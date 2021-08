An diesem und am nächsten Sonnabend bietet die Feuerwehr spontane Impfungen auf dem Ernst-August-Platz vor Hannovers Hauptbahnhof an. Es gibt den Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson. Ab Dienstag kommender Woche sind auch wieder Impfungen ohne Termin im Impfzentrum auf dem Messegelände möglich.