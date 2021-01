Hannover

Linden gilt gemeinhin als lebenswert. Umso mehr verwundern auf den ersten Blick die Zahlen, die die Stadt Hannover in einer repräsentativen Studie zur Zufriedenheit der Bewohner in den Stadtteilen jüngst veröffentlicht hat. Demnach geben nur 30 Prozent der Befragten aus Linden-Mitte für die Wohn- und Lebensbedingungen in ihrem Stadtteil die Note „sehr gut“, in Linden-Nord sind es 26 Prozent, in Linden-Süd 20 Prozent. Zum Vergleich: Im Zooviertel, in Kirchrode und in Waldhausen liegen die Werte mit 67, 64 und 57 Prozent deutlich höher – auch in der List sind es noch 41 Prozent.

„Das zusammenfassende Ergebnis wird der Situation in Linden nicht gerecht“, meint Daniel Gardemin. Der Fraktionschef der Grünen im Stadtrat wohnt in Linden-Nord, er gehört auch dem Bezirksrat Linden-Limmer an. Gardemin, von Beruf Sozialwissenschaftler, hat sich die Erhebung, für die die Stadt im Jahr 2019 insgesamt 6600 Hannoveraner und Hannoveranerinnen befragt hat, genauer angesehen. Er kommt zu differenzierteren Aussagen.

Anzeige

Zu hohe Mieten , zu teure Wohnungen

Zunächst weist er darauf hin, dass die Studie auch auflistet, wie viele Lindener die Lebensbedingungen in ihrem Quartier mit „gut“ bewerten. Das sind immerhin 58 Prozent (Linden-Mitte), 56 Prozent ( Linden-Nord) und 54 Prozent ( Linden-Süd). In der Summe sind also 88 Prozent sehr gern oder gern in Lindens Mitte zu Hause, im nördlichen Teil sind es 82 und im sozial schwächeren Süden 74 Prozent. Zum Vergleich: Der Spitzenreiter, das Zooviertel, bringt es nach dieser summarischen Rechnung auf 97 Prozent zufriedene Bewohner, die List auf 92 Prozent.

Gardemin sieht eine mögliche Ursache dafür, dass das Stimmungsbild in Linden gemischt ist, vor allem in der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 16 Prozent der Befragten aus Linden-Mitte und 15 Prozent aus Linden-Nord geben zu hohe Mieten und zu teure Wohnungen als Nachteil ihres Stadtteils an. Das seien im Vergleich aller Quartiere sehr hohe Werte, gibt der Grünen-Politiker zu bedenken. Nur Kirchrode liegt mit 17 Prozent darüber.

Alle Daten sind in der Studie „Repräsentativerhebung 2019 – Sonderauswertung nach Soziodemografie und Stadtteilen“ zu finden. Da die Befragung lange vor der Corona-Krise lief, spiegeln sich etwaige Pandemie-Effekte nicht wider.

Pluspunkte für Kneipen und Kultur

Er merkt auch an, dass die Menschen in Linden-Nord mit ihren Wohnungen im stadtweiten Vergleich eher unzufrieden sind. Im Schnitt haben 84 Prozent der Hannoveraner an ihren vier Wänden nichts auszusetzen. In Linden-Nord sind es dagegen nur 72 Prozent, lediglich in Hainholz ist der Wert mit 71 Prozent noch niedriger (Linden-Mitte: 82, Linden-Süd: 81 Prozent). Das Wohnungsangebot im nördlichen Teil Lindens stellt lediglich 10 Prozent der Befragten zufrieden (Linden-Mitte: 15, Linden-Süd: 20 Prozent). Der stadtweit höchste Wert liegt hier mit 30 Prozent in Isernhagen-Süd, der niedrigste mit 7 Prozent in der Nordstadt.

Schmucke Häuser mit Weinbar vor der Tür: Der Lichtenbergplatz in Linden-Mitte gilt als beliebte Wohnlage – doch die Mieten kann längst nicht jeder bezahlen. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Die Studie fasst auch die Vorteile zusammen, die ein Stadtteil aus Sicht seiner Bewohner hat. „Die Kultureinrichtungen werden überdurchschnittlich hervorgehoben“, betont Gardemin. 13 Prozent der Menschen in Linden-Nord und 7 Prozent in Linden-Mitte sehen sie als Standortvorteil – so viele wie keinem anderen Stadtteil. Im stadtweiten Schnitt finden nur 2 Prozent der Befragten die Kulturangebote ihres Quartiers erwähnenswert, das gilt ebenso für die Gastronomie. In Linden-Nord und -Mitte dagegen nennen 9 und 8 Prozent der Menschen die vielen Lokale und Kneipen als besonderen Vorteil; nur noch in der Nordstadt gibt es einen vergleichbar hohen Wert (8 Prozent).

Dass selbst die Spitzenwerte vergleichsweise niedrig ausfallen, liegt daran, dass die Befragten 13 Kriterien bewerten und ihre Favoriten entsprechend verteilen mussten – von der Kinderbetreuung über die Infrastruktur und Verkehrssituation bis zur ärztlichen Versorgung.

Beliebte Anlaufstelle: Die Bar Strandleben bietet im Sommer auf der Halbinsel zwischen Ihme und Leine eine ganz besondere Außengastronomie. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Gardemins Fazit: „Die Zufriedenheit mit den Stärken Lindens ist hoch.“ Fragt man die Lindener ausschließlich nach Kultur und Kneipen vor ihrer Haustür, wird das noch deutlicher. So finden herausragende 97 Prozent der Bewohner Linden-Nords das gastronomische Angebot sehr gut oder gut (Linden-Mitte: 92 Prozent); für die kulturellen Einrichtungen vergeben 84 Prozent der Menschen in Linden-Nord Bestnoten (Linden-Mitte: 81 Prozent) – im Stadtvergleich sind das Rekordwerte.

Gute Einkaufsmöglichkeiten – zu wenig Ruhe

Positiv bewerten die Befragten zudem die Einkaufsmöglichkeiten, die Anbindung Lindens an den öffentlichen Nahverkehr und die Zahl der Grünflächen. Auch soziale Kontakte in der Nachbarschaft spielen eine vergleichsweise wichtige Rolle. Ausgesprochen negativ fällt dagegen die Frage nach einer ruhigen Wohnlage aus: Hier führen Linden-Nord, -Mitte und -Süd die Negativstatistik mit nur 1 bis 3 Prozent Zustimmung an – stadtweit liegt der Durchschnitt bei 11 Prozent.

Partylärm statt Nachtruhe: Das „Limmern“ ist für die Menschen in Linden-Nord ein Ärgernis. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Für Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube ist das ein klares Zeichen, dass gerade in Linden-Nord rücksichtslose Partygänger und das „Limmern“ den Anwohnern zu schaffen machen. Wie Gardemin sieht er die hohen Mieten, die geringe Zahl freier Wohnungen und die zunehmende Umwandlung in Eigentum als Problem.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Grube warnt davor, die Zufriedenheit der Lindener durch vermeintlich plakative Aussagen der Studie infrage zu stellen. „Viele Antworten sind nur im Gesamtzusammenhang zu sehen und geben nur dann ein aussagekräftiges Bild“, betont er. Und eine Botschaft hat der Bürgermeister noch: „ Linden-Nord ist der am dichtesten besiedelte Stadtteil Niedersachsens, und daher können schon kleine Einflüsse große Emotionen auslösen.“

Von Juliane Kaune