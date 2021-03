Hannover

Nach jahrelangem Hin und Her, politischem Streit und Auseinandersetzungen zwischen der Politik und der Verwaltung hat der Bezirksrat Südstadt-Bult nun Pläne für die Neugestaltung des sogenannten Schmuckplatzes in der Südstadt beschlossen. Das rund 500 Quadratmeter große Gelände an der Sallstraße zwischen der Kleinen Düwelstraße und der Dieckmannstraße wird für 135.000 Euro zu einem Spielplatz und zu einem Treffpunkt für alle Generationen umgestaltet.

Sandkasten und Klettergerät

Für die Planer sei eine barrierefreie Erschließung wichtig gewesen, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung. Gemeinsames Spielen sollte unabhängig von Mobilitäts- oder Wahrnehmungseinschränkungen möglich sein. Der neue Spielbereich erfülle Wünsche aus der Kinderbeteiligung, die im Jahr 2019 stattgefunden hatte. Geplant sind ein Sandkasten und ein Kletterspielgerät. Das 1,80 Meter hohe Gerät kombiniert zwei Reckstangen mit einer Seilkletterwand und kann über den Kunststoffuntergrund mit einem Rollstuhl angefahren werden. Der Sandkasten erhält einen Spieltisch, der ebenfalls per Rollstuhl erreichbar ist.

Mittelpunkt des sogenannten Mehrgenerationenbereichs ist eine Tischtennisplatte, um sie herum gibt es Verweilzonen mit Sitzgelegenheiten. Auch die Tischtennisplatte ist nach Angaben der Stadtverwaltung inklusiv nutzbar. Die Sitzbänke bieten einen guten Überblick über den Platz und die Spielangebote. Jeweils neben den Bänken gibt es Platz für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind.

Um die Tischtennisplatte entsteht eine befestigte, ebene Betonpflasterfläche, die sich mit Straßenkreide bemalen lässt. Dort ist auch Platz für alle möglichen Rollgeräte wie zum Beispiel Bobbycars oder Einräder. Ein Rasenbereich mit Frühjahrsblühern unter den auf dem Gelände vorhandenen Bäumen im westlichen Bereich des Platzes soll zum Sitzen, Liegen und Spielen einladen. Die Stadt will zusätzlich drei Bäume pflanzen. Die Sträucher sollen durch eine Hecke und einen Zaun ersetzt werden. Zur Sallstraße hin will die Stadt mehr Sträucher pflanzen, dadurch soll der Spielbudenplatz optisch stärker von der Straße getrennt werden.

Hin und Her dauert schon lange

Zuletzt hatte die Bezirksratsmehrheit aus SPD und Grünen im vergangenen Sommer Pläne der CDU für die Neugestaltung des Platzes abgelehnt. Die Debatte um das Gelände zieht sich schon länger hin. Im Februar 2020 hatte der Bezirksrat mit breiter Mehrheit Pläne der Stadtverwaltung zur kompletten Erneuerung des Spielplatzes verworfen. Zuvor hatten die Rodung von Büschen und das Abholzen eines Baumes durch die Stadtverwaltung auf dem Gelände zu Unmut unter Bezirksratsmitgliedern geführt. Schon vor rund vier Jahren hatte der Bezirksrat Pläne zur Erneuerung des Spielplatzes abgelehnt.

Der Platz entstand vor rund 100 Jahren. Seine heutige Form als Spiel- und Schmuckplatz erhielt er in den Dreißigerjahren. Das Areal gilt seit Jahren als extrem sanierungsbedürftig.

Von Mathias Klein