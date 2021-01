Hannover

„Die Baufälligkeit würde ich sofort unterschreiben“, sagt Hans-Joachim Schinke von der SG Misburg. Vor allem das Flachdach des Gebäudes des Misburger Sportparks bereite den ansässigen Vereinen seit Jahren Probleme. Die Landeshauptstadt Hannover, die den Sportpark betreibt, hat nun in der Entwurfsfassung für den städtischen Haushalt 2021/2022 Mittel in Höhe von mehr als einer Million Euro vorgesehen.

Insgesamt 1,3 Millionen Euro sollen über mehrere Jahre in den Neubau auf dem Gelände des Sportparks investiert werden. An eine Sanierung sei inzwischen nicht mehr zu denken, sagt Robert Schmitz von der SPD-Fraktion des Bezirksrats Misburg-Anderten. Konkrete Pläne zu dem Neubau gäbe es noch nicht, aber die Stadt habe vorgespart.

„Als Nutzer wissen wir am besten, was wir brauchen“

Die beiden ansässigen Sportvereine, SG Misburg und FC Stern Misburg, arrangieren sich seit vielen Jahren mit der Situation in den Vereinsräumen. Nur für Leichtathletik und Fußball reichen die Umkleiden zwar, doch in der Dusche ist die Geschlechtertrennung ein Problem, sagt Stefan Birg von der SG Misburg: „Ich hoffe, dass wir in die Planung einbezogen werden. Als Nutzer wissen wir am besten, was wir brauchen“.

Auch Norbert Spors, erster Vorsitzender des FC Stern Misburg, wünscht sich, mitreden zu können. Er hofft nicht nur auf moderne Umkleiden und Duschen mit Geschlechtertrennung, sondern auch auf neue Besprechungsräume für die Mannschaften und vielleicht sogar auf einen kleinen Kiosk. Schließlich wolle man den Besuchern bei Wettkämpfen und Fußballspielen auch etwas bieten.

„Wir wollen die Grünen und die FDP überzeugen“

Im Durchschnitt kämen pro Fußballspiel etwa 120 Zuschauer, bei einem Derby gegen Anderten könne man sogar mit rund 300 Menschen rechnen, sagt Spors. Schmitz versicherte den Vereinsmitgliedern, sie in alle Planungen einzubeziehen. „Die Anlage ist sonst traumhaft, wir wollen die Grünen und die FDP überzeugen“, sagt Schmitz. Den Doppelhaushalt 2021/2022 beschließt die Landeshauptstadt Hannover voraussichtlich im März.

