In dieser familiären Tragödie gibt es nur Verlierer. Zunächst einmal hat Sohn Thorsten H. (52) am Mittwoch verloren. Schöffenrichter Lars Römermann verurteilte ihn wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis. Der Angeklagte hatte nach Überzeugung des Gerichts Ende Juni 2021 seinen Eltern 114.100 Euro aus der Wohnung gestohlen. „Sie haben das Geld zur Begleichung ihrer Schulden verwendet“, erklärte Richter Römermann.

Aber auch die Mutter hat verloren. Zumindest 227.000 Euro. So viel hat ihr der Sohn laut Anklage am 1. September 2020, am 16. Dezember 2020 und Ende Juni 2021 insgesamt gestohlen. Das Geld stamme aus einem Hausverkauf, erklärte die Mutter. Doch da sie die Diebstähle erst am 9. Juli 2021 anzeigte, waren die beiden ersten Taten strafrechtlich nicht mehr relevant. Diebstahl in der Familie verjährt bereits drei Monate nach Bekanntwerden der Tat.

Angeklagter machte seiner Frau teure Geschenke

Thorsten H. hat vor Gericht geschwiegen. Dafür war seine rüstige Mutter vor Gericht umso redseliger. „Mein Sohn hat es zugegeben, dass er das Geld genommen hat“, erzählte sie. Er habe erklärt, dass er das Geld brauchte, um Schulden zu bezahlen. Ende 2020 habe er zugegeben, dass er nicht immer um Geld betteln wolle.

Ihr Sohn habe sehr unter der Trennung von seiner Frau gelitten. „Er wollte sie zurückhaben. Und das geht bei dieser Frau nur, wenn man ihr Geschenke macht“, erzählte die Mutter. Also kaufte Thorsten H. seiner Angebeteten ein Auto. „Dann hat sie ihn wieder verlassen“, erzählte die Seniorin mit einer gewissen Genugtuung in der Stimme.

Mutter-Sohn-Verhältnis war sehr gut

„Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn?“, wollte Anwalt Philipp Kaiser wissen. „Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis“, sagte die Mutter. Er habe im Haushalt geholfen, Essen gebracht und Gartenarbeit erledigt. Dafür habe sie im regelmäßig Geld zugesteckt, damit er etwas für sich und seine Familie zu essen kaufen könne. Nach dem ersten Diebstahl habe sie ihm wegen seines Versprechens, den Schaden zu begleichen, weiter vertraut.

Das hätte die Frau wohl besser nicht getan. Im Juli 2021 brachte sie eine große Summe Geld, einzelne Bündel eingeschweißt in Plastikfolie, zur Bank. Doch sie war misstrauisch. Sie ließ das Geld zählen. Es fehlten einzelne Scheine aus den Bündeln, die nach dem Diebstahl wieder professionell eingeschweißt waren.

Aus Sicht des Angeklagten ist die Anzeige wegen Diebstahls nur eine Retourkutsche. Er fühlte sich von seiner Mutter zu sehr eingespannt. „Die Mutter hat es nur schwer verkraftet, dass er sich in 2021 ein wenig zurückgezogen hat“, sagte Anwalt Kaiser. Er forderte einen Freispruch.

Das Gericht folgte dem nicht. Zumal die Polizei bei einer Durchsuchung mehr als 8000 Euro bei dem arbeitslosen Mann fand. „Wegen des hohen Schadens ist man weit weg von der Mindeststrafe“, sagte Richter Römermann. Und der Angeklagte habe das „mütterliche Vertrauen massiv missbraucht“. Und für eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr brauche das Gericht eine positive Sozialprognose und besondere Umstände, um die Strafe noch zur Bewährung aussetzen zu können. „Das sehe ich hier nicht“, sagte der Richter. So habe der Angeklagte keine Einsicht gezeigt und bislang kein Geld zurückgezahlt.

