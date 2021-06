Nördliche Stadtteile

Wie groß die Freude bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, zeigt sich am „Wiedersehenscafé“, das im Kulturtreff Hainholz eigentlich „Montagscafé“ heißt. Aber Anfang der Woche wurde es zum Start kurzerhand einmalig umgetauft. Nun geht es also weiter, noch mit Bedacht, aber auch mit einer realistischen Perspektive. In Hainholz zum Beispiel mit Integrationsarbeit, die ein zentraler Teil des Angebots ist. Es gibt wieder Deutschkurse, Fahrradkurse für Migrantinnen und einen Malkurs für Väter und ihre Kinder in Zusammenarbeit mit der örtlichen Unterkunft für Geflüchtete und dem syrischen Künstler Jwan Khalaf.

Hybride Formate werden beibehalten

Der Kulturtreff hat in der Pandemie auch technisch aufgerüstet. Mit Unterstützung eines Sponsors konnte ein Videoraum mit Gerätschaften für Live-Streams angeschafft werden. „Wir werden diese Möglichkeiten auch weiterhin nutzen, beispielsweise bei Stadtteilforen“, sagt Mitarbeiter Michael Laube mit Verweis auf die guten Erfahrungen mit hybriden Veranstaltungsangeboten. Auch das Kunstprojekt „Art Corona“ mit Ausstellungen im öffentlichen Raum wird weitergeführt. Ohnehin passiert im Sommer eine Menge draußen: Ab Juli gibt es wieder wöchentliche Konzerte und den „klingenden Spielplatz“. Und das Montagscafé ist wieder das Montagscafé – im Garten des Kulturtreffs, so es das Wetter zulässt.

Gemeinsame Projekte für Frauen und Kinder

Das Leben erwacht wieder in den Stadtteilzentren. Und viele Einrichtungen machen wieder gemeinsame Sache. Das Frauenprojekt „Ich habe eine Stimme“ mit der Schauspielerin und Theatermacherin Marianne Iser soll im Juli begonnen, im September gemeinsam mit dem Stadtteilzentrum Stöcken fortgesetzt werden.

2022 soll der dritte Teil gemeinsam mit dem Stadtteiltreff Sahlkamp folgen. Dort steht man voll in den Vorbereitungen, die wie bei den anderen Zentren keine normalen Planungen sind in diesem Sommer, sondern abhängig von der Pandemielage und den Entscheidungen der Behörden, was geht und was nicht. Gesetzt ist für den 18. Juli eine kulturelle Bus- und Radtour namens „Linie 135 verbindet“ in Zusammenarbeit mit den Kulturtreffs Bothfeld und Vahrenheide. Das Kinderkulturprogramm „Spielzeit“ bietet Ausflüge am 13. Juni (Park der Sinne), 27. Juni (Sprengel Museum) und 11. Juli (Tanzschule Fredeweß). Der beliebte Kinderzirkus Sahlino bietet bis zu den Sommerferien Gruppenkurse auf dem Schulhof der Grundschule Hägewiesen.

„Alle freuen sich“

Auch im Kulturtreff Vahrenheide laufen die Planungen. Es gibt, so viel steht fest, Bedarf: „Das Telefon steht nicht still“, sagt Mitarbeiterin Heike Baxmann, „aber alle freuen sich.“ Wissen wollen die Anrufenden nicht nur, wann welche Kurse starten, sondern auch, unter welchen Bedingungen eine Teilnahme möglich ist. Mit Aufführungen der Gruppe „Artisanen“ erlebten Kindergruppen schon wieder Präsenztheater, auch Angebote wie „Stricken und Lesen“ sollen ab dem 15. Juni wieder anlaufen. Für manche Kurse wird der Bedarf abgefragt „Wir telefonieren herum, wer was machen möchte“, sagt Baxmann.

Für das Freizeitheim Vahrenwald wird in den kommenden Wochen der Vahrenwalder Park wichtig bleiben. Das ist praktisch, weil er direkt nebenan ist und eine Menge Platz und Grün bietet. Hier stehen vom Anfang Juli bis Ende Oktober die Reihen „Kultur im Park“ und „Kultur im Park Familien“ jeweils dienstag- und donnerstagnachmittags mit Angeboten von Fotografie über Musik bis Bastelei und Bewegung auf dem Programm. Auch die „Life-Kinetik“ startet am 28. Juni jeweils montags draußen. Der „Insta-Walk“ führt am 1. Juli ein Stück weiter zum Jahnplatz, wo Geschichte und Architektur des Ortes ergründet werden.

Renovierungen in Vinnhorst

In Vinnhorst freuen sich auch alle, besonders auf das traditionelle Picknick Rot-blau, das 2020 ausfallen musste. Am 27. Juni soll es wieder steigen, im kleinen Park neben dem Rathaus, in dem auch die Kulturgemeinschaft des Stadtteils residiert. Das Montagscafé öffnet am 12. Juli wieder, der Stadtteilspaziergang „Vinntour“ läuft, eine Fotoaktion über Vinnhorster Lieblingsorte ist in Planung. Auch der Männerstammtisch kommt im Juli wieder zusammen. Die Tatsache, dass viele Stammbesucher mittlerweile geimpft seien, mache das Öffnen entspannter, sagt die Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, Rita Lange. Der Verein habe die ruhigen Monate genutzt, um die Räume zu renovieren und umzugestalten. Und Kontakt zu den Mitgliedern zu halten: „Die Weihnachtsfeier ist ausgefallen, da haben wir alle ein Päckchen geschickt“, sagt sie. Aber nun wird nach vorn geschaut. „Ab Juli starten wir richtig durch!“

Konzerte in der Nordstadt

Auch im Stadtteilzentrum Stöcken geht es im Juli wieder richtig los. Bereits am 27. Juni soll es am Tag der Architektur Führungen durch das Haus geben – mit den Architekten. Am 15. Juli ist ein Rundgang durch den Botanischen Schulgarten in Burg geplant, am 21. Juli können Interessierte ihren Grünen Daumen testen – bei einem Begrünungsprojekt des Programms „Naturverbunden“.

Im Stadtteilzentrum Nordstadt in der Bürgerschule beginnt am 26. Juni die Konzertreihe „Ohrenreflex 21“, bei dessen Auftakt Carsten Bethmann, Holger Kirleis und Heino Sellhorn Kompositionen aus dem Lockdown präsentieren. Am 10. Juli folgt der Auftritt von Agnes Hapsari. Am 11. Juli präsentiert das Theater Nordstadt dann eine Lesung im Garten.

