800 Geschäfte beteiligen sich am 10. November am verkaufsoffenen Sonntag: Sie öffnen von 13 bis 18 Uhr in der Innen- und Altstadt. Anlass dafür ist der Martinstag samt dem großen Laternenumzug.

Für Kinder gibt es am Nachmittag am Kröpcke ein Karussell und eine 25 Meter lange Rodelbahn, auf der der Nachwuchs in Gummitubes ein Gefälle von 4,50 Metern herunterrodeln kann. Außerdem können Laternen für den Abend gebastelt werden.

Laternenumzug setzt sich um 17 Uhr in Bewegung

Wie immer wird beim Vorweihnachts-Shoppingsonntag für einen guten Zweck gesammelt. Diesmal stellt der Mediationsverein Waage Hannover in 40 Geschäften Spendenbüchsen auf und informiert am Kröpcke über seine Arbeit.

Auch beim großen Laternenumzug, der um 17.30 Uhr am Kröpcke startet, geht es ums Helfen und Teilen. Wie seit 13 Jahren reitet die Figur des Heiligen Martins voran.

