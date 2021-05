Hannover

Rund ein Drittel der Menschen in Deutschland leiden unter krankhaftem Übergewicht. Immer häufiger werden darum auch jüngere Menschen pflegebedürftig. Denn sie leiden nicht nur unter den direkten Folgen des Übergewichtes wie Gelenkbeschwerden und einer verminderten Belastbarkeit. Hinzu kommen auch sogenannte Zivilisationserkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes. Darauf reagiert jetzt der Krankenhaus- und Pflegeheimbetreiber Diakovere: Am Standort in Hannover-Kirchrode ist ein neuer Spezialpflegebereich mit sechs Plätzen entstanden.

„Neue Perspektive fürs Leben“

Hier werden bald Menschen betreut, die krankhaft übergewichtig sind und sich nicht mehr zu Hause versorgen können. In dem neuen Spezialpflegebereich finden die Betroffenen ein Umfeld, in dem sie keine Ausgrenzung und Ablehnung erfahren und gleichzeitig eine neue Perspektive für ihr Leben entwickeln können, sagt die Pflegeleiterin des neuen Bereichs, Yvonne Sabovic Dunsing. In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Adipositaschirurgie und der Klinik für Psychosomatische Medizin im Henriettenstift werden gezielte Angebote und Therapiepläne erstellt, die den individuellen Bedürfnissen und Besonderheiten der Klientinnen und Klienten gerecht werden.

Der Spezialpflegebereich soll nicht zur Endstation werden, betont Sabovic Dunsing: „Unser Ziel ist es, die Rückkehr in die häusliche Umgebung zu ermöglichen und weitergehend auch den Wiedereinstieg ins Berufsleben.“

Besondere Anforderungen an die Mitarbeiter

Der pflegerische Umgang mit höchst schwergewichtigen Menschen unterscheidet sich erheblich von Pflegebeürftigen mit „normalem“ Gewicht. „Das hier tätige Pflegepersonal muss zusätzlich über Wissen in der Pflege dieser besonderen Bewohnerklientel verfügen“, erklärt Elisabeth Markovina, die die Diakovere-Altenhilfe leitet. Die Betroffenen sind in ihrer Beweglichkeit massiv eingeschränkt. Das Risiko, Druckgeschwüre oder eine Thrombose zu entwickeln, ist hoch. Die bariatrische Pflege – so der Fachausdruck – ist personalintensiv, benötigt mehr Zeit und entsprechend angepasste Hilfsmittel und Ausstattung.

Von Mathias Klein