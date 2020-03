Hannover: Sprinter überschlägt sich auf der A2

Hannover

Auf der Autobahn 2 zwischen Langenhagen und Hannover-Bothfeld hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Polizeiangaben überschlug sich ein Sprinter mit Anhänger in Richtung Berlin und blieb auf dem Dach liegen. Der Hauptfahrstreifen ist derzeit gesperrt, der Verkehr wird zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, weitere Fahrzeuge sind nicht beteiligt gewesen. Nach ersten Informationen sollte der Sprinter-Fahrer eingeklemmt worden sein. „Das bestätigte sich aber nicht“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse auf HAZ-Anfrage. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist noch unklar. Ebenso der Grund für den Unfall ist noch offen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Peer Hellerling