Hannover

Der Waldspielplatz Wakitu in der Eilenriede hat sein zentrales Spielgerät wieder: Am Freitagnachmittag hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) das neue, rund 100.000 Euro teure Spielschiff „Ahoija“ freigegeben. Es ersetzt das alte Schiff, das im Frühjahr 2021 aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste – weil es von einem holzzersetzenden Pilz befallen war.

„Hannovers ältester Spielplatz ist wieder um eine Attraktion reicher“, sagte Onay bei der offiziellen Eröffnung. „Weil der Wakitu ein beliebter Erlebnisort für Kinder ist, war die Grundidee, eine große neue Spielanlage zu schaffen, die Abenteuer und Erlebnis mit den Themen Natur, Wald und Tier verbindet. Das ist eindrucksvoll gelungen.“

Das neue Spielschiff ist aus Robinienholz

Angefertigt hat das neue Spielschiff die Firma Krambamboul aus der Gemeinde Nuthetal in Brandenburg. Damit der Spielspaß möglichst lange anhält, haben die Erbauer laut Mitteilung der Stadt Hannover Robinienholz europäischer Herkunft verwendet. Dieses gilt als besonders robustes Material.

In der Eilenriede „gestrandet“: So sieht das neue Spielschiff „Ahoija“ aus. Quelle: Elena Otto

Jungen und Mädchen können fortan also wieder auf dem Entdeckerschiff toben und die „wertvolle Fracht“ sichern, die gemeinsam mit dem „Ahoija“ in der Eilenriede „gestrandet“ ist. Zudem finden sich jede Menge neue hölzerne Tiere aus fernen Ländern im Wakitu wieder, etwa Krokodile und Bahamas-Schweine.

Seinen Namen „Ahoija“ hat das neue Spielschiff übrigens dem achtjährigen Alexander Dvornik zu verdanken. Er hatte sich in einem Wettbewerb der Stadt Hannover durchgesetzt, die dazu aufgerufen hatte, Namensvorschläge einzureichen. Insgesamt 42 Hannoveranerinnen und Hannoveraner machten schließlich mit. „Der Jury aus dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün fiel es nicht leicht, aus der Fülle der fantasievollen Ideen den passenden Namen auszuwählen“, sagte Onay.

Oberbürgermeister Belit Onay (oben links) und Projektleiterin Mandy Schönfeld eröffnen das neue Spielschiff „Ahoija“ gemeinsam mit dem achtjährigen Alexander Dvornik. Quelle: Elena Otto

Der Name „Ahoija“ steht nun in großen, bunten Buchstaben am Holzschiff – direkt über der Rutsche, die Alexander Dvornik am Freitag gleich mal als Erstes ausprobiert hat.

Von Patrick Hoffmann