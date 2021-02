Hannover

Im Infoblatt der hannoverschen Wohnungsgenossenschaft hat Gartenheim-Chef Günter Haese über vermeintliche Corona-Wahrheiten spekuliert. Auf elf Seiten breitete Haese unter dem Titel „Corona-Spezial“ seine eigenwillige Sicht auf die Corona-Krise aus. Mieterinnen und Mieter kritisierten den Aufsatz im Mitteilungsblatt „Telegramm“: Dieser zeige Tendenzen zu Verschwörungserzählungen. Das meinen HAZ-Leserinnen und Leser:

Leser Otto Decker aus Hannover: „Mut bewiesen“

Herr Haese beweist Mut! Mit nahezu all seinen Thesen hat er recht. Die Öffentlichkeit – gesteuert von der derzeitigen Regierung – lässt viel zu wenig Kritik zu. Fachärzte, die zum Beispiel anderer Meinung sind, dürfen sich kraft Kammerbeschluss nicht äußern, und es gibt noch mehr Beispiele. Da braucht es mutige Menschen wie Herrn Haese! Gartenheim wäre längst pleite, wären Leute wie Jens Spahn im Vorstand. Otto Decker, Hannover

Leser Kay Gunnar Högel aus Hannover: „Undemokratische Intransparenz“

Irgendwie drängt sich mir als Gartenheim-Genosse der Gedanke auf, dass Günter Haese so ziemlich alles machen kann, was er gerne tun mag. Schafe, die in der Öffentlichkeit Sex haben, stehen skulpturell am Soltekampe, Busenschnecken sind auf Werbeträgern zu sehen, Fensterumrandungen werden rosa gefasst, obwohl dahinter ein homosexuelles Paar lebt – und überflüssige Seiten werden für Corona-Thesen verwendet.

Dazu Folgendes: Ich denke nicht, dass der Gartenheim-Geschäftsführer dafür Genossenschaftsgelder verwenden darf, denn solche Artefakte oder Thesen haben ursächlich nichts mit Genossenschaftszwecken zu tun. Aber warum kann er das einfach so machen? Weil die Vertreterversammlung alle fünf Jahre „gewählt“ wird, indem man Leute in die Zentrale zur Wahl einlädt, ohne dass die Wählerschaft vorher die Kandidaten kennt, ohne zu wissen, wie die Kandidaten überhaupt zu ihrer Kandidatur kommen. Und zu guter Letzt ohne dass in irgendeiner Form das Wahlergebnis bekannt gemacht wird. Mehr undemokratische Intransparenz geht fast nicht.

Aber letztendlich lässt man sich als Mieter auch gerne „bestechen“. Die Mieten sind akzeptabel, der Zustand der Wohnungen gut (mit Ausnahmen), die Verzinsung der Genossenschaftsanteile sehr gut. Also sollte man eigentlich keine Kritik äußern ... Eigentlich. Und uneigentlich fürchtet man trotzdem, wegen der Kritik die Wohnung zu verlieren (Gründe finden sich immer) und ist deswegen auch eher still. Bis man so ein „Telegramm“ mit leisen Verschwörungstheorien bekommt.

Herr Haese, ich schütze mich selbst, dazu braucht es Ihr Vorstandsamt nicht und schon gar nicht so ein Telegramm – sondern Innovationen aus dem Thinktank, der neben der Gartenheim-Zentrale steht. Kay Gunnar Högel, Hannover

Vor einem Jahr rief Gartenheim einen Sturm der Entrüstung hervor, als die Wohnungsgenossenschaft zwei homosexuellen Mietern die Fenster rosafarben strich. Quelle: privat

Leser Ingo Kernbach aus Hannover: „Lange nichts mehr gehört“

Erfreulicherweise lange nichts gehört von Günter Haese. Ich hatte schon gehofft, er hätte endlich eine Therapie begonnen. War wohl nichts. Ingo Kernbach, Hannover

Leser Rüdiger Wloka aus Hagenburg: „Kritische Betrachteraushalten“

Es bleibt schwierig in unserem Land mit der Meinungsfreiheit. Das gilt genauso für die Toleranz und Meinungspluralität. Wenn ich es richtig lese, legt Herr Haese in seinem Aufsatz lediglich eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Grund der Verbreitung des Virus nahe. Ich weiß nicht, woher das Virus kommt und ob es auf diese Weise zur Pandemie wurde. Aber ich bin dankbar für Menschen wie den Gartenheim-Geschäftsführer, der frei seine Meinung äußert, die gar nicht so abwegig ist. Für mich auch durchaus vorstellbar. Und zu den Verschwörungstheoretikern zähle ich mich nicht.

Liebe aufgebrachte Leser des Artikels von Herrn Haese, freuen Sie sich doch einmal über Menschen, die sich auch in etwas Unvorstellbares hineindenken. Es geschieht nicht nur das, was vor Augen ist. Und ist alles zu glauben, was durch Medien, Politiker oder andere mutmaßliche Sachverständige verbreitet wird? Es geschieht so viel auf der Weltbühne der Politik, was uns verborgen bleibt und verborgen bleiben soll.

Schön, dass es da eben nicht nur angepasste Konsumenten gibt, sondern kritische Betrachter. Das sollte man schon aushalten können. Sonst wird unsere Toleranz zunehmend zur Einbahnstraße. Rüdiger Wloka, Hagenburg

Leser Günther Wettklow aus Pattensen: „Nicht so abwegig“

Die These, dass es sich um ein frei gesetztes Virus aus einem Laborunfall in China handelt, dürfte wohl kaum zu beweisen sein. Aber ebenso wenig lässt sich das Gegenteil beweisen. Daher ist die These nicht so abwegig, wie die Politik uns das gerne darstellen möchte. Ein derart außer Kontrolle geratenes weltweit tödliches Virus mit ständiger Mutation soll von einem Tier ausgegangen sein? Schwer vorstellbar. Günther Wettklow, Pattensen

