes Ritual, wenn wir in die Innenstadt gegangen sind. Jetzt bin ich gespannt, was aus dem Gebäude wird“, sagt Dietmar Reyer.

Für Dietmar und Hannelore Reyer gehörte ein Karstadt-Besuch zu jedem Hannover-Aufenthalt dazu. Jetzt schließt das Kaufhaus nach 106 Jahren seine Türen für immer. Quelle: Irving Villegas

In den vergangenen Monaten gab es Gerüchte, der Möbelhändler Ikea hätte Interesse an dem Gebäude. Im September machte eine Sprecherin des Unternehmens dann deutlich, dass es dazu derzeit keine Pläne geben würde. Daneben hat ein Kulturaktivist ein Konzept entworfen, wonach das Karstadt-Haus zu einem kulturellen Zentrum werden könnte. Ob es dazu kommt, ist ungewiss. Fest steht lediglich, dass an diesem Sonnabend nach 114 Jahren die Zeit von Karstadt in Hannover für immer zu Ende geht.

Von Maximilian Hett