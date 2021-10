Hannover

Das Rüpelhafte im „Rüpel“ begegnet dem Gast schon bevor er das Lokal betreten hat: Das Lokal ist zu, obwohl es geöffnet sein sollte. An der Tür steht: „Geschlossen, wegen isso“. Soll der Spruch lässig rüberkommen? Wirkt eher ungastlich, um es höflich auszudrücken. Unverschämt trifft es am ehesten, wenn man vor verschlossenen Toren steht und diese Erklärung vorfindet.

Glücklicherweise ist das der einzig unappetitliche Kloß, den ich im „Rüpel“ schlucken muss. Der zweite wird mir eine Woche später vorgesetzt – in Form eines Kartoffelknödels (14,90 Euro), gefüllt mit Walnüssen und Pilzen, dazu Jus geschmorter Pilze, eine Menge Schnittlauchröllchen und Krautsalat. Dadurch wirkt das Gericht beinahe spielerisch: Es knackt, knuspert, ist scharf, frisch und herzhaft – toll!

Hannover - hann-rüpel | Finkbeiners Kostprobe im Rüpel, Kötnerholzweg 30 in Linden - Lennart Röbbel mit Sellerie-Carpaccio und die Kerbelwurzel - Foto Tim Schaarschmidt Quelle: Tim Schaarschmidt

Eröffnet wurde das Lokal im Juli, bei vielem wurde selbst Hand angelegt. Tischplatten liegen auf Malerböcken, an Stühlen hängen Preisschilder. Hinter meinem Platz steht ein Sack mit alten Getreidesorten, daneben liegen zwei Kisten Wein. Auf Regalen reihen sich Einmachgläser. Kerzen brennen, Pflanzen stehen herum und das ist alles nach dem holprigen Auftakt so grundsympathisch wie Betreiber Lennart Röbbel selbst, der in seinem „Rüpel“ voll und ganz auf Gemüseküche setzt.

Koch hat im Sternehaus „Ole Deele“ gelernt

Das Beste: Der Gast hat es hier nicht mit einem Hobby-Gastronom zu tun, der sich auf das Gulaschrezept seiner Großmutter beruft und daraus eine ethische Seitan-Version kreiert hat. Röbbel lernte Koch im Sternerestaurant „Ole Deele“. Das Streben nach Eigenständigkeit scheint er dort verinnerlicht zu haben. Eine faustgroße, fleischige Ochsenherz-Tomate (9 Euro) sperrt er etwa einen Tag in die Biosauna des Ofens und dörrt sie bei Niedrigtemperatur. Er serviert sie gehäutet, dazu ein paar kunterbunte Flaschen- und Datteltomaten sowie süße Marillen-Stückchen.

Das einzige Problem: Das Gericht wird wie alle anderen in die Tischmitte eingestellt, in einem tiefen Teller. Schneidet man die Tomate und schöpft Teile auf die flachen Teller, entgeht einem der beste Geschmack, sofern man einen echten Tomatenrausch erleben möchte: Ein gehäufter Löffel von allen Zutaten mit betörend würzig-salzigem Sud aus Tomatenwasser, Tomatenkernöl und Tomatenessig.

Der Empfang im „Rüpel“ ist ein wenig gewöhnungsbedürftig – einmal Platz genommen, überzeugt das Lokal mit raffinierten vegetarischen Gerichten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenngleich etwas zu pikant mit Chili abgeschmeckt, ist auch der Salat von Queller (8,90 Euro) eine Köstlichkeit. Das salzige-knackige Sprossengewächs wird mit süßlich-gehäuteter Paprika und nussigem Haselnussöl und gerösteten Haselnüssen zu einem Fest.

Ohnehin sind einige Gemüse-Texturen bemerkenswert. Die hauchzarten Scheiben von Sellerie mit knusprigen Selleriewurzeln etwa (11 Euro). Oder die wachsweichen, süßlichen Kerbelknollen (11,50 Euro). Röbbels Gerichte leben förmlich von der Hochwertigkeit frischer Zutaten und ihrer technisch gekonnten Zubereitung – wie kann eine raffinierte Gemüseküche weit ab von Sellerieschnitzeln funktionieren? Im „Rüpel“ wird diese Frage beantwortet.

Lennart Röbbel hat im Sternerestaurant „Ole Deele“ gelernt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gerichte sind stark gewürzt

Nur mit der Würze übertreibt es der Koch noch gut und gerne. Er geht an die Obergrenze des Möglichen. Es scheint, dass er teils die Komponenten seiner Gerichte einzeln abschmeckt und dabei nicht den Gesamtgeschmack vor Augen hat. Seine eigens angesetzte Miso-Creme setzt er gerne großzügig und nicht pointiert ein, sodass andere Zutaten das Nachsehen haben.

Das Joghurteis (5,90 Euro) auf Sojabasis verleiht dem Dessert eine undurchdringliche Fülle, die mit Steirischen Kürbiskernöl noch betont wird. Das ist kein wirklicher Genuss, es fehlt die Frische. Dafür schmeckt die Soja-Topfencreme (6,90 Euro) mit selbst eingelegten Kirschen und gerösteten Haselnüssen umso besser.

Der HAZ-Feinschmecker lobt die Gemüseküche im „Rüpel“ als „ausgefuchst“. Quelle: Tim Schaarschmidt

Klassische Fleischbegleitung fehlt nicht

Die biodynamisch, naturnah produzierte Weinauswahl hat Charakter, passt mit ihrem laktischen, hefegeprägten und nicht zu fruchtbetonten Aromenprofil gut zum Essen und frei raus: Ich habe auf Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Niveau vegetarisch gegessen, meistens gut, teilweise wegweisend, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so ausgefuchste „gutbürgerliche“ Gemüseküche bekommen hätte. Ja nicht einmal bei so einer klassischen Fleischbegleitung wie den Sauerteigbrot-Knödeln (11 Euro) vermisst man etwas. Im Gegenteil: Auch diesen „Rüpel“-Kloß schluckt man gerne. Die tennisballgroßen Meisterwerke sind innen fluffig, außen kross und liegen auf einem würzigen Spinat-Selleriepüree mit Lauchöl, geziert von Hütchen aus feiner Kapuzinerkresse. Hut ab.

Fazit

Mit seiner eigenständigen Gemüseküche setzt Lennart Röbbel einen Akzent in der Stadt – Kostprobe lohnt!

Gesamt: 7/10 (Küche 8, Service 6, Ambiente 7)

Kontakt

Rüpel

Kötnerholzweg 30

30451 Hannover

Internetseite befindet sich im Aufbau

Mail: info@ruepel.events

Telefon: (0172) 1586752

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonnabend, ab 17 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner