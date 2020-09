Hannover

Die Vortragsreihe „Alles digital?!“ der Sparda-Bank Hannover und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung findet trotz Corona-Krise auch in diesem Jahr statt. Die Vorträge und Gespräche werden dabei nicht wie gewohnt in der Kundenhalle der Sparda-Bank zu sehen sein, sondern werden live und kostenlos im Netz übertragen. Thematisch geht es am Mittwoch, 23. September, mit dem Vortrag „Digitaler Nachlass: Für immer und ewig im Netz?“ los. Dabei spricht Social-Media-Expertin Birgit Janetzky über digitale Spuren. Wie geht man mit Facebook-Profilen von Verstorbenen um? Wo sollte man Passwörter für Onlinedienstleistungen speichern? Und wie regelt man das Onlinebanking für verstorbene Partner? Solche Fragen beantwortet die Expertin anhand von konkreten Beispielen.

Digital Detox und Tiktok

Am 30. September geht es um das sogenannte Digital Detox. Expertin Anitra Eggler thematisiert Handystress, Druck in den sozialen Medien und Informationsflut und gibt Tipps, wie man seine digitalen Anwendungen besser und gesünder strukturiert. Und am 7. Oktober geht es um digitale Anwendungen wie Tiktok, Whatsapp, Instagram und Snapchat. Experte Moritz Becker möchte Eltern aufzeigen, was solche Angebote überhaupt können, und über mögliche Gefahren aufklären.

Anzeige

Lesen Sie auch: Tiktok: Die Hype-App und ihre Probleme

Weitere HAZ+ Artikel

Die Übertragungen finden HAZ-Leser kostenfrei jeweils um 19 Uhr auf www.haz.de. Einen Link zu den Vorträgen finden Interessierte am Veranstaltungstag auf dieser Seite. Im Vorfeld können auch Fragen geschickt werden. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Frage unter dem Stichwort „Alles digital?!“ an hannover@haz.de.

Von Jan Sedelies