Hannover

Die Innenstadt autofrei zu machen war das vielleicht wichtigste Wahlkampfthema von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Als erste sollte die Schmiedestraße in der Altstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt und modern umgebaut werden, vielleicht sogar schon 2020, verkündete Onay in seiner 100-Tages-Bilanz vor knapp einem Jahr. Nun aber ist alles verschoben: Auch 2021 wird die Straße nicht umgebaut.

Schmiedestraße wird auch 2021 nicht umgebaut

Die Erneuerung der Schmiedestraße sei weiterhin ein „wichtiges Projekt mit Signalfunktion“, sagte der neue Baudezernent Thomas Vielhaber auf Nachfrage, als er die aktuellen Bauprojekte für dieses Jahr vorstellte. Sie stehe exemplarisch dafür, dass es gelingen müsse, die Erreichbarkeit der Innenstadt sicherzustellen und zugleich den Durchgangsverkehr zu unterbinden. Weil aber die Stadtspitze 2021 einen großen Bürgerdialog über die Zukunft der Innenstadt anschieben will, sei der Umbau zunächst zurückgestellt. Man wolle keine Fakten schaffen, bevor die Bürger diskutiert hätten, sagt Vielhaber: „Die Planung ist angehalten.“

Anzeige

Eng für Radfahrer und Autos: Hannover Oberbürgermeister Belit Onay wollte die Schmiedestraße noch 2020 teilweise für den Autoverkehr sperren. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Einen neuen Termin für den Umbau gibt es nicht. Dabei waren die Pläne nach Onays Amtsantritt extra überarbeitet worden. Ihr Zustand gilt als desolat, das Baudezernat hatte vor dem Machtwechsel im Rathaus das Konzept für eine Modernisierung fertiggestellt. Dann wurde alles noch einmal zurückgedreht, weil im Bereich der Marktkirche eine Vollsperrung für den Autoverkehr und überall eine Reduzierung der Parkflächen am Straßenrand aufgenommen wurde. Das große Parkhaus Schmiedestraße wäre so erreichbar gewesen – aber nur noch aus Richtung Steintor.

40 bis 50 Prozent Durchgansgverkehr

„40 bis 50 Prozent des Verkehrs in der Schmiedestraße sind Durchgangsverkehr“, sagt Tiefbauchef Andreas Bode. Er solle besser über den Cityring umgeleitet werden. „Es geht auch um eine bessere Verknüpfung der Altstadt mit den anderen teilen der Innenstadt“, sagt Vielhaber. Radfahrer sich auf der Straße sicherer fühlen, Fußgänger erhalten breitere Wege, sie sollen die Straße auch besser queren können. Wann es so weit ist, bleibt aber offen.

Letzte Planung zum Steintorplatz

Vorangehen soll es dafür am Steintorplatz. Zwischenzeitlich hatten Ratsmitglieder immer wieder geunkt, das große Umbauprojekt werde wegen der hohen Kosten nicht fortgeführt. „Das Geld ist im der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen“, sagt Baudezernent Vielhaber. Aktuell laufe die Feinplanung, die „nicht trivial“ sei. Die geplante 25-Meter-Leuchtstele muss über dem U-Bahntunnel im Boden verankert werden. Zudem soll die bisherige Neigung des Platzes weitgehend nivelliert werden – jetzt wird geprüft, was das für die Bäume am Rand bedeutet.

Eine 25 Meter hohe Leuchtstele soll künftig den Steintorplatz dominieren. Quelle: Grieger und Harzer

Um den Steintorplatz hatte es heftige Auseinandersetzungen gegeben. Vor der Kommunalwahl waren zwei große Gebäude mitten auf dem Platz geplant, was nach Bürgerprotesten gestoppt wurde. Anschließend gab es zur Umgestaltung die größte – und teuerste – Bürgerbeteiligung in Hannovers Stadtgeschichte, bei der sich im folgenden Planerwettbewerb die Idee mit der Leuchtstele durchgesetzt hat. Frühestens Ende des Jahres könnten Bauvorbereitungen starten, vermutlich wird es eher 2022 werden.

Von Conrad von Meding