Hannover

Der Startschuss für den Neubau des Misburger Bads ist gefallen. Ratspolitiker haben am Montag im nicht-öffentlichen Teil des Sportausschusses grünes Licht für das Millionen-Projekt gegeben. Bereits im Herbst könnte der Bau starten, kündigte die Stadt kürzlich an. Die Kosten für den Bau dürften sich auf mindestens 20 Millionen Euro belaufen.

Bundesmittel auch für das Fössebad?

Die Stadt Hannover will das Hallenbad in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) errichten. Das bedeutet, dass ein privates Unternehmen im Auftrag der Stadt das Bad baut. 3 Millionen Euro fließen aus der Bundeskasse als Förderzuschuss in das Projekt. Die Grünen hoffen, dass auch der Neubau des Fössebads mit Bundesmitteln gefördert werden kann. Bisher hieß es aus der Kämmerei, dass ÖPP-Vorhaben keine Chance auf Zuschüsse haben.

Von Andreas Schinkel