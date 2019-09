Hannover

Mit einem offenen und verzweifelten Brief hat sich der Vorsitzende des Landvolks in der Region Hannover, Volker Hahn, an die Politik – insbesondere an die Bundespolitik – gewandt. Mit sehr persönlichen Worten protestiert er gegen ein Klima, in dem Bauern immer neue und teils widersprüchliche Vorgaben gemacht würden und viel über sie, aber wenig mit ihnen gesprochen werde.

„Liebe Politiker, wir verstehen euch nicht mehr!“, beginnt Hahn, der auf seinem Hof bei Neustadt am Rübenberge Kartoffeln anbaut und Schweine züchtet, seinen Brief. „Ihr wollt das Grundwasser schützen, die Bienen und das Klima retten und gleichzeitig den Untergang der bäuerlichen Landwirtschaft verhindern.“ Alles das wollten Landwirte auch. „Wir haben verstanden, dass eine intakte Natur unverzichtbar ist und wir unseren Anteil dazu beitragen müssen“, so Hahn. Umso weniger seien aber eine Reihe von Beschlüssen zu verstehen, die auf Bundes- und Europaebene in den vergangenen Jahren gefällt worden seien, so der Landwirt. Und er merkt an: „Habt ihr nur einmal uns Bauern gefragt, was wir zu all diesen Themen aktiv beitragen können?“

Streitpunkte Gülle und Glyphosat

Streitpunkt Gülle: Die Landwirtschaft werde für die Nitratbelastung des Grundwassers in weiten Teilen Niedersachsens verantwortlich gemacht, so Hahn. Um die Ausbringung der Gülle besser steuern zu können, sollten Landwirte Güllebehälter bauen – doch es sei „oft unmöglich, dafür Baugenehmigungen zu bekommen, weil ihr die Gesetze zu kompliziert gemacht habt“. Gleichzeitig liefen aus maroden Abwasserkanälen der Kommunen ungeklärte Abwässer in den Boden, ohne dass das jemanden groß aufrege. Das sei nicht nachzuvollziehen.

Streitpunkt Glyphosat: „Ihr erzählt den Menschen, dass wir durch den Einsatz von chemischen Mitteln, zum Beispiel zur Unkrautvernichtung, die Biodiversität verringern“, schreibt Hahn und fragt: „Was, bitte schön, macht ein Pflug oder ein Grubber anderes? Oder eine Hacke oder ein Striegel?“ Hahns Argument: Ein Verbot des Unkrautvernichters sei fachlich nicht zu begründen und sogar schädlich für den Umweltschutz, denn eine wassersparende Landwirtschaft, die dazu beitragen soll, dass Humus im Boden aufgebaut werde, sei auf ein Mittel wie Glyphosat angewiesen.

Doppeltes Spiel beim Tierschutz

Streitpunkt Tierhaltung: Hier wirft Hahn der Politik ein doppeltes Spiel vor: „Ihr fordert immer bessere Haltungsbedingungen für unsere Tiere, aber lasst dem Billigwettbewerb freien Lauf.“ Zudem dürfe sich keiner wundern, dass die Weidehaltung abnehme, solange Wölfe die Nutztiere bedrohten. „Also lassen wir die Tiere im Stall.“

Am Ende führten alle diese Widersprüchlichkeiten der Politik dazu, dass bäuerliche Betriebe aufgeben müssten. „Ich würde gerne erklärt bekommen, warum ihr uns wirtschaftlich töten wollt. Denn nichts anderes ist es, wenn wir ganz artig und brav all das befolgen sollen, was ihr da vorhabt!“, schreibt Hahn. Sein Vorwurf: Die Politik laufe nur den Meinungsumfragen und Nichtregierungsorganisationen hinterher. Am Ende aber will der Landwirt es nicht bei Beschimpfungen und Anklagen belassen, sondern bietet die Bauern als Partner an. „Uns ist bewusst, dass auch wir Dinge ändern müssen, und wir sind auch bereit dazu. Redet mit uns und seid bereit, nach der besten fachlichen Antwort zu suchen und keinen Dauerwahlkampf auf unsere Kosten zu führen.“

Lesen Sie auch:

Im Streit um die Nitratbelastung der Böden macht die EU Druck auf die Bundesregierung.

Landvolk unterstützt Mahnfeuer für Weidetiere und gegen den Wolf.

Von Heiko Randermann