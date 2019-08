Hannover

Kreidezeichen markieren die Eingänge der Zone, nur eingeweihte Kinder können sie lesen –und sie wissen, was man tun muss, um das Energielevel zu halten: Nämlich, Autos aus der Zone heraus halten. „Die supergeheime Bannzone“ heißt das Spiel, mit dem Kinder motiviert werden sollen, auf das Elterntaxi zu verzichten und ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Das Spiel "Die supergeheime Bannzone" soll Kinder dazu bringen, ohne Elterntaxi und lieber zuf Fuß und mit dem Fahrrad zur Grundschule zu kommen. Quelle: LVW/Cornelia von Saß

Erdacht wurde das Spiel unter der Regie von Verkehrswacht-Stiftung Niedersachsen und niedersächsischem Kultusministerium. Hintergrund ist die Problematik von Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren und dabei die Verkehrssicherheit vor Ort gefährden. Diese Tendenz habe in den letzten Jahren gefühlt deutlich zugenommen, so Minister Tonne. Zusammen mit Kindern der dritten Klasse erarbeitete er in einer Schulstunde die Vorteile des Schulwegs zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Dies sei sicherer aber auch gesünder für die Schulkinder.

300 Grundschulen in Niedersachsen nehmen schon teil

„Wir möchten die Verkehrssicherheit um die Schulen herum und ebenso die Grundschüler in ihrer Verantwortung stärken“, sagt Tonne. Dabei sei es wichtig, den Spieß umzudrehen. Kinder sollten ihre Eltern darauf hinweisen, „hier beginnt nun eine Zone, da sollen keine Autos rein, spätestens die letzten 300 Meter schaffe ich auch zu Fuß.“

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (li.) mit dem Präsidenten der Landesverkehrswacht Niedersachsen, Heiner Bartling. Quelle: LVW/Cornelia von Saß

Am Projekt nehmen 300 Grundschulen in Niedersachsen teil, die bereits eine Hol-und Bringzone eingerichtet haben, oder dies planen. Bis zum 30. August können sich Grundschulen unter diesem Link noch um Teilnahme bewerben. Bis zum 31.März 2019 leiten Lehrkräfte die interaktiven Spieleinheiten in dritten Klassen an – im Anschluss soll dann eine Evaluation ergeben, wie zukunftsfähig das Projekt für Niedersachsens Grundschulen ist.

Lesen Sie auch:So war das große HAZ-Fest zum Schulstart.

Wunstorf: Albert-Schweitzer-Schule hat jetzt eine Haltezone für Eltern-Taxis.

Langenhagen: Eltern akzeptieren Bannmeile vor Grundschule.

Von Tabea Sperl