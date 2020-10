Hannover

Der Durst muss groß sein. Das Pärchen biegt in seinem Range Rover mit Schwung von der Schmiedestraße in den Hanns-Lilje-Platz neben der Marktkirche ein. Es stellt den Wagen auf dem Behindertenparkplatz schräg gegenüber vom Kircheneingang ab und begibt sich schnellen Schrittes in die Knochenhauerstraße. Vorn an der Ecke sitzen auch Leute in den Lokalen, aber weiter hinten, Richtung Ballhof, steppt der Bär. Noch. Es ist viertel vor zehn. 75 Minuten bis zur Sperrstunde.

Am Freitag lag der Corona-Inzidenzwert in Hannover bei 49,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Ab 50 wäre ohnehin die Sperrstunde gekommen, aber das Land hatte sie Freitagmittag noch schnell in die neue Infektionsschutzverordnung eingefügt, sodass sie auch schon vor Erreichen des Grenzwerts galt. Restaurants, Bars und Kneipen müssen von 23 bis 6 Uhr schließen.

„Wir spüren den Umsatzrückgang“, sagt Ferdi Simsek vom Steakhaus Lindenblatt 800 Grad in der Schuhstraße. „Wir hätten heute bis ein Uhr aufgehabt.“ Sperrstunde, das sei so eine halbe Sache, grummelt Simsek. Eigentlich wäre ihm ein echter Lockdown lieber, mit geregelter Kurzarbeit und allem Drum und Dran. So aber stehe er abends in einem leeren Lokal, mit vollen Kosten.

Gegenüber vom Lindenblatt ist eine Gruppe von Leuten gerade aus dem Enchilada gekommen. Sie haben einen Geburtstag nachgefeiert, sie sind ausgelassen. Nein, feixt einer der Männer, er könne jetzt kein Interview geben, er habe keine Zeit, es sei ja bald Sperrstunde. Die Frau neben ihm lacht und sagt: „Wir wären jetzt ohnehin gegangen.“

„Bei uns sind Gäste sicher“

Plötzlich britische Verhältnisse – wo es gar keine strikte Sperrstunde mehr gibt, wo die meisten Pubs aber immer noch um 23 Uhr schließen – in Hannover. „Das ist so traurig“, seufzt Christian Stöver, Vorsitzender der Fachgruppe Gastronomie im hannoverschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, und er meint nicht Großbritannien. „Bei uns sind die Gäste sicher“, sagt er, was sich auf Abstands- und Maskenregeln bezieht.

Stöver hätte es lieber gesehen, wenn das Land auf die Vernunft der Gaststättenbesucher gesetzt hätte. Ihn selbst betrifft die Sperrstunde aber nicht: Sein Restaurant Bell’Arte am Sprengelmuseum schließt derzeit bereits um neun. Mangelnde Nachfrage aufgrund von Coronaängsten.

Marion Schneemann und Norman Schütte stehen an der Tür des Museumsstübchen in der Burgstraße. Sie sind Stammgäste hier, sie brechen gerade nach Hause auf. Sie sehen das mit der Sperrstunde gelassen: „Wir fangen einfach eine Stunde früher an“, lacht Marion Schneemann. Drinnen im Stübchen sagt Anke Abraham, die Dame hinter der Theke, die Bürger hätten sich die neuen Beschränkungen ja selbst eingebrockt: „Wir hätten uns ein bisschen mehr an die Regeln halten können. Aber wir mussten ja alle in Urlaub fahren.“

Im Teestübchen am Ballhofplatz steht Studentin Lea Steinkamp hinter der Theke und füllt die letzten Weingläser des Tages und räumt Teller weg. Es werde sicher einen Umsatzverlust geben durch die Einschränkungen, vermutet sie, denn an einem Tag wie diesem habe das Teestübchen meist bis ein oder zwei Uhr auf. Jetzt ist es 22.30 Uhr, die ersten gehen bereits. Die Chefin habe eine Nachricht geschickt, dass die 23-Uhr-Grenze unbedingt einzuhalten sei, mit ganz vielen Ausrufezeichen. Für nächstes Jahr hofft Lea Steinkamp auf „etwas mehr Normalität“.

Die wünscht sich auch Stephan Pietsch. Er sitzt mit Freunden vor der Bar, in der er der Chef ist und die er nach seinen Initialen benannt hat, Espeh. Sie haben gerade die Sperrstunde rauf und runter diskutiert und, wie sie grinsend erzählen, „nicht verstanden, warum Corona angeblich erst um 23 Uhr wach wird“: Der Beginn der Sperrstunde kommt ihnen willkürlich vor.

Er verdiene überhaupt erst ab elf Geld, sagt Pietsch um 22.50 Uhr. Er zeigt auf die inzwischen ziemlich leere Knochenhauerstraße: „Sonst ist es um diese Zeit hier voll. Letzte Woche Freitag habe ich im Vergleich zu heute den fünffachen Umsatz gemacht.“

Melanie und Janine, zwei junge Frauen, die gerade nach Hause gehen, haben eine ganz eigene Sicht auf die Sperrstunde. Man könne doch, wenn man wolle, auch zu Hause noch was trinken, sagen sie. Janine findet es sogar ganz gut, dass durch die Corona-Beschränkungen jetzt nicht mehr so viele Betrunkene wie sonst durch die Altstadt wanken.

Im Dublin Inn gegenüber vom Alten Rathaus wird es um 22.58 Uhr hektisch. Servicechefin Anna Schütte erzählt, sie hätten schon um 22.15 die letzte Runde ausgerufen, trotzdem seien alle Gäste lange sitzen geblieben. Jetzt drängen sie sich am Ausgang. An der Theke lassen sich junge Frauen noch schnell ihre halbvollen Biergläser in Plastikbecher umfüllen, die sie mit rausnehmen können, zwei Männer flitzen auf Klo, sie haben nicht bloß Zeitdruck.

Dann ist es elf. Auf der Schmiedestraße fegt ein Blaulicht vorbei, aber es ist nicht die Polizei auf der Jagd nach Sperrstundensündern, sondern ein Rettungswagen. Zehn Minuten stehen die Leute aus dem Dublin Inn noch vor dem Lokal herum, dann zerstreuen sie sich.

Am Platz der Weltausstellung sammeln sich Gäste, die das Extrablatt verlassen mussten, am Kiosk und kaufen Flaschenbier. Das setzt sich am Kröpcke fort, wo der City Kiosk allerbesten Umsatz zu machen scheint. Dürfen die das überhaupt? „Einzelhandel“, sagt der Verkäufer strahlend. Ein Kiosk ist keine Kneipe.

Die Menschen stehen in Gruppen herum und trinken und reden, ein Stockwerk tiefer überprüft ein Trupp Polizisten den Schließungsstatus der Gastronomie in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade. Es gibt offenbar keine Beanstandungen. Auch im Bahnhof ist alles zu, nur McDonald’s hat geöffnet, man darf sogar rein. Aber man darf dort nicht sitzen, man muss alles gleich mit rausnehmen. Außerhausverkauf.

Wenn man sich ein bisschen vom Stadtzentrum entfernt, wirken die Straßen schnell gespenstisch. Nicht nur, dass kaum Leute zu sehen sind. Es scheinen auch deutlich weniger Autos unterwegs zu sein. Selbst über die Lister Meile trotten vielleicht noch zehn Passanten. Bei einem Italiener an der Podbi stellen drei Männer mit jeweils einer Hand die Stühle hoch, in der anderen Hand je ein Weinglas. Es ist Sonnabendmorgen, 0.15 Uhr. Hannover ist still. Hannover ist gesperrt.

