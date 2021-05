Szenario A - So starten die Schulen in der Region Hannover am Montag in den Regelbetrieb

In der nächsten Woche sollen alle Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover wieder jeden Tag zur Schule gehen. Aber an welchem Tag beginnt der Regelbetrieb genau? Und wie bereiten sich die Schulen auf den Neustart vor? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.