Hannover

Nach dem Ernst-August-Denkmal vor dem hannoverschen Hauptbahnhof ist nun auch der Sprungturm im Lister Bad verhüllt. Doch was nach einer weiteren Kunstaktion im öffentlichen Raum aussieht, ist in Wahrheit eine Vorbereitungsmaßnahme für aufwendige Bauarbeiten im größten Freibad der Stadt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch Hannover: Ernst-August-Denkmal wird zum Kunstprojekt

Der Zehn-Meter-Sprungturm, der in den Siebzigerjahren entstand, wird in den kommenden Monaten saniert. Unter anderem werden die Bodenbeläge der Sprungplattformen mit sogenannten WPC-Hölzern, einer umweltfreundlichen Alternative zu Holzdielen, ausgestattet. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und insgesamt rund 180.000 Euro kosten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Von Patrick Hoffmann