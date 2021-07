Döhren

Wie soll das neue Stadtteilzentrum Döhren aussehen? Mit dieser Frage haben sich nicht nur lokale Interessenvertreter aus der Stadtverwaltung und sozialen und kulturellen Organisationen, sondern auch Bürger und Nutzer sowie künftige Zielgruppen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel beschäftigt. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres wurde das Beteiligungsverfahren für den Neubau des Stadtteilzentrums Döhren abgeschlossen. Nun hat das niederländische Büro Aatvos die Ergebnisse in einer Studie zusammengestellt und in einer gemeinsamen Sitzung des Kulturauschusses und Bezirksrats via Zoom präsentiert. Die Zusammenfassung der Studie ist auf der Internetseite des Freizeitheims Döhren verfügbar.

Für das derzeitige Freizeitheim Döhren besteht Sanierungsbedarf. In Zukunft könnte es Teil eines neuen Stadtteilzentrums sein, in dem auch ein Jugendzentrum, das Bürgeramt und die Stadtteilbibliothek untergebracht werden könnten. Quelle: Moritz Frankenberg

Vier Institutionen unter einem Dach

Das Stadtteilzentrum soll mit den vier Institutionen Freizeitheim, Stadtteilbibliothek, Jugendzentrum und Bürgeramt neu konzipiert werden und alle Funktionen unter einem Dach vereinen. Wie der Fachbereich Gebäudemanagement festgestellt hat, besteht für das Freizeitheim ein umfassender Sanierungsbedarf. Außerdem brauchen die vielfältigen Aktivitäten im Freizeitheim mehr Räume als aktuell zur Verfügung stehen. Das Gleiche gelte für das Jugendzentrum, Bürgeramt und die Stadtteilbibliothek, heißt es in der Studie. Alle vier Gebäude zu sanieren sei unwirtschaftlich. Deshalb hat die Stadtverwaltung angeregt, zu untersuchen, ob es sinnvoll und von der Bevölkerung gewünscht ist, dass die vier Bereiche gemeinsam in einen neuen Gebäudekomplex umziehen.

In den Fokusgruppen wurden offene Fragen gestellt und diskutiert. Quelle: Marco Heyda/aatvos

Zuerst wurde im Rahmen der Studie eine Daten- und Standortanalyse zur sozialen, geografischen und wirtschaftlichen Struktur von Döhren durchgeführt. Dann wurden Straßeninterviews mit 231 Personen gemacht. Anschließend gab es interaktive Workshops und Kartenspiel-Sessions. Basierend darauf folgten Zielgruppen-Live-Gespräche und Stakeholder-Interviews. Die Antworten der Stakeholder – also von Menschen, deren Verantwortung sich auf den Stadtteil auswirkt – decken sich weitgehend mit denen der anderen Gruppen. Es scheint unerheblich, aus welcher Bevölkerungs- oder Einkommensgruppe die Menschen stammen, welcher Generation sie angehören oder welchen Beruf sie ausüben. Das neue Stadtteilzentrum müsse deshalb keine „eierlegende Wollmilchsau“ sein, folgert die Studie. Am Ende diskutierten Mitarbeiter des Fachbereichs Gebäudemanagement und der beteiligten Institutionen, außer dem Bürgeramt, in einem Workshop.

Anhand von Kartenspielen sollten die befragten Nutzer und Mitarbeiter ihre impliziten Vorstellungen zum neune Stadtteilzentrum in konkrete Bilder übersetzen. Quelle: Marco Heyda/aatvos

Für Döhren gelte, dass der Anteil an Single-Haushalten überproportional hoch sei, es viele Alleinerziehende und eine zunehmende Migration gebe, sowie einen starken Anteil der Generation 60-Plus. Die Stadtteilgesellschaft insgesamt werde älter. Ein Stadtteilzentrum könne dabei helfen, einer Vereinsamung älterer Menschen entgegen zu wirken. Dabei könne es sinnvoll sein, dort auch ein Quartiersmanagement einzurichten, empfiehlt das Büro Aatvos. Die Verteilung des Einkommens liege im statistischen Mittel, die Erwerbslosigkeit etwas darunter. Das neue Stadtteilzentrum müsse einen niedrigschwelligen Zugang ermöglichen.

Wo soll das neue Stadtteilzentrum hin?

Die Workshops und Bürgerbefragungen hätten gezeigt, dass sich die Beteiligten das neue Gebäude an einem der aktuellen Standorte der betreffenden Einrichtungen wünschen, heißt es in der Studie. Die Vorschläge konzentrieren sich auf die Peiner Straße, den Fiedelerplatz, die Gegend „An der Wollebahn“, Areale in der Nachbarschaft des Freizeitheims wie das Gewerbegebiet und den Sportplatz Thurnitistraße sowie auf zwei, drei Randlagen an der Leine. Es sei aus Sicht des Büro Aatvos sinnvoll, den Neubau wieder im Stadtteil Döhren zu errichten und auch die Anbindung an die Hauptverkehrsachse Hildesheimer Straße sicherzustellen.

231 Personen, darunter Nutzer und Nicht-Nutzer des Stadtteilzentrums Döhren, haben sich an Straßenbefragungen beteiligt. Quelle: Marco Heyda/aatvos

Ein Ort für alle Altersgruppen

Die wesentlichen Bedürfnisse und Wünsche aller Befragten umfassen unter anderem Nutzungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen – zum Beispiel einen Vereinstreff, Familientreff, Seminare, Spielflächen und Lesezonen. Eine gute Internetverbindung, flexible Versorgungstechnik, vielfältige kulturelle Angebote und Unterhaltungsformate wie Konzerte, Lesungen, ein Filmklub, eine Fotogruppe, Basteln und Reparieren, Sport- und Musiziermöglichkeiten sind außerdem erwünscht. Der Wunsch nach Natur und Grün zeige sich über alle Altersgruppen hinweg. Die Befragten schlugen Terrassen, Atrien oder ein Dachgarten vor. Sie äußerten das Bedürfnis nach einem Miteinander, Gemütlichkeit und individuellen Rückzugsmöglichkeiten. Auch ein Gastrobereich wie ein Café oder Sommergarten und Küchengeräte sind gewünscht.

Gremien entscheiden nach Sommerpause

Die Bürger sollen auch nach der Umsetzung des Projekts die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Nach der Sommerpause des Rates geht der Entscheidungsprozess dann weiter. Dann wird die Verwaltung den zuständigen Ratsgremien eine Drucksache zum neuen Stadtteilzentrum vorlegen.

Von Lisa Eimermacher