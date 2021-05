Hannover

Wo jahrelang ungenutzt Stadtbahngleise vor sich hinrotteten, ist am Aegidientorplatz in Hannover ein kleiner Stadtpark entstanden. Anfangs hatte es in den sozialen Netzwerken viel Spott gegeben, weil viele Menschen es für unvorstellbar hielten, dass der Weg mit den Bänken zwischen den lauten Autospuren des Schiffgrabens genutzt würde. Doch inzwischen genießen immer mehr Flaneure den Minipark.

Grün in der Stadt

„Wir finden es toll“, sagt Neu-Hannoveranerin Barbara Gedryc. Seit März arbeitet sie als Assistanzärztin in der Medizinischen Hochschule Hannover, jetzt zeigt sie ihrem Schwager Michael Gedryc aus Berlin ihre neue Heimat. „Hier ist etwas Neues entstanden, das Grün in der Stadt ist doch super“, sagt die 29-Jährige.

Die Fläche diente jahrzehntelang als Gleistrasse für die oberirdischen Stadtbahnlinien 10 und 17, die am Aegi ihren Endpunkt hatten. Daran erinnern jetzt nur noch die beiden grün verkleideten Häuschen, in denen unter anderem eine Toilette installiert ist, die von Busfahrern genutzt wird.

Gleise entfernt

Nachdem die Gleise im vergangenen Jahr entfernt wurden, hat die Stadt die Fläche zum grünen Innenstadtpark umgestalten lassen: mit gewundenem Weg, zwei von Hecken eingefassten Bänken und blau blühenden Traubenhyazinthen, sogenannten Geophyten. Sie sollen optisch daran erinnern, dass hier einst der Schiffgraben verlief, auf dem Holz und Torf von Altwarmbüchen nach Hannover geschifft wurden. Heute ist er fließt im Untergrund.

Üstra-Busfahrer Frank Bohnensack genießt in der Sonne seine vorgeschriebene Pause. „Die Grünfläche passt hier gut hin“, sagt er zwar. Seiner Meinung nach hätte man die Fläche aber auch gut zur Erweiterung der Autospuren nutzen können. „Zu Stoßzeiten staut sich der Verkehr am Aegi ständig, da wäre eine Entlastung gut gewesen“, sagt er und erinnert an die Aegi-Hochstraße, die 1968 eigentlich nur als Provisorium für den Bau der Stadtbahntunnel den Platz überquerte, dann aber doch 30 Jahre lang für flüssigen Verkehr sorgte.

Bloggerin macht Bilder

Erst Stahlbrücke, dann Stahlgleise, jetzt Rasen und blaue Blüten. Die Ricklinger Rentnerin Christiane Lange-Ewais schießt Fotos von der neuen Grünfläche. Sie schreibt einen Blog über Reise- und Hannoverimpressionen und freut sich über den Park. „Ich bin zum dritten Mal hier und begleite den Umbau“, sagt die 67-Jährige.

Nur etwas kahl findet Lange-Ewais die Anlage noch. „Von mir aus hätte man ruhig etwas mehr gestalterische Elemente installieren können“, sagt sie. Der Verkehrslärm allerdings störe sie nicht. „In den meisten Parks herrscht Ruhe, hier aber tobt das Leben.“

Von Conrad von Meding