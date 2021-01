Hannover

Der Prozess um den mit mehr als 100 Messerstichen in Hannover-Kirchrode getöteten Kadir A. steht vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch in ihrem Plädoyer für die Angeklagten Emre A. (24) und Tanja W. (26), die beide die Autismus-Form Asperger haben, 15 beziehungsweise zwölfeinhalb Jahre Haft wegen Mordes. Sie sollen ihr 28-jähriges Opfer am 5. April 2020 in eine Wohnung gelockt und mit einem japanischen Kurzschwert erstochen haben. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Laut Staatsanwalt Matthias Wuthenow hat Emre A. sein Opfer mit einem sogenannten Tanto-Messer „regelrecht massakriert“. Der Angeklagte habe Kadir A. für eine vermeintliche Vergewaltigung zur Rechenschaft ziehen wollen. Die Mordmerkmale lauten Heimtücke und niedrige Beweggründe. Tanja W. hatte den 28-Jährigen 2019 angezeigt, doch die Staatsanwaltschaft konnte nie eindeutige Belege finden. In Chats schrieb Emre A. danach, der Fall sei für ihn erst erledigt, „wenn der Knilch tot oder verstümmelt ist“. Kadir A.s bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leiche wurde erst zehn Tage nach der Tat auf dem Kirchröder Jakobifriedhof entdeckt.

Anzeige

111 Messerstiche : „Ungeheuerliche Wut“

Laut Emre A. geschah die Tat in Notwehr. Kadir A. habe ihn mit dem Schwert angegriffen – das allerdings der 24-Jährige erst kurz zuvor gekauft hatte. Während des Kampfes sei der Angeklagte ans Tanto gelangt und habe einfach um sich geschlagen. Dagegen sprechen laut Staatsanwalt allerdings die geschätzt 111 Messerstiche. Auch für Pascal Ackermann, Vertreter von Kadir A.s Eltern als Nebenkläger, ist dies eher ein Zeichen „für die ungeheuerliche Wut“ im Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft forderte 15 Jahre Haft und Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie.

Kripobeamte bei der Spurensicherung am Kirchröder Friedhof im Frühjahr 2020. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Tanja W. wiederum habe sich der Mittäterschaft schuldig gemacht. Die 26-Jährige habe zwar nicht selbst zugestochen, aber ihren Account beim Internetportal Knuddels zur Kontaktaufnahme bereitgestellt. Darüber hinaus habe W. ihren Freund in seinen Plänen stets bekräftigt und das Opfer an der Stadtbahnhaltestelle in Kirchrode in Empfang genommen. „Das war Kadir A.s Todesurteil“, nannte es Nebenklägervertreter Ackermann. Für die 26-Jährige forderte die Staatsanwaltschaft zwölfeinhalb Jahre Haft.

Verteidigung fordert Freispruch

Die Verteidigung stützte sich ganz auf das Asperger-Syndrom – und forderte Freispruch für beide Angeklagten. „Eine Person, die darunter leidet, ist nicht mit unseren Maßstäben zu messen“, sagte W.s Anwältin Tanja Brettschneider. Die 26-Jährige habe Kadir A. nicht umbringen wollen und auch Emre A.s Tötungsfantasien für leere Drohungen gehalten. „Sie wollte allen gefallen“, sagte die Anwältin. Deshalb habe W. nicht widersprochen. Möglicherweise konnte sie die Pläne ihres Freundes auch wegen des Asperger-Syndroms nicht richtig einordnen.

Laut Dimitrios Kotios hat sein Mandant Emre A. das Geschehen so geschildert, „wie er es erlebt hat“ – als Notwehr. Der 24-Jährige habe Kadir A. wegen der Vergewaltigung bloß zur Rede stellen wollen. Doch als dieser auf den Angeklagten losging, sei die Situation „völlig eskaliert“. Emre A. gelangte ans Schwert und habe „aus Angst und Schrecken um sich geschlagen“. Die vielen Stiche seien angesichts des Asperger-Syndroms kein Mordbeweis: „Mein Mandant war völlig überfordert.“ Die in den Chats kundgetanen Mordpläne und Kraftausdrücke rührten laut Kotios bloß daher, dass Emre A. als starker Beschützer auftreten wollte, „der er aber nicht ist“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Zweifel als Totschlag einstufen

Da beide Anwälte allerdings von einer Verurteilung ausgehen, forderte Brettschneider für Tanja W. in diesem Fall maximal drei Jahre wegen Beihilfe zum Totschlag und die Feststellung der verminderten Schuldfähigkeit. „Ihr ist nur vorzuhalten, dass sie dabei war.“ Auch Kotius plädierte im Zweifelsfall auf Totschlag plus verminderte Schuldfähigkeit für seinen Mandanten: „Das Strafmaß sollte dann höchstens sechs Jahre betragen.“ Außerdem seien dann beide Klienten in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Das Urteil wird am 2. Februar gesprochen.

Von Peer Hellerling