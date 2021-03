Hannover

Fast alle Kisten sind gepackt, nahezu alle Bilder abgehängt – am Freitag ist für die Sophienschule der letzte Schultag im Stammhaus an der Seelhorststraße. Nach 121 Jahren verlässt das Gymnasium im Zooviertel das denkmalgeschützte Backsteingebäude und zieht in den Osterferien in den Neubau an der Lüerstraße. „Die Vorfreude ist groß“, sagt Schulleiter Peter Kindermann. Wehmut? „Eigentlich nicht“, antwortet der Direktor. „Denn alles, was die Sophienschule ausmacht, zieht mit – die Schulgemeinschaft, die lieb gewonnenen Gegenstände.“ Im neuen Gebäude warteten helle, große Räume, die Schüler könnten sich zurückziehen- das seien alles neue Möglichkeiten, die man im Altbau nicht gehabt hätte.

Sitzen auf gepackten Kisten: Der Schulleiter der Sophienschule, Peter Kindermann, und seine Stellvertreterin Wiebke Puvogel. Quelle: Samantha Franson

Die Sophienschule zieht zwar aus, aber der Altbau wird aber auch in den nächsten Jahren weiterhin von Schulen als Ausweichquartier genutzt. Wie eine Stadtsprecherin sagte, wird das Gebäude vermutlich bis April 2023 vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium genutzt, um dorthin einige Jahrgänge und Fachbereiche auszulagern, denn in der Zwischenzeit erhält das Gymnasium ebenfalls einen Teilneubau, unter anderem einen neuen naturwissenschaftlichen Fachtrakt. Danach soll die Grundschule Kestnerstraße dort für zwei Jahre einziehen, weil deren Gebäude bis 2025 rundum saniert wird.

Von Saskia Döhner