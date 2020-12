Herr Prof. Horster, Corona war das wichtigste Thema des Jahres 2020. Das wichtigste Thema des Jahres 2021 könnte das Impfen werden – zumal zunächst nur ein Bruchteil der Bevölkerung geimpft werden kann. Darf der Staat Menschen dabei als systemrelevant bevorzugen, wenn es um Fragen von Leben und Tod geht?

Natürlich gilt da das Grundgesetz. Nach Artikel 2 hat jeder Mensch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das gilt für alle gleichermaßen. Menschenleben können nicht gegeneinander aufgerechnet werden. In unserer Situation ist diese Maxime aber zu abstrakt, um konkret hilfreich zu sein.

Anzeige

Und das heißt?

Was Gesundheitsminister Jens Spahn tun will, ist im Grundsatz richtig. Es ist sinnvoll, Alte und systemrelevante Personen zuerst zu impfen. Die Frage ist nur, was systemrelevant ist. Dass Pflegekräfte zu dieser Gruppe zählen, steht außer Frage. Aber warum nicht die Kassiererin im Supermarkt? Da wird es noch große Diskussionen geben.

„Was Jens Spahn tun will, ist im Grundsatz richtig“: Detlef Horster will Alte und Pflegekräfte zuerst impfen lassen. Quelle: HAZ

Wir haben es also mit einem moralischen Dilemma zu tun?

Nicht ganz. Ein Dilemma im klassischen Sinn gibt es etwa bei der Corona-App, wo Datenschutz gegen Virenschutz steht und nicht beides zugleich zu haben ist. Beim Impfen ist das anders. Die Forschung bietet uns schon solide Informationen, die eine Priorisierung zulassen, etwa nach Alter, Vorerkrankungen oder Gefährdungsgrad. Ich bin überzeugt: Wenn man Heimbewohner und Pflegekräfte zuerst impft, profitieren alle Bevölkerungsgruppen davon. Denn Heime entwickeln sich oft zu Hotspots, von denen dann ein Risiko für die gesamte Bevölkerung ausgeht. Priorisierung ist also nicht einfach gleichbedeutend mit Privilegierung.

Soll man Sportler bevorzugen?

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat empfohlen, Jugendliche nicht zu spät zu impfen, da ihnen sonst wichtige Erfahrungen verloren gingen, die sie auf dem Weg zum Erwachsensein bräuchten. Andere wollen Sportler bevorzugen, um Olympische Spiele oder Fußballturniere zu retten.

Mit welchem Recht? Wenn die Alten zuerst geimpft werden, gewinnen auch die Jungen mehr Bewegungsfreiheit, weil die Inzidenzen sinken. Und eine Bevorzugung von teils hochbezahlten Spitzensportlern würde nicht auf Akzeptanz stoßen, zumal diese ja nicht mehr wert sind als andere Menschen – das wäre auch nicht durch das Grundgesetz gedeckt.

„Ich bin optimistisch, dass sich viele freiwillig impfen lassen“, sagt Detlef Horster. Quelle: HAZ

Es geht um eine Art ins Positive gewendeter Triage, da wird es kaum absolute Gerechtigkeit geben.

Aber das entbindet uns nicht von der Pflicht, es so gerecht wie möglich zu machen.

Sonderrechte für Geimpfte soll es nicht geben, da herrscht große Einigkeit. Aber wird nicht eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt, wenn etwa Fluggesellschaften oder Restaurantbesitzer sagen, dass sie nur Menschen mit Impfbescheinigung einlassen?

Fluggesellschaften können von einer Art Hausrecht Gebrauch machen; es ist legitim, dass sie entscheiden, mit wem sie Verträge abschließen. Wer Fliegen will, muss sich dann eben an die Vorgaben halten. Ich bin gegen eine staatliche Impfpflicht. Ich bin aber optimistisch, dass sich so viele Menschen freiwillig impfen lassen, dass die gesamte Gesellschaft geschützt wird. Erst, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, müsste man über eine Impfpflicht diskutieren.

Was gilt für Familien zu Weihnachten ?

Gibt es eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen?

Moral soll per Definition Menschen schützen, die vom Handeln anderer betroffen sind. Die Frage, ob ich mich impfen lasse, betrifft nicht nur mich allein. Jeder muss sich fragen, ob er andere gefährden kann. So gesehen sehe ich eine moralische Verpflichtung zur Impfung.

„Ich sehe eine moralische Verpflichtung zur Impfung“, sagt Detlef Horster. Quelle: Rainer Surrey

Und wie ist es mit der Moral beim Weihnachtsfest? Viele Familien diskutieren derzeit darüber, ob und wie man sich besuchen sollte.

Grundsätzlich wägen sie alle ab zwischen dem Bedürfnis, die Familie zu sehen, und dem Schutz der anderen. Es hängt immer vom Einzelfall ab, was individuell verantwortet werden kann. Da müssen viele Aspekte berücksichtigt werden: Gehört jemand zur Risikogruppe? Wie groß ist die Familie? Wie oft kann sie sich sonst treffen? Und hat jemand die Möglichkeit, sich vorher testen zu lassen? Da ist jeder Fall anders.

Die staatlichen Vorschriften machen aber ziemlich enge Vorgaben.

Und trotzdem können sie hilfreich sein. Für Menschen in moralischen Konflikten hat das Recht eine Entlastungsfunktion. Es schafft Klarheit. Vermutlich helfen die Verordnungen, manchen Familienkonflikt zu entschärfen.

Zur Person Detlef Horster, Jahrgang 1942, studierte Rechtswissenschaften und Soziologie in Köln und Frankfurt. Von 1984 bis 2007 lehrte er als Professor für Sozialphilosophie an der Universität Hannover.

Von Simon Benne