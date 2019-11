Hannover

Dass mit wenigen Zutaten viel falsch gemacht werden kann, zeigen die Spaghetti Amatricana (11 Euro), die wir uns in der Trattoria Ecco in der Südstadt von Hannover bestellen: Die tomatisierte Soße wurde nicht ordentlich abgeschmeckt und reduziert, sie schmeckt wässrig. Die Zwiebeln wurden nicht nach Soffritto-Manier angebraten, also so lange, bis sie die ideale Würze und Tiefe entwickelt haben, um einem Gericht das Rückgrat zu verleihen.

Unwiderstehlichkeit des Gerichts fehlt

Der Speck wurde sehr klein geschnitten, wirkt insgesamt eher mager und geschmacklos, also keineswegs wie Guanciale, der Speck aus der Schweinsbacke, mit dem das Gericht klassisch gemacht wird. Im Abgang bleibt deswegen stets die fade Schärfe von Chili bestehen. Wir arbeiten Salz drunter, machen zusätzlich Käse drüber, aber die süffige Unwiderstehlichkeit des Nudelgerichts bekommen wir auch so nicht herausgearbeitet.

Die Trattoria Ecco in der Südstadt Quelle: Tim Schaarschmidt

Dürftiges Nudelkapitel, aber tolles Flair

Und jetzt erwähnen wir noch, dass bei der Portionsgröße ein kanadischer Holzfäller satt geworden wäre und schließen dieses dürftige Nudelkapitel ab. Es ist nämlich zu schön hier, um zu mäkeln. Wirklich. Ein richtig tolles Flair hat das Restaurant in der Südstadt. Backsteinwände, hohe Decken, blanker Estrichboden. Es ist hell, einladend und großzügig gestaltet.

Mit Engagement umsorgt

Zu allem Überfluss werden wir beim ersten Besuch mit einem so liebenswürdigen Lächeln begrüßt und mit so viel Engagement umsorgt, dass die überdurchschnittliche Höflichkeit und Aufmerksamkeit des zweiten Besuchs fast schon wieder dagegen abfällt. Man kennt es: „Herr die Not ist groß, die Geister, die ich rief, werd ich nun nicht los“ – oder anders: wer einmal die Latte hoch hängt, wird stets daran gemessen!

Innenansicht aus der Trattoria Ecco in der Südstadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Viele hausgemachte Speisen

Service und Ambiente gehen im Ecco also eine Wohlfühlsymbiose ein, zumindest, wenn man es unkompliziert mag und nur einen Snack zu sich nehmen möchte, das lässt sich hier nämlich vortrefflich. Vieles ist hausgemacht, darunter auch Teile der Antipasti Verdure. Wir essen einen kleinen Vorspeisenteller (8,90 Euro) und haben Freude daran. Feinsäuerlich sind die eingelegten Balsamicozwiebeln, klasse die Pesto. Es gibt Oliven, Artischocke, Kapernäpfel, getrocknete Tomaten und gehäutete Paprika, alles recht mild und angenehm abgeschmeckt. Sogar das Aroma von Aubergine und gegrillter Zucchini versinkt nicht wie so oft in der Würze von Knoblauch und Olivenöl. Ordentlich ist auch die Antipasti Affetati (8,90 Euro) mit Fenchelsalami, Provolone und Parmaschinken, der allerdings etwas zu dick geschnitten wurde.

Bruscetta mit untypischen Belägen

Die Bezeichnung „Grande Bruscetta“ auf der Speisekarte ist wörtlich zu nehmen: Die Gerichte sind keine Vorspeisen. Es gibt sie ganz untypisch mit Belägen, die an Pizzen erinnern, mit Parmaschinken und Rucola oder mit Tomaten und Meeresfrüchten. Wir probieren ein Thunfisch-Bruscetta (9,50 Euro): Eine große Scheibe knuspriges Röstbrot, gratiniert mit Mozzarella und Tomaten-Concassée, darauf Dosenthunfisch, rohe Zwiebeln und Rucola. Das ist ein durch und durch rustikales Gericht, deftig und gehaltvoll, aber schmackhaft. Dazu passt bestens ein kaltes Bier. Die Tramezzini werden (ebenso untypisch) getoastet und mit Brotrinde serviert, aber schmecken auch so ganz gut, zumindest ziehen wir diesen Schluss aus der Variante mit Provolone, Rucola und Tomate (5,90 Euro).

Innenansicht aus der Trattoria Ecco in der Südstadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zarte und saftige Kalbsleber

Beim zweiten Besuch wagen wir uns nochmals an die Nudeln heran und bestellen einen Teller Spaghetti mit Thunfisch und Tomate (12 Euro). Was sollen wir dazu sagen? Herr, die Not ist groß. Von der Tageskarte bestellen wir uns außerdem eine Kalbsleber alla Veneziana (16,50 Euro), die mit kleinen Kartoffeln, Möhren und Zuckerschoten serviert werden. Die kräftige Innerei könnte zwar etwas deutlicheren Kontrast vertragen, weitaus mehr und süßlichere Zwiebeln, aber das Thema Soffritto hatten wir ja auch schon abgehakt. Auch Butter, die das raue Leberaroma mit seligem Fett puffert, können wir nicht ausmachen. Aber dafür ist die Innerei erstaunlich zart und saftig, wie man sie selten bekommt, weswegen wir auch diese Nörgelei jetzt ad acta legen. Es schmeckt zu gut, um zu mäkeln.

Zur Galerie Punktabzug bei den Nudelgerichten, aber leckere Snacks: Ein Besuch in der Trattoria Ecco

Fazit

Ideal für einen kurzen Snack in schönem Flair, der Service ist aufmerksam und höflich.

Gesamtnote 7/10 (Küche 6, Service 8, Ambiente 8)

Kontakt:

Trattoria Ecco

Sallstraße 73

30171 Hannover

Telefon: (05 11) 70 81 92 35

Internet: www.ecco-trattoria.business.site

Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags 9 bis 22 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Von Hannes Finkbeiner