Hannover

Wörter, Reime – und endlich wieder eine Bühne. „Nur du und dein Text“ lautete am Wochenende die einzige Regel beim Poetry-Slam „Hurra, wir lesen noch!“ des Kommunalen Seniorenservice Hannover. Und mehr als das brauchten die fünf Teilnehmer auch gar nicht, um das Publikum mitzureißen. Nacheinander trugen Sven Kamin, Tanja Schwarz, Eberhard Kleinschmidt, Rita Apel und Klaus Urban ihre Texte vor – und nacheinander ernteten sie dafür begeisterten Beifall.

Veranstaltung im Alten Rathaus in Hannover

Der Poetry-Slam im Alten Rathaus in Hannover wurde in zwei Runden als Wettbewerb ausgetragen. Zuerst mussten die Teilnehmer dem vorgegebenen Thema des Abends folgen. Doch was erst einmal wie eine Veranstaltung ausschließlich für Rentner klingt, wurde auch für alle anderen zugänglich ausgereizt, sodass es schade war, dass der Altersdurchschnitt im Saal verhältnismäßig hoch war.

Acht Zuschauer bekamen Punktekärtchen und bewerteten die Auftritte der Poetry-Slamer. Quelle: Christian Behrens

In den Texten ging es um den Erfahrungsaustausch, um Flucht und Heimat, persönliche Weiterentwicklung unabhängig des Alters, das Nutzen des Lebens, Selbstbegegnungen und um die Gegenüberstellung von jung sein und jung fühlen. Manch einer ging das Thema ernster an, unterstrich den emotionalen Aspekt, von anderen Seiten gab es viel Augenzwinkern und Wortspiele. Die Publikumsjury – acht Zuschauer mit Punktekärtchen – bewerteten alle Teilnehmer im Schnitt sehr hoch. Zu Recht. Dasselbe zog sich auch in der zweiten Runde fort, die thematisch freier war und den Poeten die Möglichkeit gab, ihr sonstiges Repertoire vorzuführen.

Der letzte Auftritt bleibt im Gedächtnis

Sven Kamin aus Hamburg und Rita Apel aus Bremen trugen schließlich ein kleines Finale untereinander aus. Und obwohl kein Text zuvor schlecht gewesen war, blieb vor allem der letzte Auftritt im Gedächtnis. Da rappte und tanzte Kamin nämlich, interagierte als einziger Teilnehmer des Poetry-Slams mit dem anwesenden Gebärdendolmetscher und lieferte eine ebenso atemlose wie beeindruckende Performance darüber, dass man im Leben auch einfach mal machen muss, ohne auf andere zu achten.

Tanja Schwarz wurde vom Publikum – wie alle Teilnehmer – hoch bewertet. Quelle: Christian Behrens

Das Publikum riss er mit, und nach der Abstimmung über Applaus war ihm der Sieg des Abends sicher. Doch der Sieg stand gar nicht so sehr im Vordergrund. Was das Mo<deratorenduo Henning Chadde und Jan Sedelies immer wieder betonte, war auch unter den Zuschauern deutlich spürbar. Und am Ende erhielt ohnehin jeder Teilnehmer Sekt.

696 Euro für den guten Zweck

Der Poetry-Slam wurde nun bereits zum zweiten Mal vom Seniorenservice ausgerichtet. Nach der ersten Ausgabe 2018 wurde der zweite Abend pandemiebedingt mehrfach verschoben, bis sich endlich ein Termin fand. Der Reinerlös wird für sogenannte Notfalldosen verwendet. Darin können Menschen alle Krankheiten, benötigte Medikamente, Kontaktpersonen oder mögliche Haustiere vermerken. Sollte dem Besitzer etwas zustoßen, sind eintreffende Einsatzkräfte schnell über alle wichtigen Informationen im Bilde.

Sieger des Abends: Sven Kamin aus Hamburg (links) überzeugte das Publikum. Ein Gebärdendolmetscher (vorn) stand den ganzen Abend mit auf der Bühne. Quelle: Christian Behrens

Insgesamt kamen 696 Euro zusammen. Die davon gekauften Notfalldosen sollen in Beratungsgesprächen des Kommunalen Seniorenservice als Geschenke ausgegeben werden, vor allem an Menschen, die alleine wohnen.

Von Annika Eichstädt