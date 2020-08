Hannover

Eigentlich sind es gleich zwei Lawinen, die den Reiseveranstalter Vamos aus dem hannoverschen Zooviertel überrollt haben. „Die eine hat uns erwischt, als alles dichtgemacht wurde, die zweite, als alles wieder losging mit dem Reisen,“, sagt Geschäftsführer Lars Nielsen. Dazu kommt, dass die Bundesregierung aktuell auch noch vor Reisen in bestimmte Regionen Spaniens abrät. Nielsen und sein Team haben also eine harte Zeit hinter sich – und vermutlich auch noch vor sich. „Das Rennen ist noch nicht gelaufen“, sagt er – und bleibt trotz allem optimistisch. Schon vor der Krise lautete sein Motto: „Zur Not fangen wir eben wieder von vorn an.“

Am Anfang von Vamos-Reisen standen vor mehr als 30 Jahren Gruppenreisen. Nielsen und Kollegen haben längst erwogen, diese wieder ins Programm aufzunehmen, das sich mittlerweile in erster Linie mit Familienreisen beschäftigt. „Wir dachten, wenn sich Familien und Freunde so lange nicht richtig sehen dürfen, wäre das vielleicht eine tolle Möglichkeit der Zusammenführung“, sagt Nielsen. Allerdings seien die Lockerungen dann doch so schnell gekommen, dass das mit den Gruppenreisen bislang nicht mehr nötig gewesen sei.

E-Mails bleiben unbeantwortet

Das hannoversche Unternehmen ist gesund in die Corona-Krise gegangen – und nicht zuletzt mithilfe eines Kredits von der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie Zuschüssen von Stadt, Land und Bund nun wieder einigermaßen im Geschäft. „Nach einer kurzen Schockstarre mussten wir uns in den ersten Wochen fast ausschließlich um Stornierungen und Umbuchungen kümmern“, sagt Nielsen. Teilweise seien 1500 E-Mails unbeantwortet gewesen, „das hat natürlich zu Unmut geführt, das sind unsere sehr persönlich betreuten Kunden nicht gewohnt“, meint Vamos-Sprecherin Beate Dalkowski. Das Unternehmen musste etliche Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken – da blieben Anfragen liegen.

Mittlerweile arbeiten 75 Prozent der Belegschaft wieder – zu 75 Prozent. Denn das Reisegeschäft zieht wieder an. Vor allem Ziele in Deutschland sind begehrt. Vamos hat in der Krise etliche Orte neu in das Programm aufgenommen. Die Buchungsrückgänge für Italien, Spanien, Frankreich, Österreich oder Kroatien liegen zwischen 20 und 55 Prozent. „Wir machen rund 80 Prozent unserer Umsätze in den Sommerferien, da ist natürlich schon sehr viel weggefallen“, betont Nielsen.

Mehr Reisen mit dem Auto

„Eine gewisse Unsicherheit bleibt“: Das Vamos-Team registriert ein gestiegenes Interesse an Urlaubszielen, die mit dem Auto erreichbar sind. Quelle: CosmosDirekt/obs/adobe stock (Symbolbild)

Martin und Sonja aus der List fahren seit knapp zehn Jahren mit Vamos in den Urlaub. Auch sie haben zunächst gedacht, das Thema Ferien sei für dieses Jahr erledigt. „Aber dann haben wir doch etwas im Süden gebucht, mit eingeschränkter Kinderbetreuung, aber dafür schön abgelegen“, sagt das Paar. Auf der Lister Meile hätten sie vermutlich weitaus mehr riskante Begegnungen als im italienischen Hinterland, sagen sie.

Auch Lars Nielsen sieht – berufsbedingt – kein Problem beim Reisen. „An einem eher abgelegenen Ort ist das Coronavirus vielleicht weniger ein Problem.“ Nielsen und Dalkowski registrieren allerdings schon, dass mehr Urlauber ein Ziel wählen, das mit dem Auto erreichbar ist. „Eine gewisse Unsicherheit bleibt“, sagt Dalkowski.

Das Unternehmen bleibt optimistisch. „Zunächst haben wir damit gerechnet, 2020 gar keine und 2021 nur geringe Umsätze zu machen“, erklärt Nielsen. Entsprechend sollte die Höhe des Kredites angefragt werden, des ersten in der Firmengeschichte übrigens. „Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir uns das gar nicht leisten können und drauf gehofft, dass Österreich, Deutschland und auch Südtirol laufen.“ Eine Rechnung, die bislang aufgeht, denn die Familien wollen reisen, wenngleich nicht unbedingt ans ursprünglich geplante Ziel. „Wir haben meiner Überzeugung nach die Phase der Zukunftsunsicherheit zum Glück hinter uns.“

Ziele in Deutschland sind begehrt

Denn vorerst reisen die Menschen wieder mehr – wenn auch anders. „An sämtlichen Zielen müssen Hygienekonzepte umgesetzt werden, es gibt überall Einschränkungen“, sagt Dalkowski. Das Vamos-Team bezweifelt allerdings, dass sich nach Corona grundsätzlich etwas ändert bei den Bedürfnissen im Tourismus. „Weniger Flüge, weniger Auslandsreisen – das sehen wir noch nicht so“, meint Dalkowski.

Ein Jahr zu überstehen war zunächst das Vamos-Ziel zu Beginn der großen Krise. Das dürfte klappen. Allerdings: „Corona hatte ein fieses Timing. Es ging genau dann los, als alle Kassen wie üblich am Ende des Winters und vor Saisonbeginn leer waren“, betont Nielsen. Diese müssen wieder gefüllt werden. Dafür setzen die Geschäftsführer nicht allein auf reisewillige Stammkunden. Sie wollen sich einen Teil ihres Geldes, das auch Airlines ihnen noch schuldig sind, mit anwaltlicher Hilfe zurückholen.

Viele Kunden haben ihr Geld nicht zurückgefordert

„Wir sind verpflichtet, unseren Kunden ihr Geld zu erstatten, wir wiederum warten vergebens auf rechtmäßige Erstattungen etwa von Fluggesellschaften.“ Glücklicherweise hätten etliche Kunden ihre Zahlungen nicht umgehend zurückgefordert, sondern auf Kundenkonten geparkt. „Wir werden es überstehen“, glaubt der Geschäftsführer. Vamos habe die Kosten heruntergefahren, „so haben wir es bislang hinbekommen“. Und für die nahe Zukunft gilt: „Wach bleiben und flott reagieren.“

Von Susanna Bauch