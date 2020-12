Hannover

Es zischt auf dem Stephansplatz in Hannovers Südstadt. Funken sprühen einen feinen Sternenhimmel, doch er bleibt dicht über dem Boden. Tisch und Bodenfeuerwerk: Das sind die kleinen, erlaubten Freuden zum Ausklang des Corona-Jahres 2020. In den Abendstunden, wenn sonst schon die ersten Frühstart-Raketen in den Himmel starten, zündet Familienvater Kai-Victor Böhm zumindest ein bisschen Jugendfeuerwerk für Frau und Tochter.

50 Böllerverbotszonen in Hannover zu Silvester 2020

„Wir hätten auch ohne die Verbote nicht groß geböllert“, sagt Böhm. Die ganze Knallerei finde er ohnehin eher übertrieben, „das habe ich nur früher zu Sturm-und-Drang-Zeiten gemacht“. Aber zumindest ein bisschen Kleinfeuerwerk soll es schon sein. Eigentlich wollte die Familie im Harz sein, die Ferienwohnung war seit einem Jahr gebucht. Corona hat dem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt soll es zumindest etwas Funkeln und Glitzern sein, bevor sich die Familie an den Tisch mit dem vorbereiteten Silvesterraclette setzt.

Hannover erlebt die ruhigste Silvesternacht seit Jahrzehnten, zumindest in den ersten Stunden. 50 Plätze und Straßen sind zum Sperrgebiet für Böller und Raketen erklärt worden, auch im Umland sind etliche Sperrzonen erlassen. Ein Großaufgebot der Polizei kurvt schon den gesamten Tag demonstrativ durch die Straßen.

Feuerwerk gab es nicht zu kaufen

Echtes Silvesterfeuerwerk abschießen kann sowieso nur, wer noch Material aus dem Vorjahr hat, weil bundesweit der Verkauf verboten war. Es ist der Versuch, während der Pandemie ausgelassene Feierei zu unterbinden. Zugleich ahnt man, dass Corona zugleich ein willkommener Anlass ist, mit der Tradition zu brechen, die ohnehin in immer größeren Bevölkerungsteilen auf Skepsis stößt.

Und für Diskussionen sorgt. An der Christuskirche nähert sich eine fröhliche Studierendengruppe, in den mitgeführten Papiertüten Vorräte an Alkohol für den Jahreswechsel. Werden sie böllern in der Nacht? „Das würde ich auch ohne Verbote nicht“, sagt eine Studentin: „Das ist doch sinnloser Quatsch und kostet nur Geld.“ Begleiter Nick, ein Architekturstudent, widerspricht zwar nicht. Im Vorjahr aber, erinnert er, da habe man doch ziemlich ausgelassen gefeiert im Heimweh an der Theaterstraße. Aber: Nein, diese Nacht werde nicht geböllert. Es gab ja nichts zu kaufen.

Alternative: Leuchtende Luftballons

„Dass so gar nichts los sein wird um Mitternacht, das ist schon schade“: Familien mit Leuchtballons auf dem Spielplatz an der Lutherstraße. Quelle: Conrad von Meding

Wer sehr kleine Kinder hat, der muss so etwas gar nicht diskutieren. Auf dem Spielplatz an der Südstädter Lutherstraße haben sich am frühen Abend mit angemessenem Abstand drei Familien versammelt, deren Kinder die gleiche Kita besuchen. Statt Feuerwerk erleuchten bunt glimmende Luftballons die Nacht, dazu wird „Laterne, Laterne“ gesungen. Eine schöne Alternative. Um Mitternacht seien die Kleinen ohnehin im Bett, sagt Vater Dennis Meyer. Für die Kinder sei es eigentlich gut, wenn nicht lautstark geböllert werde – dann wachten sie nicht auf. „Aber dass so gar nichts los sein wird um Mitternacht, das ist schon schade.“

„Die Raketen am Nachthimmel werde ich schon vermissen“: Silvesterabend mit Kindern Leonard und Constantin auf dem Stephansplatz. Quelle: Katrin Kutter

Wenige Hundert Meter weiter brennt ein Vater mit seinen beiden Söhnen Leonard und Constantin Feuerwerksreste ab, die vom vergangenen Jahr übriggeblieben sind. Die Jungs freuen sich über die harmlose Knallerei, als es zischt und blitzt. In der Ferne erklingt ein Kanonenschlag, ein eher seltenes Geräusch an diesem Abend. Die lautstarke Böllerei aus den Knallerbatterien, die in den vergangenen Jahren so zugenommen hat, die vermisse er nicht, sagt der Vater. „Aber die Raketen am Nachthimmel, die werde ich schon vermissen.“

Früher Silvesterabend verläuft ruhig

Bis weit in den Abend blieb es ruhig in Hannover, ob am Herrenhäuser Markt, auf dem Steintor, am Lavesplatz oder auf der Lister Meile. Die Polizei drehte ihre Runden. Und das einzige, was am Nachthimmel glitzerte, waren die glimmenden Sterne der Weihnachtsbeleuchtung in den Fußgängerzonen.

Von Conrad von Meding