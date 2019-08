Hannover

Die Zunge hat sie im Mundwinkel, den Pinsel führt sie souverän über die Leinwand: Die zweijährige Emma hat einen Malerkittel übergezogen und übt sich ganz in der Tradition der klassischen Moderne. Beim großen Jubiläumsfest des Sprengel-Museums gibt es auch zahlreiche Aktionen für Kinder. Eigentlich ist kein Museumswetter; die Sonne scheint kräftig an diesem Sonntag. Und doch sind schon am Vormittag Hunderte Besucher gekommen, um das Museum zu feiern,das seinen 40. Geburtstag begeht.

Zur Galerie Das Jubiläumsfest im Sprengel-Museum

Es gibt Musik und Führungen, Lesungen und Blicke hinter die Kulissen. Das Museum zeigt an diesem Tag buchstäblich, was in ihm steckt. „Wir haben beispielsweise die weltweit größte Sammlung von Niki-de-Saint-Phalle-Werken“, sagt Direktor Reinhard Spieler, als er der durch die Ausstellung Elementarteile führt. Etwa 49.000 inventarisierte Werke gehörten zum Fundus des Hauses, das im Schnitt jährlich rund 150.000 Besucher zählt.

Ein Rendezvous mit „ Anna Blume “

Das „Quartett im Treppenhaus“ spielt im Calder-Saal innovative Klassik-Interpretationen, es gibt einen Bücherflohmarkt – und Kunsthistorikerin Isabel Schulz präsentiert Besuchergruppen Einblicke in das Kurt-Schwitters-Archiv, in dem sie Briefe und Druckschriften des Meisters verwahrt – darunter Handschriften seines berühmten Gedichts Anna Blume von 1919. „Damals hat es sehr provoziert“, sagt sie. In diesem Jahr wird das Gedicht 100 Jahre alt und gilt längst als ein Stück Hochkultur. Wie das Sprengel-Museum – auch wenn dieses bis zum 100. Geburtstag noch 60 Jahre Zeit hat.

