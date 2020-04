Hannover

Die Planungen für die Wiederbelebung des Holländischen Pavillons auf dem früheren Expo-Gelände werden immer konkreter. In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel stimmte das Gremium nahezu einstimmig (bei einer Enthaltung) dem Auslegungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu. Demnach sollen rund um den Pavillon mehrere neue Gebäude entstehen.

Nunmehr gehen die Investoren der I live Expo Campus GmbH davon aus, dass das neue neungeschossige Wohnheim an der London Street (südlich des Pavillons) 365 bis 375 Mikroapartments mit einer Wohnfläche von jeweils höchstens 29,5 Quadratmetern beherbergen soll. Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier erläuterte, wie der in die Jahre gekommene Pavillon durch den Einbau neuer Stahlstützen gefestigt werden soll. Außerdem präsentierte die Verwaltung den Umweltbericht für das Bauvorhaben.

Grillplatz auf dem Dach

Das Wohnheim ist für Studierende, Auszubildende, Lehrkräfte und Berufsanfänger gedacht. Die Zimmer sind voll möbliert und haben balkonartige Austritte von 60 Zentimetern Tiefe, begrenzt durch gläserne Brüstungen. Der Bauherr möchte in diesem Gebäude auch Eventküche, Partyraum, Fitnessraum und eine Lounge zum Studieren integrieren.

Auf dem Dach soll es Gartenflächen, einen Grillplatz und Raum für sportliche Aktivitäten geben. Der Innenhof wird intensiv begrünt, für Fahrräder stehen im Erdgeschoss 368 Stellplätze zur Verfügung. Von außen wird das Wohnheim sehr freundlich wirken, die Fassade soll mit weiß glasierten Ziegelriemchen verkleidet werden.

Buntes Treiben im Pavillon

Im Norden des Pavillons, nahe der Lissabonner Allee, will der Investor ein fünfgeschossiges Gebäude errichten. In den drei unteren Etagen sowie in einem Tiefgeschoss sollen Parkplätze für 130 Autos entstehen, die beiden oberen Stockwerke beinhalten Büros und Besprechungsräume. Auch diese Fassade wird mit hellen Riemchen verkleidet.

Die Ebenen des Holländischen Pavillons sollen folgendermaßen genutzt werden:

Im Erdgeschoss ist eine Dünenlandschaft mit Café und Kiosk geplant. Auf den Dünen sollen Interessenten kleine Vorträge halten oder sich zum Gespräch zusammenfinden können.

In der ersten und zweiten Etage ist Platz für Co-working-Projekte, Workshops und Konferenzen.

Im dritten Stock, der sogenannten Waldebene, möchten die Bauherren rund um einen nachgebauten Felsen neue Bäume und Blumen pflanzen, auch soll es hier Platz für sportliche Aktivitäten geben. Die 14 alten tragenden Echtholz-Baumstützen werden aus statischen Gründen ausgetauscht und durch holzummantelte Stahlstützen ersetzt, zusätzlich werden drei weitere Stützen eingebaut. „Die Sorge, dass der Holländische Pavillon in sich zusammenfällt, ist völlig unbegründet“, versicherte Stadtplaner Schlesier.

Die Ebene über der Waldebene wird um ein versetztes Zwischengeschoss erweitert und bietet weitere Arbeitsflächen.

Der holländische Pavillon auf dem Expo-Gelände verkommt – noch. Quelle: Michael Zgoll

Windräder auf dem Dach?

Auf dem Dach sind eine Aussichtsterrasse sowie eine Sky Bar geplant, die von einer teilweise transparenten Kuppel überdacht ist. Als Reminiszenz an die Weltausstellung, so heißt es in der Verwaltungsdrucksache, wären auch Dachaufbauten zur Energiegewinnung wünschenswert. Derzeit sei die Installation von Windrädern auf dem Pavillondach zwar nicht genehmigungsfähig, doch im Zuge technischer Neuerungen sei eine spätere Nachrüstung nicht auszuschließen.

Die Außentreppen, die ein prägendes Element des Holländischen Pavillons sind, sollen erhalten bleiben. Mit der Revitalisierung dieses außergewöhnlichen Bauwerks, so die Verwaltung, solle es „wieder eine identitätsprägende Position im Quartier einnehmen“.

Neue Plätze für Turmfalken

Derzeit bietet der Pavillon einigen Vogelarten Unterschlupf. So stießen Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün im September 2019 auf zahlreiche Tauben und Dohlen sowie Vögel wie Haussperling und Hausrotschwanz. Als gesichert gilt zudem, dass sich der streng geschützte Turmfalke in der Ruine niedergelassen hat, und potenzielle Anflugmöglichkeiten für Fledermäuse gibt es im Pavillon ebenfalls. „In diesem Sinne werden im Frühjahr 2020 an benachbarten Gebäuden wie dem Ikea-Gebäude Nisthilfen für Turmfalke und Fledermäuse angebracht“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

