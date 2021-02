Südstadt

Sie verabscheuten den Gleichschritt – und sie liebten ausgelassene amerikanische Jazz-Tänze. Die Mädchen lackierten sich die Fingernägel, und die Jungen kleideten sich mit karierten Jacketts und Seidenschals gern im geschniegelten englischen Look, was ihnen den Spitznamen „Schniegels“ eintrug. Mitten in der Nazi-Zeit formierten sich aufmüpfige Jugendliche zur „Swing-Jugend“, die mit der Hitlerjugend so gar nichts gemein hatte. „In ihren Kreisen grüßte man sich mit ,Swing Heil!‘“, sagt Dietmar Geyer.

Er vermittelt Jugendlichen die Geschichte der NS-Zeit: Dietmar Geyer. Quelle: Simon Benne

Anzeige

Der 74-Jährige hat unter anderem die Internetseite www.NS-Zeit-Hannover.de geschaffen, um Jugendliche durch lebendige Geschichtsvermittlung gegen totalitäres Gedankengut zu immunisieren. Für einen kurzen Dokumentarfilm, der auf Youtube zu sehen ist, hat er nun bislang unbekanntes Material über die Swing-Bewegung in Hannover zusammengetragen.

Ein Treffpunkt der Swing-Jugend: Das Maschsee-Strandbad im Jahr 1939. Quelle: Geyer

In ganz Deutschland hatte 1936 der US-Tanzfilm „Broadway Melody“ eine Swing-Welle ausgelöst. In Hannover war dieser im Palast-Theater in der Adolf-Hitler-Straße zu sehen, die heute wieder Bahnhofstraße heißt. Im Wiener Café (heute H&M) oder im GOP spielten damals internationale Stars wie Teddy Stauffer Hits von Cole Porter oder Louis Armstrong.

Mit Pomade im Haar: Jugendliche Swing-Fans vor dem Georgspalast, um 1939. Quelle: Geyer

„Nazis galt Swing-Musik als undeutsch und entartet“, sagt Geyer. In vielen Lokalen hingen „Swing tanzen verboten“-Schilder – doch oft wurden diese ignoriert: „Wenn eine Polizeistreife kam, spielte man eben so lange Tango, bis sie wieder weg war.“

Razzia in der Eilenriede: So berichtete die "Niedersächsische Tageszeitung" der Nazis 1943 über das Vorgehen gegen Swing-Kids. Quelle: Geyer

Eine florierende Subkultur

Eine Swing-Truppe nannte sich „Schwalbe“, nach der Schwalenberger Straße in Linden, eine andere „Schlangenhaut-Innung“. Diese versammelte sich am Rande der Eilenriede hinter dem Zoo, wo Bänke mit einem sich schlängelnden Gestänge überdacht waren. Dort trafen sich noch während des Krieges teils Dutzende von Swing-Fans, um im Freien Musik zu hören und zu tanzen.

Tanzen gegen den NS-Ungeist: Lutherschüler beim Swingen im Jahr 1942. Quelle: Archiv Kwiecinski / Geyer

Andere kamen mit ihren Koffergrammophon im Georgengarten oder im Maschseestrandbad zusammen. „Wenn eine Streife der Hitlerjugend vorbei kam, konnten kostbare Schellack-Platten zu Bruch gehen“, sagt Geyer.

Den Nazis ein Dorn im Auge: Mitglieder des Deutschen Swing-Clubs in der List im Jahr 1942. Quelle: Geyer

Trotz aller Repressalien florierte die jugendliche Subkultur: An der Lutherschule in der Nordstadt gab es bis 1945 einen „Deutschen Swing-Club“, der Mitgliedskarten ausgab und über 200 Platten verfügte. Und der 16-jährige Schlagzeuger Walter Kwiecinski erklärte die Drostestraße 6a in der List gar zur „Swingzentrale“. Im Hinterhof des Hauses machte er mit seiner Band „Super Swing Seven“ lautstark Musik, bis der nationalsozialistische Blockwart mit einer Anzeige drohte.

In der Swingzentrale: Schlagzeuger Walter Kwiecinski trommelt in der Drostestraße. Quelle: Kwiecinski / Geyer

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei einer Razzia wurden im Mai 1943 rund 800 „Bummelanten und Drückeberger“ verhaftet. Stolz vermeldeten die Nazis, dass sie in der Eilenriede eine ganze Reihe jener schamlosen Elemente aufgegriffen hatten, die schon „durch ihre körperliche Vernachlässigung, durch ihre mangelhafte Haltung, durch ihr unsauberes Aussehen und ihren aufreizenden Haarschnitt auffallen“.

Der Film "Broadway Melodie", der 1938 im Palast lief, löste eine Swing-Manie aus. Quelle: Geyer

Swing-Kids drohten ernsthafte Konsequenzen; im Jugend-KZ Moringen bei Northeim starben Hunderte von unangepassten Jugendlichen.

Der Jazz-Club in Linden ist heute ein Hort unkonventioneller Musik - früher war hier ein Heim der Hitlerjugend. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Swing aber überdauerte die Herrschaft der Nazis. Einige Enthusiasten machten Hannover 1966 zur deutschen Jazz-Hauptstadt, indem sie auf dem Lindener Berg den renommierten Jazz-Club gründeten. Ausgerechnet in einem früheren Heim der Hitlerjugend.

Von Simon Benne