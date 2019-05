Die Autobahnpolizei Braunschweig hat in der Nacht zu Donnerstag in Lehrte einen 24-jährigen Autofahrer festgenommen. Der junge Mann hatte sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit den Beamten über die Autobahn 2 geliefert. Dabei fuhr er zum Teil mit bis zu 200 Stundenkilometern in einem Audi A 4.