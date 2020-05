Gesperrte Bänke, Desinfektion am Eingang: Die Kirchen rüsten sich für die ersten Gottesdienste nach der Corona-Zwangspause. Die Auflagen dafür sind jedoch streng – und dürften viele Gemeinden vor Probleme stellen.

Desinfektion und Maskenausgabe am Eingang: Pastor Matthias Freytag in der Laatzener Immanuelkirche – dort stellte die Landeskirche jetzt ihre Handreichungen für Gottesdienste in Corona-Zeiten vor. Quelle: Rainer Dröse