Hannover

Die Sparkasse Hannover investiert hohe Summen in ihre Filialstandorte. 30 Millionen Euro will das Geldinstitut bis 2022 ausgeben, um die Niederlassungen zu modernisieren. Den Anfang machen die Filialen in der Falkenstraße nahe dem Lindener Marktplatz, in der Straße Holzwiesen im Sahlkamp und in Garbsen-Mitte. Sie werden ab April bis Ende November für zusammen 10 Millionen Euro umgebaut. Die Standorte werden nach einem neuen einheitlichen Design gestaltet. Die klassische Schalteratmosphäre soll aufgelockert werden, geplant sind offene Infothresen, Aufenthaltsbereiche und Sitzecken für die Kunden samt Kaffeeausschank. Die Filialmitarbeiter sollen flexibel unterwegs sein und Kunden auch am Tablet beraten.

Präsenz vor Ort bleibt für die Sparkasse wichtig

Nachdem in den vergangenen drei Jahren im Zuge eines Sparprogramms regionsweit 19 Filialen geschlossen und 14 zu reinen Selbstbedienungsstandorten mit Automaten umgewandelt wurden, will die Sparkasse die verbliebenen Niederlassungen mit dem neuen Konzept nun attraktiver zu machen – auch um neue Kunden zu gewinnen. „Die Präsenz vor Ort bleibt für uns weiter wichtig“, erklärt Unternehmenssprecherin Sandhya Wilde-Gupta. Die Idee sei es, individuelle Kundengespräche und eine intensive Beratung in einer angenehmen Atmosphäre anzubieten. Die Investitionen seien ein „Bekenntnis“ zum Filialgeschäft.

Online-Angebote auf dem Vormarsch

Gleichwohl werden die Online-Dienstleistungen der Sparkasse Hannover immer stärker nachgefragt. Laut Wilde-Gupta nutzen von den rund 444.000 Girokonto-Kunden derzeit 231.000 die Bankingangebote im Internet oder die Sparkassen-App – mit deutlich steigender Tendenz. Pro Monat gibt es knapp sechs Millionen Online-Zugriffe. Rund 17.000 Kunden werden zudem in der sogenannten Direktfiliale betreut, die den gesamten Service der Sparkasse über eine Telefon- und Videoberatung anbietet.

Sparkasse investiert bis 2022 10 Millionen Euro pro Jahr

Das neue Erscheinungsbild für die Filialen hat das hannoversche Designbüro RSW entworfen; letzte Details sind in der Abstimmung, darum veröffentlicht die Sparkasse die Entwürfe noch nicht. „Alles wird offener und freundlicher, aber nicht zu cool“, kündigt Wilde-Gupta an. Eingesetzt würden Holz und andere Naturmaterialien, zudem Kunststoffe aus Recyclingmaterial. Das bekannte Sparkassen-Logo bleibe erhalten, werde aber dezenter eingesetzt. Aktuell gibt es noch 69 Sparkassen-Filialen in der Region Hannover, davon 36 im Stadtgebiet. Wie viele mittelfristig grundsätzlich für eine Modernisierung infrage kommen, lässt Wilde-Gupta offen. Dem Vernehmen nach sind es knapp ein Drittel. Fest steht, dass auch in den kommenden beiden Jahren jeweils 10 Millionen Euro für Filialsanierungen ausgegeben werden. Die weiteren Standorte nennt das Geldinstitut noch nicht.

Filiale in Linden soll als „Marktplatz“ gestaltet werden

In der Lindener Filiale, in die 3 Millionen Euro investiert werden, gibt es noch eine Besonderheit. Sie soll als „Marktplatz“ gestaltet werden, mit Flächen, auf denen auch Veranstaltungen wie Diskussionsforen oder Lesungen möglich sind. Örtlichen Händlern, Vereinen und Institutionen soll so eine Plattform geboten werden. Nach einer einjährigen Pilotphase wird entschieden, ob dieses Konzept auch für weitere Standorte infrage kommt. Während des Umbaus der Filiale nutzt die Sparkasse andere Räume in der Falkenstraße, in denen früher die Deutsche Bank residierte.

Bargeldkassen werden konzentriert

Eine Einschränkung im Service gibt es allerdings: Nach dem Umbau wird die Lindener Filiale keine Kasse mehr haben, Bargeld gibt es dort künftig nur noch am Automaten. Die Umsetzung des Modernisierungskonzepts bedeute nicht, dass die Kassen grundsätzlich abgeschafft würden, betont Wilde-Gupta. Mittel- bis langfristiges Ziel sei es aber, das von Mitarbeitern betreute Bargeldgeschäft an ausgewiesenen Standorten zu konzentrieren. „Ein Personalabbau ist damit nicht verbunden“, versichert Wilde-Gupta. Zurzeit wird noch in 54 Sparkassen-Filialen in der Region Bargeld ausgehändigt, 25 davon sind im Stadtgebiet zu finden.

Von Juliane Kaune